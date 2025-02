Echipamente de ultimă generație pentru diagnostic precis și complex al cancerului la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș

Un diagnostic de cancer pus corect de la bun început pentru a fi stabilit tipul de tratament corect înseamnă nu numai viață pentru pacient, ci și o calitate a vieții mai bună și costuri mai mici pentru sistemul de sănătate. Pentru a se ajunge la acest deziderat Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș a depus și a câștigat un proiect cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională pentru dotarea cu tehnologie de ultimă generație a Serviciului Clinic de Anatomie patologică și a Laboratorului de Genetică medicală.

Astfel, pacienții operați în cadrul SCJU Târgu Mureș, dar și cei ce se adresează pentru servicii medicale altor spitale publice sau spitale private cu care SCJU Târgu Mureș are parteneriate, vor beneficia de un diagnostic complex, care să includă determinare de biologie moleculară, secvențiere genetică pentru identificarea mutațiilor genetice, astfel încât să poată să primească un tratament personalizat, o terapie țintită. Proiectul și beneficiile acestuia au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă, ce a avut loc marți, 4 februarie, 2025, organizată cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului.

”Noua temă a Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului, pentru perioada 2025-2027, ”Uniți prin unicitate”, se centrează pe o abordare centrată pe oameni și îi plasează în centrul sistemelor de îngrijiri a cancerului. Fiecare om diagnosticat cu cancer are propria poveste, propriile așteptări și, de aceea, o abordare centrată pe pacienți înseamnă mai mult decât un tratament medical. Înseamnă empatie, sprijin personalizat și acces la cele mai bune opțiuni terapeutice disponibile. Accesul la terapii moderne și tratament personalizat, în funcție de profilul tumoral identificat, este esențial pentru fiecare pacient. De aceea, prin proiectul pe care îl lansăm astăzi, dorim să sublinem încă o dată importanța asigurării accesului egal și rapid la servicii precise și complexe de diagnostic al cancerului. Astfel, prin acest proiect, vom dota cu aparatură modernă Serviciul Clinic de Anatomie patologică și Laboratorul de Genetică medicală în vederea creșterii capacității de prelucrare a probelor și asigurarea identificării mutațiilor genetice asociate afecțiunilor oncologice”, a declarat Ec. Florin Crăciun, managerul SCJU Târgu Mureș.

Proiectul, intitulat ”Creșterea performanței și eficientizarea capacității de prelucrare a probelor și de diagnostic a cancerului în vederea acordării tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat”, are o valoare de 9.864.011,50 lei, din care suma eligibilă nerambursabilă din partea fondurilor (FEDR) este de 8.384.409,77 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 1.282.321,50 lei, iar valoarea cofinanțării suportată de spital este de 197.280,23 lei. Perioada de implementare este de 12 luni, între lunile decembrie 2024 – decembrie 2025.

”Când s-a lansat apelul, șansele noastre să putem să accesăm acest proiect erau destul de mici. Dar am fost curajoși, am aplicat, am câștigat împreună acest proiect și pe această cale țin să mulțumesc echipei de implementare pentru profesionalismul de care a dat dovadă în scrierea apelului și în toți pașii care au urmat pentru semnarea contractului de finanțare și acum în implementare”, a adăugat managerul SCJU Târgu Mureș.

Determinări gratuite pentru pacienți

Odată cu această investiție SCJU Târgu Mureș va putea accesa finanțare pentru noile servicii din partea Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Mureș prin includerea în două subprograme naționale din cadrul Programului Național de Oncologie.

”Din cumulul de subprograme naționale pe care le derulează casele de asigurări de sănătate cu furnizorii, sunt două subprograme naționale din cadrul Programului Național de Oncologie pe care nu le-am derulat până acum. Unul este subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne și celălalt este un subprogram național de testare genetică. Ceea ce tratează aceste subprograme sunt tipuri de cancer foarte, foarte importante. (…) Va mai fi nevoie de un timp până când putem să facem și implementarea accesului la cele două subprograme naționale. Trebuie îndeplinite criteriile, un mecanism care implică Casa Județeană și Casa Națională”, a precizat Ec. Rodica Biro, Director general al CJAS Mureș, prezentă la conferința de presă.

Un diagnostic corect de la bun început

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului îl reprezintă dotarea Serviciului Clinic de Anatomie patologică a SCJU Târgu Mureș cu echipamente de imunohistochimie și biologie moleculară, cu flux automat de lucru, digitalizate și validate pentru diagnostic – IVD, în vederea creșterii capacității de prelucrare a probelor și reducerea riscurilor asociate prelucrării prin metode convenționale manuale/ semiautomate a țesuturilor, precum și pentru asigurarea identificării mutațiilor genetice asociate afecțiunilor oncologice, cu precizie și sensibilitate superioare față de echipamentele existente în dotare.

”Dacă atunci când vorbim de pacientul oncologic vorbim, de obicei, despre medicul oncolog și despre medicul chirurg și despre medicul clinician, se vorbește în zilele noastre din ce în ce mai mult despre serviciile paraclinice. Și despre asta este vorba astăzi. Pentru că este foarte bine să ai performanță, este foarte bine să ai un chirurg care face operația foarte bine, dar dacă țesutul care se îndepărtează de la pacient, imperios necesar a fi prelucrat calitativ și eficient, nu este prelucrat în același spital, s-ar putea ca pentru pacient asta să însemne viață. În momentul de față am putea să facem în spital multe determinări, dar nu am avut aparatura necesară, nu am avut consumabilele necesare, nu am avut banii de la Casă de care aveam nevoie”, a precizat Prof. Dr. Simona Gurzu, șeful Serviciului Clinic de Anatomie patologică din cadrul SCJU Târgu Mureș.

Platforma achiziționată în cadrul Servicului Clinic de Anatomie patologică, unică la nivel de țară, permite prelucrarea automată a țesutului de la includerea lui în caseta de plastic până la obținerea blocului de parafină. Acest lucru este esențial pentru a fi stabilit corect, de la bun început diagnosticul și tipul de tratament. Nu mai există eroare umană, se eficientizează procesul, va permite să existe țesuturi pretabile pentru determinările de biologie moleculară, esențiale pentru viața pacientului. ”Dacă toate determinările s-ar face de la A la Z într-un laborator, iar a doua platformă de lucru care s-a achiziționat în cadrul acestui proiect ne va permite lucrul acesta, pentru pacient înseamnă că secționez o singură dată din bloc și eficientizez folosirea țesutului. Imaginați-vă că sunteți un pacient oncologic. Sunteți tratați cu chimioterapie, evoluția merge bine. Dar peste 5 ani prezentați metastaze. Vă întoarceți la anatomie patologică, cereți profilul genetic. De unde să mai fie profil genetic când țesutul fie nu-i prelucrat cum trebuie, fie n-a fost stocat cum trebuie, fie n-a mai rămas în bloc. Dar dacă toată informația ar fi dată pacientului de la început, așa cum se intenționează în cadrul acestor subprograme de cancer, din același țesut pacientul să plece cu toată informația de care are nevoie, atunci iată și atunci când apar metastazele mai există o șansă la viață”, a detaliat șeful Serviciului Clinic de Anatomie patologică din cadrul SCJU Târgu-Mureș.

În prezent, capacitatea de lucru a laboratorului este de 250-300 de blocuri de parafină, iar cu noua platformă capacitatea ar crește la peste 800 de blocuri de parafină pregătite într-o singură zi.

”În fiecare an avem peste 200 de pacienți cu cancer colorectal pe care le diagnosticăm la noi în laborator. Am scos o statistică de la noi, 1.060 de cazuri de tumori de părți moi, 1.428 de cazuri de tumori de piele, 140 de cazuri de tumori de intestin subțire, 133 de rect și aș putea continua. Gândiți-vă că dacă determinările de biologie moleculară, măcar pentru 100 de pacienți într-un an s-ar face așa cum trebuie, am vorbi de o supraviețuire mai bună și de costuri mai mici pentru tratamentul pacientului. Pentru că un diagnostic corect de la început, diagnostic în vederea stabilirii tipului de tumoră, tipului de tratament sau indicării tipului de tratament pe care pacientul l-ar putea primi, înseamnă viață pentru pacient, calitatea vieții și costuri mai mici pentru sistem, pentru că până la urmă o sumă mare investită în preclinic înseamnă o sumă mai mică investită în clinic”, a adăugat Prof. Dr. Simona Gurzu.

”Dacă mergi pe determinare genetică și medicament țintit efectele adverse sunt mult mai puține. Aici e câștigul pacientului. Pentru că în cazul pacientului cu cancer trebuie să te gândești și să trăiască bine, nu doar să trăiască neapărat mult. E foarte importantă calitatea vieții și cei care lucrează direct cu pacienți oncologici pot confirma diferența de calitate a vieții cu o chimioterapie clasică versus o chimioterapie individualizată, bazată pe profil genetic”, a completat șeful Servicului Clinci de Anatomie patologică

Numărul pacienților diagnosticați cu cancer este din ce în ce mai mare. La nivelul județului Mureș, la sfârșitul anului 2024 erau în evidența CJAS Mureș un număr de aproximativ 5.000 de pacienți oncologici. Un număr de 4.469 de pacienți au accesat tratamentul clasic, iar 512 au beneficiciat de tratament cu medicamente ce fac obiectul contractelor Cost-volum/ Cost-volum rezultat.

”Avem pacienți foarte tineri, cei mai mulți cu cancere metastatice, din păcate. Chiar luna trecută am avut trei decese, paciente de 37, 38, 43 de ani, cu tumori ginecologice venite deja în stadiu 4. De aceea, Programul Național de cancer, aceste subprograme, se adresează mai ales pacienților metastatici”, a mai spus Prof. Dr. Simona Gurzu.

Diagnostic rapid și tratamente personalizate

Al doilea obiectiv specific al proiectului este dotarea Laboratorului de Genetică medicală a SCJU Târgu Mureș cu echipamente de secvențiere de ultimă generație – Next Generation Sequencing NGS, care permit creșterea fluxului de lucru și un diagnostic rapid, validat IVD, pentru identificarea mutațiilor genetice asociate afecțiunilor hematologice maligne.

”Suntem astăzi în fața unei realizări importante a acestui spital: dotarea cu echipamente de ultimă generație, care ne permit un diagnostic genetic rapid, eficient, ceea ce permite o medicină personalizată, adică o medicină în funcție de profilul genetic al pacientului. Aceste sisteme de secvențiere de generație nouă, cu care am fost dotați, Laboratorul de Genetică medicală și Serviciul de Anatomie patologică, au avantajul unui diagnostic rapid, eficient, flexibil, putând adapta diagnosticul nu doar la tumori solide, ci și la pacienții cu afecțiuni hematologice maligne, atât pacienți pediatrici cât și adulți. Ceea ce este un avantaj deosebit, este raportul personalizat al pacientului, în care sunt incluse terapiile țintite disponibile și trialurile clinice internaționale, ceea ce permite personalizarea tratamentului, adică să evităm efectele adverse și creștem răspunsul la tratament”, a explicat Prof. Dr. Claudia Bănescu, șeful Laboratorului de Genetică medicală din cadrul SCJU Târgu Mureș.

Aceasta a explicat că avantajul platformelor de secvențiere genetică de generație nouă permit, mai ales în cazul pacienților cu afecțiuni hematologice maligne, analiza atât la nivel de ADN cât și la nivel de ARN pentru putea a fi identificate modificările ce pot să apară, astfel încât să poată beneficia de terapia țintită.

”Sunt niște platforme automatizate, care permit un diagnostic rapid în 24 de ore din momentul în care avem proba până la generarea acelui raport medical. Noi avem acest program și suntem beneficiarii programului de diagnostic și monitorizare al pacienților cu afecțiuni hematologice maligne de peste 10 ani. Am reușit să creștem în fiecare an numărul de testări și această platformă nouă consider că este, în primul rând, în avantajul pacienților și ne permite să creștem capacitatea de testare. Practic, medicina personalizată prin aceste echipamente nu mai este un vis, este o realitate”, a mai spus Prof. Dr. Claudia Bănescu.

Arina TOTH