Camelia Săbădean, invitată la CRTS Mureș pentru clarificări după ce i-a fost interzisă donarea de sânge

Camelia Săbădean, asistentă de laborator la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, care a donat sânge de 140 de ori, adunând aproape 63 de litri, i-a fost interzisă donarea la Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Mureș din motive care nu țin de starea sa medicală. În acest context, i s-a adresat o invitație la sediul CRTS pentru a clarifica situația.

„Imediat după apariţia în presă a faptului că, după 139 de donări, Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureş m-a exclus definitiv din lista donatorilor eligibili de sânge, invocându-se un motiv artificial – adică un presupus conflict cu un portar, care ulterior a fost dat afară de instituţie pentru probleme repetate de comportament – am fost contactată de domnul prefect al judeţului Mureş, dr. Ovidiu Butuc. După discuţia cu domnul prefect, am primit un e-mail din partea conducerii Centrului Regional de Transfuzie Sanguină Mureş să mă prezint ca să clarific situaţia. Eu nu doresc altceva decât să mi se recunoască dreptul de a dona la Târgu Mureş, iar cei de aici să îşi ceară scuze pentru modul în care m-au tratat. Oricum, viitoarea donare o voi face tot la Bistriţa-Năsăud, acolo unde am fost ultima dată, la a 140-a donare, şi unde am fost primită cu simpatie şi respect”, a declarat pentru Agerpres, Camelia Săbădean.

Conducerea Centrului Regional de Transfuzie Sanguină (CRTS) Mureș i-a transmis Cameliei Săbădean un e-mail în care i s-au precizat următoarele: „Noua conducere a CRTS Mureş a luat la cunoştinţă intenţia dumneavoastră de a vă fi revizuită aptitudinea pentru donarea de sânge şi, în consecinţă, vă invităm la sediul nostru pentru clarificarea situaţiei”.

Chipul ei a ajuns pe clădirile din Times Square, New York

Potrivit Agerpres, Camelia Săbădean, asistentă de laborator la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, a devenit cunoscută în România pentru gestul său constant de a dona sânge. Recunoașterea sa a depășit granițele țării, ajungând până la New York, unde chipul ei a fost proiectat pe clădirile din Times Square, fiind considerată o eroină pentru viețile salvate prin generozitatea sa.

De peste 35 de ani, Camelia Săbădean a fost un exemplu de altruism, donând sânge de 140 de ori și contribuind la salvarea a nenumărate vieți. Însă, în urmă cu aproximativ șase luni, a fost informată că nu mai este eligibilă pentru donare la Târgu Mureș, fără să i se ofere un motiv clar. Încercările sale de a obține o explicație s-au lovit de tăcere: „Cu toţii cunoaştem criteriile eligibilităţii de sânge, cu numărul de kilograme, cu hemoglobina, cu bolile transmisibile, iar motivele legale de excluderea donatorilor de la donare, sunt nedeclararea de către donator a unei boli transmisibile, ceea ce constituie o infracţiune care se pedepseşte cu închisoare de la şase la trei ani şi donarea în scopul obţinerii de foloase materiale, ceea ce constituie o contravenţie care se pedepseşte cu o amendă de la 500 la 1.500 de lei. Nu mă încadrez în aceste probleme legale de interzicere a donării”.

Asistenta a relatat că, după ce a donat sânge pe 4 ianuarie, 4 martie și la începutul lunii mai 2024, pe 5 august 2024 s-a prezentat la Centrul de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureș pentru a-și face o programare pentru a doua zi. Cu această ocazie, a fost informată de la registratură că fișa sa nu mai figurează în evidențele centrului și că fosta directoare, Dana Florea, ar fi dispus excluderea sa definitivă din rândul donatorilor.

Camelia a subliniat că analizele medicale efectuate la donarea anterioară, în luna mai, nu indicau nicio problemă de sănătate. Cu toate acestea, i s-a transmis că interdicția ar avea legătură cu un conflict verbal pe care l-a avut cu un portar în luna ianuarie 2024. Reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguină din Târgu Mureș au declarat că decizia de a o exclude de la donare a fost luată „de un medic” și că aceasta ar fi fost motivată de un comportament considerat inadecvat.

(D.C.)

