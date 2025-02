Bugetul pentru Mediu, majorat cu 20%

Liderul USR Mureș, deputatul Adrian Giurgiu, a participat marți, 4 februarie, la o ședință a Comisiei de Mediu în care a discutat cu Mircea Fechet, ministrul Mediului din România, despre bugetul alocat pentru protejarea mediului în anul 2025.

Amendamente respinse

”Alături de colegii din USR, am propus un set de amendamente care ar fi dus spre rezolvarea problemelor de mediu pe care le avem, în special pentru problema furturilor de lemne. Însă guvernanții PSD-PNL nu le-au susținut. Soluțiile concrete şi durabile le-ar strica afacerile murdare. În amendamentele depuse am inclus fonduri pentru monitorizarea prin camere video în păduri şi achiziţionarea de către Romsilva a tehnologiei RFID pentru marcarea arborilor, soluții moderne prin care am fi putut lupta împotriva defrișărilor ilegale. Din păcate, după cum ați văzut, mafia lemnului continuă să primească protecție fiindcă cei de la PSD-PNL au alte preocupări şi interese, nu asigurarea unui viitor mai bun pentru cei care i-au votat”, a scris, pe pagina sa de Facebook, liderul USR Mureș.

Totodată, deputatul Adrian Giurgiu a informat că în amendamentele propuse se regăseau, de asemenea, ”şi fonduri pentru închiderea gropilor de gunoi și decontaminarea mai multor situri care fac obiectul procedurilor de infringement, pentru care momentan România plăteşte amenzi, curățarea râurilor şi consolidarea malurilor, îmbunătățirea sistemelor de monitorizare a calității aerului.”

”Domeniul mediului are acum nevoie de finanțare mai mult decât oricând, fiindcă trebuie să fim pregătiţi pentru un viitor în care schimbările climatice vor fi tot mai intense și imprevizibile. Da, este adevărat că bugetul pentru Mediu pe 2025 crește cu 20%, dar acesta este un pas înainte doar dacă banii sunt folosiți eficient. Este clar că avem nevoie de o bugetare mai inteligentă şi mai responsabilă, nu doar de suma mai mari pe hârtie”, a conchis președintele USR Mureș.

(Redacția)