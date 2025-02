Interdicție neașteptată. Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureș exclude de la donare o asistentă, după 140 de donări

Camelia Săbădean, asistentă de laborator la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, este recunoscută pentru devotamentul său față de donarea de sânge. Cu un palmares impresionant de 140 de donări și aproximativ 63 de litri de sânge dăruiți pentru salvarea de vieți, ea a fost chiar omagiată prin proiectarea chipului său pe clădirile din Times Square, New York. Cu toate acestea, într-o întorsătură neașteptată a evenimentelor, femeia a fost exclusă definitiv de la donare la Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) din Târgu Mureș.

Motivul excluderii: o decizie contestată

Potrivit declarațiilor Cameliei Săbădean, interdicția de a mai dona sânge i-a fost comunicată în august 2024, fără o explicație clară. „Sunt donatoare de sânge de 35 de ani, am donat de 140 de ori, aproape 63 de litri, pentru că întotdeauna am considerat că donarea de sânge este un gest umanitar esențial, vital, salvator de vieți. În urmă cu aproximativ o jumătate de an am aflat că sunt exclusă definitiv din lista donatorilor eligibili de sânge la Târgu Mureș, adică sunt scoasă definitiv de la donare”, a declarat ea presei, potrivit agerpres.ro.

Asistenta a încercat să afle motivul excluderii sale, însă fără succes. Potrivit regulilor CTS, motivele legale pentru interzicerea donării includ nedeclararea unei boli transmisibile, ceea ce constituie o infracțiune, sau donarea în scopul obținerii de foloase materiale, sancționabilă cu amendă. Camelia Săbădean susține că nu se încadrează în niciuna dintre aceste situații.

Incidentul care ar fi dus la interdicție

În luna ianuarie 2024, asistenta a avut o dispută verbală cu un portar al Centrului de Transfuzie Sanguină. „Mi s-a părut că portarul are un comportament necorespunzător şi chiar am spus doamnelor doctor că mi se pare că acest portar nu se comportă cum trebuie (…). Mi-au mulțumit la momentul acela pentru că primiseră mai multe reclamații cu privire la comportamentul acestuia, motiv pentru care ulterior s-a acceptat demisia lui”, a explicat ea.

Cu toate acestea, după acest incident, Camelia Săbădean a mai donat sânge de două ori, ultima dată în luna mai. Din acest motiv, asistenta consideră că excluderea sa trebuia să aibă la bază un alt motiv apărut între mai și august 2024.

Un alt aspect menționat de Camelia Săbădean este că în campania electorală a susținut un candidat care promovează donarea de sânge. „Întotdeauna voi susține un donator de sânge, un om care promovează donarea de sânge, care face campanii de donare de sânge”, a subliniat ea.

Deși a fost interzisă la donare în Târgu Mureș, Camelia Săbădean a reușit să doneze la Bistrița-Năsăud. „La Bistrița mi-au cerut o adeverință de la medic să dovedesc că sunt sănătoasă şi la începutul lunii noiembrie am donat. La Bistrița am făcut cea de-a 140-a donare, am fost primită foarte bine de către un colectiv empatic, profesionist şi am ajuns acasă la ora 20:30, congelată, dar fericită că mi-am îndeplinit obiectivul”, a relatat ea.

Explicațiile Centrului de Transfuzii Sanguine Târgu Mureș

În privința excluderii asistentei de la donare, reprezentanții CTS Târgu Mureș susțin că decizia a fost luată de un medic, pe baza unei „probleme de comportament”. Marinela Lazăr, psiholog în cadrul centrului, a explicat că o astfel de hotărâre nu poate fi comentată și nici revizuită de alt coleg. „În România, legea sângelui prevede că donarea de sânge este un act anonim, benevol şi neremunerat. Deci, în aceste condiții, eu nu pot să comentez admiterea sau respingerea de la donare a unei persoane. Este o chestie strict personală care se bazează pe decizia unui medic, o decizie care nu poate fi contestată de alt coleg sau revizuită, decât atunci când există motive temporare de excludere de la donare”, a declarat Marinela Lazăr.

Totuși, psihologul a recunoscut că donatorii pot fi respinși nu doar din motive medicale, ci și din alte cauze: „Există și alte cauze, comportament sau alte probleme de genul acesta”.

Un caz controversat cu ecouri în comunitate

Situația Cameliei Săbădean ridică întrebări cu privire la transparența deciziilor privind acceptarea sau excluderea donatorilor de sânge. Deși CTS Târgu Mureș susține că are dreptul de a lua astfel de decizii, fără a fi obligat să ofere explicații detaliate, cazul a stârnit reacții în rândul comunității.

Pe fondul deficitului de sânge din spitalele din România, excluderea unei donatoare cu un istoric impresionant ridică semne de întrebare cu privire la criteriile aplicate și la posibilele abuzuri de putere.

O luptă pentru transparență

Camelia Săbădean nu intenționează să renunțe la donarea de sânge și nici să lase acest incident fără un răspuns clar. „Nu înțeleg de ce am fost exclusă, dar vreau să aflu adevărul. Donarea de sânge nu este doar un act de solidaritate, ci o responsabilitate față de semenii noștri”, a declarat ea. Deși a reușit să continue donarea în alt județ, asistenta dorește ca viitorii donatori să nu fie descurajați de astfel de practici. „Este important să încurajăm donarea de sânge și să asigurăm că sistemul rămâne corect și transparent pentru toți cei care doresc să salveze vieți”, a adăugat ea.

Cazul rămâne deschis, iar întrebările despre motivele reale ale excluderii sale continuă să persiste.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: freepik.com & Facebook – Camelia Săbădean