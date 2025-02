UMFST 80: sărbătoare, memorie și speranță pentru viitor

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ”George Emil Palade” Târgu Mureș a lansat miercuri, 29 ianuarie, emisiunea ”Oameni și fapte. UMFST, 80 de ani de excelență academică”, proiect media care își propune să pună în valoare oamenii și să evidențieze rolul major pe care aceștia l-au avut și încă îl au în comunitatea academică mureșeană, cu prilejul împlinirii a opt decenii de activitate de către principala universitate a județului Mureș.

Invitatul primei ediții a emisiunii a fost Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei, rectorul actual al UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

”Cei 80 de ani de excelență academică vor fi sărbătoriți pe parcursul anului printr-o serie de evenimente academice, științifice, culturale și sociale”, a sintetizat ideea proiectului Teodora Mîndru, reprezentantă a Departamentului de PR și Comunicare al UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Oameni și fapte pentru Istorie

În debutul emisiunii, invitatul special prezent în Studioul UMFST Live a apreciat în termeni pozitivi proiectului media menit să evidențieze cei 80 de excelență academică ai UMFST.

”Vorbele fără fapte sunt de fapt lucruri goale și noi ca universitate ne uităm întotdeauna la oamenii care sunt în interiorul universității, ce au făcut și ce sunt în stare să facă. Dacă vom pune laolaltă în cursul acestui an, care este special pentru universitate, oamenii și faptele pe care ei le-au făcut, vom închide cercul”, a precizat Prof. Univ. Dr. leonard Azamfirei.

”Acest an 2025, în care aniversăm 80 de ani de la înființarea universității este în egală măsură o sărbătoare, dar și un pretext. Sărbătoare pentru că 80 de ani înseamnă deja mult pentru o instituție, înseamnă nu doar istorie, cu bunele și mai puțin bunele care s-au întâmplat de-a lungul timpului, dar în momentele de sărbătoare sigur vorbim despre lucrurile bune care s-au întâmplat și așa vom și face. Înseamnă, de fapt, fapte despre care vom vorbi pe tot parcursul anului, dar spuneam că este și un pretext pentru că de fapt ne dă nouă motivul potrivit și aș spune eu înțelept de a aduce în față ceea ce a făcut de-a lungul anilor universitatea pentru oraș, pentru țara în care trăim și în egală măsură aș spune încotro mergem și ce vrem să facem în viitor, așa încât un an de UMFST 80 va fi un an de sărbătoare, de memorie și de speranță pentru viitor”, a adăugat rectorul UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

Evoluție cantitativă și calitativă

Totodată, oaspetele emisiunii ”Oameni și fapte. UMFST, 80 de ani de excelență academică” s-a referit și la evoluția constantă a învățământului medico-farmaceutic din România și implicit de la UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș.

”Dacă folosim termenul de evoluție, trebuie să ne referim la o direcție ascendentă. Această direcție ascendentă trebuie să o privim din două perspective: o perspectivă cantitativă și una calitativă. Din cea cantitativă, care este mai ușor de evaluat din exterior putem să vedem dinamica în sus a numărului de facultăți și a numărului de programe de studii, a diversificării acestor programe de studii. Practic, suntem astăzi o unitate comprehensivă care acoperă toate domeniile importante ale științei, ale cunoașterii, pe care le regăsim la nivel internațional, cu programe în limbile română, maghiară și engleză, cu abordarea unor programe de studii care sunt moderne, care definesc viitorul omenirii, păstrând ceea ce este clasic și valoros și având, sigur, ”firul roșu” pe care îl purtăm de 80 de ani al învățământului medico-farmaceutic. Dacă vorbim din perspectiva calitativă, care este o valoare, desigur, mai subiectivă, dar care petnru noi este foarte importantă, aș spune că demersurile administrative, academice pe care le-am făcut de-a lungul timpului au fost direcționate într-un mod foarte concret și cu multă preocupare, pentru a crește calitatea învățământului la toate nivelurile și din toate planurile, astfel încât absolvenții noștri să fie nu doar posesorii unor diplome de absolvire, ci și oameni care știu să facă față provocărilor profesionale și sociale pe care le au. De altfel, programul managerial al universității pentru mandatul care a început în urmă cu un an și care poartă numele ”Restart IQ” se referă de fapt la o resetare din perspectiva calității învățământului în perioada care urmează, astfel încât să generăm cunoaștere, să transmitem cunoaștere studenților și absolvenților noștri. Cred că la nivel de calitate este până la urmă accentul pe care îl punem în acest moment într-un mod consistent în ce privește desfășurarea activității Universității și iată că această dublă viziune despre care spuneam și care se completează dă până la urmă fotografia actuală a Universității”, a detaliat Prof. Univ. Dr. Leonard Azamfirei.

Arina TOTH