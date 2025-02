IPJ Mureș: Combaterea criminalității, analiza anului 2024 și perspective pentru 2025

Într-un peisaj social și economic în continuă schimbare, siguranța cetățenilor rămâne o prioritate absolută pentru autorități. Anul 2024 a adus provocări semnificative în materie de criminalitate, însă statisticile reflectă atât progrese, cât și noi direcții strategice pentru combaterea fenomenului infracțional, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

În anul 2024, infracționalitatea sesizată a înregistrat o creștere ușoară de 0,5%, în timp ce infracționalitatea judiciară a crescut cu 1,4%. În schimb, infracțiunile economico-financiare au înregistrat o scădere de 3,2%, iar cele de altă natură au scăzut cu 0,7%. O proporție semnificativă, de 8,13% dintre infracțiuni, a fost descoperită în flagrant de către polițiști.

Criminalitatea stradală: o tendință descendentă

Criminalitatea stradală, deși caracterizată de fapte cu un pericol social relativ redus, afectează în mod direct percepția cetățenilor asupra siguranței publice. În 2024, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Mureș, infracțiunile stradale au scăzut cu 3%, echivalentul a 45 de fapte mai puține față de anul anterior.

În special, infracțiunile de tâlhărie stradală au scăzut cu 36%, iar furturile comise în spațiul public au înregistrat un declin de 16%. Această tendință reflectă eficiența măsurilor de prevenție și intervenție implementate de poliție.

Criminalitatea în mediul rural

În zonele rurale, infracționalitatea sesizată a crescut ușor cu 1% față de 2023. Deși infracțiunile economico-financiare au fost în creștere, infracțiunile judiciare și cele de altă natură au prezentat un trend descendent. Măsurile preventive și intervențiile rapide au contribuit la menținerea unui climat de siguranță în comunitățile rurale.

Criminalitatea contra persoanei și contra patrimoniului

Infracțiunile contra persoanei au reprezentat 32% din totalul infracțiunilor sesizate, respectiv 51% din totalul infracțiunilor de natură judiciară. S-a observat o creștere a infracțiunilor de lovire și amenințare, în timp ce vătămările corporale din culpă și încăierările au fost în scădere.

În ceea ce privește infracțiunile contra patrimoniului, acestea au reprezentat 24% din totalul infracțiunilor sesizate. Furturile au scăzut cu 10%, iar infracțiunile de distrugere cu 8%. De asemenea, tâlhăriile au fost mai puține cu 37% comparativ cu 2023.

Combaterea criminalității economico-financiare

În anul 2024, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat 12 acțiuni de amploare, organizând 207 percheziții domiciliare. Aceste intervenții s-au soldat cu reținerea a 12 persoane, dintre care 5 au fost plasate sub control judiciar.

În urma acestor acțiuni, poliția a aplicat măsuri asiguratorii de peste 5,87 milioane de lei și a recuperat prejudicii de 29,6 milioane de lei. Totodată, în cadrul eforturilor de combatere a contrabandei și evaziunii fiscale, au fost confiscate peste 55.000 de țigarete și 316,5 litri de alcool, precum și bunuri contrafăcute în valoare de peste 5.000 de lei.

Combaterea infracționalității în domeniul silvic și protecția mediului

Pe parcursul anului 2024, IPJ Mureș a desfășurat 1.488 de acțiuni pentru prevenirea infracțiunilor din domeniul silvic, confiscând 1.343 metri cubi de material lemnos, evaluat la peste 560.000 de lei. De asemenea, în domeniul protecției mediului, au fost aplicate 10 sancțiuni, în valoare totală de 163.000 de lei, și s-au indisponibilizat peste 185 de tone de deșeuri periculoase.

Siguranța rutieră, provocări și intervenții

În 2024, s-au produs 155 de accidente grave, cu patru mai puține față de anul precedent. Cu toate acestea, numărul persoanelor decedate a crescut cu 9 cazuri, ajungând la 36. Pe de altă parte, numărul persoanelor rănite grav a scăzut cu 10, iar al celor rănite ușor cu 9.

Printre principalele cauze ale accidentelor grave s-au numărat abaterile bicicliștilor (14% din total), viteza neadaptată (14%), neacordarea priorității pietonilor (13%) și indisciplina pietonală (12%). Polițiștii rutieri au desfășurat 676 de acțiuni pentru prevenirea accidentelor, cu 32% mai multe față de anul precedent. În plus, au fost constatate 166 de infracțiuni de conducere sub influența alcoolului și 74 de conducere sub influența substanțelor interzise.

Protecția Animalelor: Creșterea Intervențiilor

În 2024, Biroul pentru Protecția Animalelor Mureș a emis 71 de ordine de plasare în adăpost pentru animale aflate în pericol, dintre care 68 vizau câini. Polițiștii au aplicat 607 sancțiuni contravenționale, cu o valoare totală de 415.000 de lei, în creștere față de anul precedent.

Obiective pentru 2025

În anul 2025, IPJ Mureș își propune să continue eforturile de combatere a criminalității, punând accent pe siguranța publică, prevenirea consumului de substanțe interzise și intensificarea acțiunilor pentru protejarea mediului. Creșterea siguranței rutiere și combaterea infracționalității economico-financiare rămân, de asemenea, priorități strategice.

Lorena PINTILIE