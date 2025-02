PROMO. ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Invitată: Cristina Manoilă, organizatoare a târgului ”Nunți de poveste”

Cristina Manoilă, Event Manager în cadrul Asociației Mercur Creativ, va participa vineri, 7 februarie, de la ora 11.00, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”.

Emisiunea va fi realizată în studioul Zi de Zi Live, de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș, și va avea ca temă ”Nunți de poveste”, singurul târg de nunți din Târgu Mureș”.

Târgul de nunți intitulat ”Nunți de poveste” va avea loc în perioada 8-9 februarie, între orele 10.00 – 19.00, în incinta Emerald Luxury Events din Târgu Mureș, obiectiv HoReCa situat pe strada Gheorghe Doja nr. 155.

”Orice Happily Ever After începe cu un Da! Dacă l-ai rostit deja, e timpul să începeți pregătirile! Iar târgul ”Nunți de poveste” are soluția pentru fiecare mic detaliu al nunții voastre. Vă așteptăm la singurul târg de nunți din Târgu Mureș, ”Nunți de poveste”!”, au precizat organizatorii târgului, pe pagina de Facebook a evenimentului.

(Redacția)