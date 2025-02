Amendament pro Sănătate propus de Cristian Vântu, deputat AUR

Deși bugetul propus pentru sănătate pe 2025 a crescut cu 34%, medicinei primare, ”cenușăreasa sistemului medical românesc”, i se asigură o creștere de doar 2,3%, a anunțat luni, 3 februarie, Cristian Vântu, deputat AUR de Mureș.

”Astăzi am depus personal un amendament la Legea Bugetului în care am cerut o creștere de 15% a bugetului alocat medicinei primare. Mâine si poimâine vom avea ședințe ale comisiilor reunite și, cu toate că sunt vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate a Senatului, din opoziție îmi este imposibil să fac mai mult fără sprijinul dumneavoastră. Vă rog așadar să contactați parlamentarii pe care-i cunoașteți, cu precădere pe cei din coaliția de guvernare, pentru a-i convinge să susțină acest amendament în interesul nostru și al pacienților noștri. Vă mulțumesc și vă asigur că voi face în continuare tot ce îmi stă în putință pentru a reprezenta interesele medicinei primare în Parlamentul României, așa cum am promis”, a scris, pe pagina sa de Facebook, deputatul Cristian Vântu, vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților.

(Redacția)