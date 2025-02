”Uniți prin Unicitate”, povestea supraviețuitorilor de cancer la Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș

În lunga luptă a unui pacient cu cancerul doar tratamentele, chiar dacă sunt efectuate cu aparatură de ultimă generație, nu sunt suficiente. O componentă importantă a succesului terapeutic o reprezintă starea sufletească și emoțională, influențate de comportamentul și grija celor din jur. Și când toate aceste elemente conlucrează împreună, vindecarea poate fi posibilă. În lupta cu cancerul, la Spitalul Oncologic Medex toate aceste elemente se regăsesc: de la tehnologie de ultimă generație, la empatie din partea personalului medical, grijă și sprijin pentru pacient pe tot parcursul tratamentului.

Pentru a celebra realizările înregistrate într-o jumătate de an de la deschidere, evoluția și planurile de viitor, Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș a organizat pe data de 4 februarie, de Ziua Mondială de Luptă Împotriva Cancerului, un eveniment inedit, la care au luat parte și mulți dintre supraviețuitorii cancerului, pacienți tratați în unitatea medicală.

”Tema aleasă pentru acest an, ”Uniți prin unicitate” (tema din acest an a Zilei Mondiale de Luptă Împotriva Cancerului – n.a.), sublinează că fiecare pacient este unic, cu povestea și nevoile sale distincte. Iar acestea constituie fundamentul care ne unește eforturile în lupta comună împotriva cancerului. La Spitalul Oncologic Medex, fiecare pacient este unic. Noi credem că vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea. Din acest motiv, întregul concept al Spitalului are în centrul atenției pacientul, abordându-se, în paralel, mai multe nevoi esențiale ale acestuia: nevoia de tratament personalizat, nevoia de consiliere psihologică, nevoia de suport spiritual și social și nevoia de suport material”, s-a adresat publicului prezent la evenimentul Mirela Cîmpian, managerul Spitalului Oncologic Medex.

Unitatea medicală are în componența sa 18 specialități medicale, trei compartimente de explorări funcționale, respiratorii, cardiologice și gastroenterologice, patru laboratoare mari – Laboratorul de Medicină nucleară, Laboratorul de Radiologie și imagistică, Laboratorul de analiză medicală și Laboratorul de radioterapie, 77 de paturi de spitalizare de zi, 39 de paturi de spitalizare continuă, deține tehnologie de ultimă generație, ce ”asigură precizie și eficiență investigațiilor și tratamentelor, atât în policlinică cât și în celelalte structuri”, și o echipă de profesioniști ce colaborează pentru a oferi pacienților cele mai bune soluții de tratament.

”Acțiunea de vindecare se face prin oameni”

Nimic nu este posibil fără credința în Dumnezeu, iar la Medex pacienții primesc și suport spiritual.

”Dumnezeu este partenerul nostru, a celor prezenți, a celor în cauză, care este lângă noi și militează împreună cu noi, medici, asistente, administratori, pacienți, toți suntem agrenați, mai ales când vorbim de cancer, în această luptă. De ce? Dumnezeu ne vrea pe toți sănătoși.

Reprezint Fundația pentru Spitalul Oncologic. Ceea ce se întâmplă astăzi este un vis împlinit. În urmă cu 7-8 ani am avut această inițiativă, s-au parcurs toate piedicile și astăzi ne putem bucura de acest spațiu. (…) Am trecut și eu prin experiența aceasta. Dar oricât de puternic se crede un om când își află acest diagnostic se rupe firul vieții lui. Și apar întrebările: ”Cât mai am de trăit?”, ”Am suficientă resursă economică să mă tratez?” sau ”Pot beneficia de cea mai înaltă tehnologie, de a fi tratat corespunzător?” Și, bineînțeles, are nevoie ca să simtă pe cineva aproape de el. În această luptă nu suntem singuri. Bineînțeles, acțiunea de vindecare întotdeauna se face prin oameni”, a precizat, în discursul său, Remus Bența, președintele Fundației pentru Spitalul Oncologic Medex.

Evenimentul, adresat persoanelor diagnosticate cu cancer, și nu numai, s-a dorit a fi unul și de informare și educare a publicului despre impactul cancerului, importanța prevenției, a diagnosticării precoce, a tratamentelor eficiente.

”Cancerul este o provocare atât pentru medic, cât și pentru pacient și nu este o sentință. Este un moment unde nu doar medicina contează, ci și înțelegerea și mai ales speranța este cheia. (…) Ceea ce face cancerul să fie un adversar atât de complex, atât pentru pacienți cât și pentru medici, este că fiecare organism se comportă diferit. Fiecare răspuns al pacienților este unic, iar această diversitate face diferența”, a precizat Dr. Emoke Briggita Reman, medic specialist oncolog în cadrul Spitalului Oncologic Medex.

Din programul evenimentului nu au lipsit informațiile privind rolul alimentației pacientului oncologic oferit de Liana Conțiu, specialist în nutriție oncologică, dar și importanța rolului psihooncologului în echipa medicală, evidențiat de psiholog clinician Anamaria Hambețiu, deoarece la pacientul oncologic emoțiile și gândurile neexprimate pot duce ușor într-o patologie psihiatrică.

”Există viață după cancer”

În finalul evenimentului, pacienții oncologici, care au urmat sau urmează un tratament au fost invitați să își spună povestea cu cancerul și experiența la Spitalul Oncologic Medex.

”Când am ajuns aici, eram între viață și moarte. Dumnezeu m-a îndrumat aici și am dat de doamna doctor, care a fost fără cuvinte și m-a pus pe picioare. Mă simt foarte bine, am poftă de mâncare și cu ajutorul lui Dumnezeu mergem înainte”, a declarat unul dintre pacienți, domnul Mureșan.

Expo foto, povestea pacienților cu cancer

Spitalul Oncologic Medex a găzduit și o expoziție de tablouri, inițiată de Asociația Oameni Buni din Cluj, modelele fiind pacienți oncologici, ce au redefinit cicatricea oncologică, transformând-o în operă de artă. Printre supraviețuitorii de cancer se află și Dr. Adela Boilă, din Târgu Mureș, care a făcut cunoștință cu Asociația Oameni Buni din Cluj Napoca.

”În martie 2022, viața mea s-a schimbat profund, fiind diagnosticată cu limfom folicular. Nimic din jurul meu nu prevestea ceea ce avea să se întâmple. Aveam 39 de ani, nu fusesem niciodată bolnavă până atunci. Soție și mamă tânără a doi băieței, care atunci erau destul de micuți, 8 și 10 ani, eram în plin avânt profesional. Fusesem recent promovată pe post de conferențiar universitar și devenisem medic primar în specialitatea anatomie patologică. Vestea diagnosticului oncologic a venit ca un fulger în viața mea atunci. Ce m-a ajutat pe mine să depășesc această perioadă dificilă? Am avut deplină încredere în medici și întreg personalul medical care a avut grijă de mine în moduri pe care nici nu le pot cuprinde în cuvinte. Mi-am schimbat dieta și am urmat un plan nutrițional strict, care m-a ajutat în perioadele grele, mai ales imediat post-chimioterapie, dar m-a ajutat și să ating o stare de bine, eu, cu mine, în corpul meu. Am învățat să-mi ascult corpul, să-l respect și să-i ofer nutrienții de care are nevoie. Am mers la psiholog pe toată perioada tratamentului și continui să o fac și în prezent pentru că suportul și sprijinul pe care le primesc acolo sunt extrem de valoroase pentru mine. Am avut șansa extraordinară să descopăr Asociația Oameni Buni la Cluj-Napoca. Aici am regăsit acel minunat sentiment de acasă, am participat la activitățile și proiectele Asociației unde am întâlnit oameni deosebiți. Acolo am învățat un lucru extraordinar de important: cât de mult ne putem ajuta unii pe alții. În mintea mea s-a născut un vis, să aduc această asociație la Târgu Mureș”.

Alături de o altă pacientă diagnosticată cu cancer, Claudia Ghira au reușit să aducă la Târgu Mureș Asociația Oameni Buni.

Mituri despre radiații sau tratamente

Zece întrebări despre beneficiile radioterapiei și mituri despre radiații sau tratamente, oferite de Dr. Andreea Cudlici, coordonatorul Laboratorului de Radioterapie, și Dr. Andreea Bozsa.

1) Am o suspiciune de boală malignă. Care este primul pas pe care trebuie să-l fac?

”Nu există semne și simptome generale specifice pentru cancer și, de cele mai multe ori, cancerele sunt silențioase și indolente pentru o lungă perioadă de timp. Prin evoluția lor ele devin simptomatice, dar chiar și atunci ele pot fi confundate cu alte boli benigne, situație care poate duce la întârzierea diagnosticului. Atrag atenția asupra unor semne și simptome, să zicem așa, semne de alarmă ale bolii oncologice care trebuie să îndrume spre a vizita un medic specialist. Acestea sunt pierderea inexplicabilă în greutate, tusea persistentă care nu cedează la medicamente sau prezența sângelui în tuse sau în urină sau în scaun. Menometroragiile pot indica un semn de alarmă și palparea unei mase nodulare la nivelul pieptului sau anumite dureri difuze în anumite zone ale corpului care nu cedează la tratament. Primul pas este vizita la medicul de familie, care trebuie să vă îndrume spre medicul din specialitatea corespunzătoare. ”

2) Am o boală oncologică, voi trece cu bine peste această situație?

”Cu toți știm că impactul psihologic negativ al cancerului se datorează caracterului de boală incurabilă, care continuă să înregistreze una dintre cauzele majore de deces în întreaga lume. Un al doilea element generator de anxietate este terapia antineoplazică, care de cele mai multe ori este un tratament agresiv, mutilant, care produce numeroase limitări ale calității vieții. Literatura de specialitate definește anumiți factori de prognostic care au fost intens analizati și care sunt susceptibili sau capabili să influențeze evoluția bolii, decizia terapeutică și răspunsul la tratament. Practic, datorită acestor factori, noi putem stabili o prognoză de supraviețuire a pacientului, care sunt șansele de vindecare. Cei mai importanti factori de prognostic au fost clasificați în factori legați de boală, factori legați de pacient și factori legați de tratament. Scopul nostru este să nu întârziem diagnosticul de cancer, deoarece empatizăm cu anxietatea și neliniștea provocată de această boală și să aplicăm cât mai repede posibil un tratament eficient și personalizat, astfel încât să oferim șansa maximă de vindecare fiecărui pacient. În acest sens, spitalul nostru dispune de o echipă medicală dedicată, investigații imagistice de laborator. Avem singurul PET-CT din județul Mureș și acesta este un lucru extrem de important. Putem preleva biopsii, oferim consiliere psihologică și tratamente de ultimă generație și personalizate în conformitate cu protocoalele internaționale. Și, cel mai important, toate serviciile sunt decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. ”

3) Care sunt opțiunile mele de tratament?

”După stabilirea diagnosticului și stadiului bolii fiecare caz este discutat în cadrul unei comisii multidisciplinare, la care participăm toți medicii, săptămânal, pentru a evalua toate informațiile adunate și pentru a decide cea mai optimă secvență terapeutică posibilă. Toate deciziile de tratament se bazează pe recomandările europene și americane. De asemenea, pentru anumite cazuri rare sau complexe, pacienții pot beneficia de părerea specialiștilor din cadrul Spitalului Loma Linda din California, cu care colaborăm. Așa cum știm, lupta cu cancerul este complexă și necesită, de cele mai multe ori, o abordare terapeutică multimodală, adică un tratament combinat între cel local sau locoregional, prin radioterapie sau chirurgie, cu cel sistemic care, de cele mai multe ori, este chimioterapia, hormonoterapia sau terapia moleculară țintită.

Radioterapia este una dintre cele mai eficace mijloace de tratament ale cancerului, care utilizează radiații ionizante, în special raze X, cu o energie înaltă, pentru a distruge celulele tumorale. Aceasta presupune administrarea unei doze cât mai mari de radiație la nivel tumoral și doze cât mai mici la nivelul tesuturilor sănătoase. Aceste doze, atât pentru tumoră cât și pentru organele sănătoase, sunt standardizate la nivel internațional pentru un maxim de eficiență și diminuarea pe cât posibil a efectelor adverse. Tipul și cantitatea de radiații primite în timpul tratamentului sunt calculate cu atenție pentru a distruge celulele tumorale și în același timp să avem efecte adverse minime. De-a lungul timpului, radioterapia a suferit un proces continu de modernizare pentru a realiza cât mai eficient scopul propus, adică administrarea cât mai precisă a unei doze de iradiere în volumul tumoral cu limitarea efectelor asupra tesuturilor sănătoase din jur. În principiu, cu cât doza de iradiere administrată va fi mai mare, cu atât tumora va răspunde mai mult, crescând șansele de vindecare și evitând recidiva bolii. Actual există mai multe tehnici de radioterapie, dar care toate au la bază același principiu de a modula fascicul de radiație prin intensitatea și forma lui, astfel obținând un fascicul mulat exact pe forma tumorii. Avantajul acestor tehnici sunt livrarea unei doze mari strict în zona volumului tumoral, cu efecte adverse cât mai puține.”

4) Ce tipuri de cancer se tratează prin radioterapie?

”Radioterapia o putem aplica în majoritatea tipurilor de cancer, fie în scop curativ, atunci când vorbim de vindecare, fie în scop paleativ, când scopul nostru este să ameliorăm simptomele care provoacă un disconfort și să creștem calitatea vieții. În ceea ce privește tehnologia de care dispunem, în departamentul nostru avem un accelerator liniar Halcyon, care este cel mai nou și performant accelerator din gama Varian, fiind o platformă inovatoare, care regândește tratamentul împotriva cancerului. Această tehnologie de ultima generație a fost dezvoltată pentru a oferi pacienților tratamente rapide, precise și sigure, reducând expunerea țesuturilor sănătoase din jurul tumorii. Timpul redus de tratament pe care îl oferă acest aparat oferă pacienților o experiență mai confortabilă și mai plăcută.

Auzim tot mai des despre acest concept relativ nou de radioterapie, respectiv radiochirurgia stereotactică, care este un tratament efectuat într-o singură ședință și, în general, la nivelul tumorilor cerebrale. Radioterapia stereotactică se referă la radioterapie administrată între 3 și 5 ședințe la nivelul diverselor localizări tumorale, precum hepatic, pulmonar, pancreas și altele, desigur. Principiul de funcționare pentru radioterapia externă convențională și radioterapia stereotactică este același. Diferența între cele două tipuri de tratament este datorată faptului că doza de iradiere pe ședință este mult mai mare în cazul stereotaxiei și de faptul că toxicitatea pe organele învecinate este mult redusă. Ca și perspectivă, la jumătatea acestui an, spitalul nostru va deține un accelerator TrueBeam, cu care vom reuși să tratăm tumori cu o eficiență maximă într-o perioadă foarte scurtă de timp.”

5) Am indicație de brahiterapie. Ce presupune acest tratament?

”Brahiterapia sau radioterapia internă este cea mai veche formă de radioterapie și reprezintă o formă de iradiere locală și puternică, aplicată direct în tumorile solide de la o distanță scurtă. Acest tip de iradiere presupune plasarea unei surse radioactive în interiorul sau în imediata vecinătate a tumorii prin intermediul unor diverși aplicatori de plastic sau de metal. Prin aceste surse radioactive vom administra o doză mare și țintită de radiație în volumul tumoral, adică în zone precise ale corpului, fără să expunem și să afectăm țesuturile sănătoase din jur. În final vom obține distrugerea tumorii cu efecte adverse minime, iar practic vindecarea de cancer devine posibilă. În spitalul nostru dispunem de instalația de brahiterapie Bravos a producătorului american Varian, un aparat de ultima generație și a fost primul aparat de acest tip achiziționat în România.

Acest tip de instalație dispune de un sistem de monitorizare a sursei radioactive, atât în timpul tratamentului, cât și după terminarea ședinței de brahiterapie, ceea ce crește semnificativ siguranța, atât a pacientului, cât și a personalului medical. De asemenea, tehnica pe care o vom realiza la acest aparat este brahiterapia adaptativă, ghidată imagistic, care ne va permite să administrăm un tratament precis și de o acuratețe maximă. Suntem singurul centru din județul Mureș ce oferă pacienților posibilitatea de a efectua un tratament complet și gratuit în cazul tumorilor care au nevoie și de brahiterapie. Acest tip de tratament este utilizat cel mai frecvent în cazul cancerelor din sfera ginecologică, și anume cancerul de col uterin, deoarece tratamentul standard curativ pentru acest tip de cancer este radioterapia externă urmată de brahiterapie.

Ca și număr de ședințe, acestea variază între 3 și 4 ședințe în total. Dar brahiterapia o putem administra și în tumori de corp uterin sau tumorile endometriale, atât în cazurile operate cât și în cele neoperate, pentru a obține un control local maxim. De asemenea, în cazul cancerelor vaginale sau vulvare, brahiterapia este un mijloc terapeutic extrem de valoros.

Însă indicațiile brahiterapiei nu se opresc doar în sfera ginecologică. Putem trata orice tumoră la care avem acces, prin inserția unui aplicator clasic sau printr-un cateter, fie ac, tub sau un aplicator 3D special, proiectat la o imprimare. Așadar, tumorile cutanate pot fi tratate prin brahiterapie. Noi suntem singurul centru din România care avem disponibilitatea acestor aplicatoare, special destinate pentru tumorile de piele. Indicația de tratament în cazul tumorilor de piele poate fi exclusivă sau adjuvantă, adică în completarea unei intervenții chirurgicale care a excizat acea tumoră. Aceste aplicatoare sunt de diverse dimensiuni și mărimi, tocmai pentru a se plia după forma tumorii respective. De asemenea, cancerele sferei ORL, precum tumorile de limbă mobilă, de nas, ureche, buză, cavitate bucală, au indicație de brahiterapie. În special în cazurile unor tumori de volum mic, adică în stadii incipiente. Alte localizări tumorale, care pot fi tratate cu succes prin brahiterapie, sunt cancerele digestive, respectiv cancerele rectale sau cancerul anal, cancerele esofagiene și, de asemenea, în cancerele mamare după intervenția chirurgicală.”

6) Este radioterapia un tratament sigur?

”Da. Siguranța tratamentului radioterapeutic o asigurăm prin mai multe moduri. Prima metodă începe prin aplicarea corectă a sistemelor de imobilizare în etapa inițială de planificare a tratamentului, confecționarea unei măști atunci când iradiem o tumoră cerebrală sau o tumoră din sfera ORL. La debutul tratamentului, precum și înainte de fiecare ședință, se efectuează o imagerie de verificare, care va fi suprapusă peste măsurătoarea inițială și va fi corectată de fiecare data, atunci când este necesar. Această modalitate de verificare, care este de ultimă generație, ne permite să asigurăm livrarea unor tratamente eficiente și sigure.”

7) Pe durata tratamentului voi fi monitorizat?

”Da, atât în timpul efectuării ședinței de radioterapie, cât și a ședințelor de brahiterapie. Asistenții de radioterapie supraveghează pacientul în timpul tratamentului cu ajutorul camerelor videomontate în sala de tratament.

Fiecare pacient este văzut săptămânal de către medic pentru documentarea posibilelor efecte adverse care pot să apară în cursul iradierii și să primească tratament suportiv și symptomatic, în funcție de caz. Există, totuși, efecte secundare în funcție de zona iradiată, doza livrată, sensibilitatea personală, astfel că pacienții pot simți efecte mai ușoare sau mai accentuate. Aceste efecte pot fi grupate în două categorii, cele acute, care apar în timpul radioterapiei, și cele tardive, care apar după șase luni de la terminarea radioterapiei. Efectele acute sunt cauzate de inflamația pe care o produce radioterapia și cea mai frecventă este radiodermita sau înroșirea pielii. Efectele tardive se datorează vindecării țesuturilor sănătoase afectate de radiații prin țesut cicatricial sau fibrotic, practic se pierde elasticitatea și vascularizația în acea regiune. Consider că o bună comunicare de la început cu pacientul poate să facă diferența între succesul și eșecul radioterapiei, dar și urmărirea atentă a primelor simptome ale toxicităților pentru a le putea trata din timp.”

8) Îmi va cădea părul?

”Nu. Radioterapia nu conduce la căderea părului, ci eventual la căderea părului în zona iradiată, cum ne referim, de exemplu, la tumori cerebrale.”

9) Este radioterapia dureroasă?

”Nu. În timpul administrării tratamentului pacientii nu percep în niciun fel iradierea. Pe măsură ce numărul de ședințe sunt efectuate, pacientul va avea simptome specifice zonei respective.”

10) Sunt un pericol pentru cei din jur? Pot iradia persoanele apropiate?

”Nu. Pacienții pot să petreacă timp alături de familie, oricând, pe parcursul tratamentului, inclusiv alături de femei însărcinate și copii.”

Arina TOTH