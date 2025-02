VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Județul Mureș, în topul fotbalului de masă din România

Coordonatorul Echipei Naționale a României de Fotbal de Masă, târgumureșeanul Valics Lehel, a participat luni, 3 februarie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Invitatul din Studioul Zi de Zi Live a prezentat, sintetic, informații despre participarea echipei pe care o coordonează la Campionatul European din acest an, precum și despre pasiunea cunoscută și sub denumirile de ”fotbal de masă”, ”fotbal cu nasturi”, în limba română, sau ”gombfoci”, în limba maghiară.

Patru medalii la Euro 2025

La sfârșitul lunii ianuarie 2025, micuța localitate Bečej din Serbia a găzduit cea de-a 10-a ediție a Campionatului European de Fotbal de Masă, competiție la startul căreia s-au aliniat participanți din cinci țări.

”Au organizat foarte bine, rar am văzut așa organizat un Campionat European cum au organizat ei, jos pălăria pentru asta. A fost foarte obositor însă, pentru că în trei zile, vineri, sâmbătă, duminică, trebuia să jucăm individualele și după aceea și jocul pe echipe. Vineri am început undeva la 9 dimineața și am terminat seara pe la vreo 7-8”, a rememorat Valics Lehel.

Echipa Națională a României de Sectorball a încheiat competiția cu un bilanț de patru medalii și a avut următoarea componență: Pákai György, Varga Ervin, Moldován Károly, Debreczy István, Incze István, Marschal István, Valics Lehel, Bajkó Mihály şi Krejcik Péter, majoritatea dintre aceștia fiind originari din județul Mureș.

”La individual, Pákai György a luat locul 3, la echipe la Sectorball am luat locul 3, la Chapas locul 2 și la 12 Atingeri locul 2. Un singur gol ne-a despărțit la 12 Atingeri ca să luăm locul 1”, a afirmat Valics Lehel, care a spus apoi că la nivel național există doar aproximativ 30 de jucători competitivi de fotbal de masă.

Sectorball, 12 Atingeri și Chapas

Invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi. a explicat că fotbalul de masă are trei ramuri principale, după cum urmează: Sectorball, 12 Atingeri și Chapas.

”Eu le joc pe toate trei, care se joacă în Campionatele Europene sau Mondiale. La unul trebuie să fie palul pe care alunecarea este foarte, foarte importantă și este precizie foarte mare. La cel de 12 atingeri, stilul brazilian pe care l-am adus, acolo avem un pal mai dur un pic, dar și acela alunecă pentru jucători foarte bine și respectiv chapasul pe care îl jucăm pe mochetă. E o mochetă cu linii, ca să oprească un pic mingea”, a punctat Valics Lehel, care deține în palmares și un titlul mondial obținut în anul 2015.

Trei sporturi în unul

Totodată, coordonatorul Echipei Naționale a României de Fotbal de Masă a devăluit și un mic secret din arsenalul practicanților acestui frumos sport, care constă în îmbinarea mai multor sporturi la masa de joc: șah, fotbal și biliard.

”Noi de fapt spunem că în acest joc, cel puțin în Sectorball avem trei sporturi: avem șahul, pentru că de obicei calculezi două-trei mutări dinainte, pentur că altfel trebuie să pasezi de la unul la celălalt, și cu precizie, nu oricum, pentru că dacă îți vine mai încoace cu un milimetru nu mai poți să ai mutarea următoare cum ai dorit. Avem fotbalul, pentru că este fotbal și avem biliardul pentru că orice unghi este ca și la biliard, deci calculezi orice unghi”, a menționat Valics Lehel, care în activitatea cotidiană își desfășoară activitatea în domeniul IT-ului.

Arina TOTH