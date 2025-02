VIDEO: ”Zi tot, cu Alex Toth!” – Prefectul Ovidiu Butuc propune ”Revolta bunului simț”

Prefectul județului Mureș, Dr. Ovidiu Butuc, a participat miercuri, 5 februarie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Cu prilejul prezenței sale în Studioul Zi de Zi Live, invitatul lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș, a anunțat că după încheierea mandatului de prefect intenționează să lanseze, alături de un grup de mureșeni, o platformă civică prin intermediul căreia cetățenii să aibă posibilitatea de a amenda derapajele mediului politic.

De la ”Zoon Politikon” la ”Demos”

Platforma civică este inspirată dintr-un concept al filozofului grec Aristotel și se va numi, cel mai probabil, ”Revolta bunului simț”.

”Probabil că la un moment dat, în momentul în care o să mă dezbrac de haina de prefect o să mă îmbrac cu cea de cetățean și am discutat cu niște prieteni de-ai mei, am discutat cu niște colegi de-ai mei și s-ar putea să încercăm să ne implicăm mai mult în viața Cetății, să construim o platformă civică, să readucem la realitate conceptul acela de ”Zoon Politikon”, conceptul exprimat de Aristotel. Adică nu cel de pe malurile Dâmboviței, că acolo am văzut că ”Zoon Politikon” înseamnă politician. Nu, nu înseamnă. Înseamnă cetățean viu și activ, pentru binele Cetății. La asta se referea Aristotel când l-a generat, și am vrea să facem o platformă civică, care să amendeze derapajele. Am văzut că în mediile de socializare apar tot felul de păreri, tot felul de idei, tot felul de soluții, dar nimeni n-a încercat să unească toate aceste idei, toți acești oameni într-un singur grup”, a precizat prefectul județului Mureș.

Referindu-se la statutul său de om politic, Dr. Ovidiu Butuc a subliniat că acesta nu este incompatibil cu cel de cetățean și, prin urmare, nu exclude apartenența sa la o viitoare platformă civică.

”Starea de politician nu o exclude pe cea de cetățean, ci dimpotrivă, mai întâi sunt cetățean și apoi politician. Asta nu înseamnă că dacă eu ca și cetățean văd că interesele politice ale partidului pe care îl reprezint sunt împotriva cetățeanului nu voi lua atitudine. Tocmai asta vrem să creăm, tocmai asta vrem să emulăm”, a explicat invitatul din Studioul Zi de Zi Live.

Viitoarea platformă civică va avea o conducere colectivă și va respecta conceptul de ”Demos”, care în Grecia Antică reprezenta pătura de oameni liberi dintr-un oraș, cu drepturi politice depline.

”Către ”Demos”. Pentru că e aici pleacă democrația, nu din altă parte. Eu sper că mai suntem câțiva oameni cu capul pe umeri care să reușim să amendăm derapajele pe care le fac politicienii, cei care se află temporar în funcții administrative, alese sau numite și așa mai departe. Să vină cu soluții, să vină cu propuneri. Să vină cu activități de prevenire până la urmă”, a conchis Dr. Ovidiu Butuc.

Arina TOTH