FOTOREPORTAJ. DAFCOCHIM rămâne partenerul loial al fermierilor în continuare!

Aproximativ 500 de fermieri transilvăneni au participat joi, 6 februarie, la o nouă ediție a tradiționalului Simpozion Tehnic de Primăvară DAFCOCHIM AGRO. Evenimentul a fost organizat în incinta Centrului de Evenimente RAB din Sângeorgiu de Mureș de către echipa DAFCOCHIM AGRO, parte a Grupului DAFCOCHIM din Târgu Mureș, în parteneriat cu companiile multinaționale Bayer Crop Science România, Corteva România și FMC Agro România.

Întâlnirea dintre principalii fermieri ardeleni și reprezentanții companiilor multinaționale invitate la eveniment a fost din nou extrem de prolifică și de bogată în informații utile despre virtuțile utilizării unor inputuri și tehnologii de ultimă oră din domeniul geneticii și a protecției plantelor, astfel încât recoltele să fie și mai bogate, și în același timp sănătoase.

Genetică și inputuri de top

Amfitrionul simpozionului a fost și de această dată Dr. Ing. Gheorghe Boțoman, consultant tehnic al DAFCOCHIM AGRO și în același timp un nume arhicunoscut, de nivel academic, în domeniul protecției plantelor din România.

”DAFCOCHIM are peste 30 de furnizori de inputuri. Am vrut să fim pragmatici, pentru că mesajul tehnic pe care îl transmitem către dumneavoastră trebuie să fie coerent și am încercat ca astăzi să avem trei mari companii multinaționale, cu genetică și cu cercetare în spate, pe care îi stimăm la fel ca ceilalți aproape 30. Cu toți furnizorii de inputuri pentru DAFOCHIM ne vom întâlni la Seuca, pentru că noi avem două etape importante: acest simpozion tehnic, în perioada rece a anului, și Ziua Grâului, undeva la începutul lunii iunie, la Seuca, unde vor fi toți furnizorii de inputuri în câmp”, a explicat distinsa gazdă a Simpozionului Tehnic de Primăvară DAFCOCHIM AGRO.

În același mesaj adresat fermierilor prezenți, Dr. Ing. Gheorghe Boțoman s-a referit la provocările generate de schimbările climatice, care au ca efect afectarea culturilor autohtone, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

”Din păcate, problema majoră la nivel național este lipsa apei. Este un mare paradox: dacă ne uităm pe harta fizică a României, este brăzdată de zeci și chiar sute de râuri și râulețe. În mod, repetat, și anul trecut, și acum doi ani, s-au pierdut mii de hectare de porumb, de floarea soarelui și chiar de rapiță. Dumnezeu pe noi ne protejează, să știți. Totuși, în zona Transilvaniei recoltele sunt asigurate natural, pentru că totuși ne plouă, iar calamitățile sunt mai rare”, a arătat prezentatorul evenimentului.

Un ”stejar cu rădăcini foarte adânci”

La finalul alocuțiunii sale, Dr. Ing. Gheorghe Boțoman a subliniat ideea că în domeniul protecției plantelor și a geneticii de top din domeniu nu există nici produse proaste și nici produse excepționale, ci doar soluții ideale oferite cu responsabilitate și pricepere de specialiștii DAFCOCHIM AGRO și ai companiilor multinaționale colaboratoare.

Cu acest prilej, Dr. Ing. Gheorghe Boțoman a reamintit celor prezenți trăinicia parteneriatului existent între fermieri și companiile multinaționale și DAFCOCHIM, firmă asemuită cu un ”stejar cu rădăcini foarte adânci.”

”Nu există produse proaste, nu există produse excepționale, este inteligența dumneavoastră consultând-ne pe noi și echipa DAFCOCHIM, să puteți găsi soluția în bazinul pompei de stropit ideală. Dar condiția este să primiți aceste produse de la DAFCOCHIM, pentru că nu numai că avem o echipă serioasă, avem și o infrastructură de excepție. Produsele DAFCOCHIM ajung în câteva ore la dumneavoastră, care aveți posibilități de plată la toamnă. Noi suntem o firmă serioasă, viabilă, indiferent ce vânt bate prin Târgu Mureș, noi suntem copacul, stejarul cu rădăcini foarte adânci. Iar faptul că astăzi în fața dumneavoastră cele trei mari companii multinaționale au venit în fața dumneavoastră, la nivel de lideri, și v-au prezentat virtuțile produselor lor, este un lucru destul de rar. Am făcut zeci, poate sute de simpozioane, inclusiv la dumneavoastră în Târgu Mureș, dar să vină Vasile Iosif (Contry Leader, FMC România și Moldova – n.a.), să vină Jean Ionescu (Contry Leader, Corteva Agriscience România – n.a.), să vină Mihai Gheorghe (Director Comercial, Bayer Crop Science România – n.a.) să vă prezinte este un lucru rar. Credeți-mă”, și-a încheiat mesajul consultantul tehnic al DAFCOCHIM AGRO.

Invitații simpozionului tehnic au fost salutați de către Marinel Ștefan, director general al DAFCOCHIM AGRO, care i-a felicitat pe fermieri pentru pasiunea și seriozitatea cu care își desfășoară activitatea din domeniul agriculturii.

”Vă doresc din suflet să aveți multă sănătate, dumneavoastră și familiile dumneavoastră, de asemenea să aveți și recolte sănătoase, pentru ca la sfârșit de an să avem rezultate deosebite alături de DAFCOCHIM. Am fost acum câteva zile la niște prezentări, unde am văzut foarte mulți fermieri tineri. Văd că și la noi în sală sunt mulți fermieri tineri. Vreau să îi felicit pentru curajul pe care îl au, de a lucra în agricultură, și pe părinții care au predat ștafeta către copii dânșilor. Vreau să vă spun că și DAFCOCHIM investește în oamenii tineri. De asemenea, le mulțumesc furnizorilor noștri, pentru că sunt tot timpul alături de noi”, au fost cuvintele transmise de către Marinel Ștefan.

Prezentări valoroase

Simpozionul a continuat cu prezentări în care reprezentanți din top-managementul companiilor multinaționale Bayer Crop Science România, Corteva România și FMC Agro România au împărtășit celor aproximativ 500 de fermieri informații valoroase despre portofoliul de produse, dar și despre utilizarea acestora în condiții de eficiență și siguranță maximă.

Totodată, ing. Ovidiu Săvâșcă, directorul general al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș, a susținut o prezentare care a avut ca temă activitatea instituției și noutăți relevante pentru bunăstarea financiară a fermierilor, respectiv plăți și scheme de finanțare.

DAFCOCHIM rămâne partenerul loial al fermierilor în continuare!

Antreprenorul mureșean Liviu Cojoc reconfirmă că societatea DAFCOCHIM nu este de vânzare.

Reporter: Este din nou un val al cumpărării în piața de agribusiness, așa se discută printre fermieri, care este răspunsul dumneavoastra legat de viitorul DAFCOCHIM?

Liviu Cojoc: Așa cum bine mă știți sunt un om pragmatic și mereu sincer. În business se spune adesea că totul este de vânzare în aceasta lume, dar trebuie să aibă un preț de nerefuzat – oportunitate care sigur și dumneavoastră dragi fermieri vi se poate oferi cândva cu certitudine!

Am un CNP și chiar un psihic pozitiv de business, dar să accept un exit… momentan nu mă gândesc, iar principalul argument este echipa Dafcochim, pe care o întinerim în mod constant și o iubesc mult prea mult! Da. Echipa DAFCOCHIM, condusă de un management executiv de excepție, în frunte cu directorul nostru general Marinel Ștefan, le respect munca și îi susțin în continuare. Cu această echipă fidelă, în ultimii 25 de ani, am reușit să facem la Târgu Mureș o infrastructură și logistică modernă și eficientă, în care am pus, împreună cu asociatul meu Radu Fodor, mult suflet.

Prin urmare, îi rog pe prietenii noștri fermieri ca după acest zvon de care m-ați întrebat, să rămână împreună cu noi în continuare, să nu fugă spre alți distribuitori, care s-ar putea, în prima fază, să-i atragă cu diverse facilități temporare, iar în anii următori să constate că nu a fost cea mai bună alegere. Credibilitatea e greu de transferat.

Cu tot respectul cuvenit, informez fermierii din centrul Transilvaniei, partenerii noștri cu adevărat valoroși, că am fost și vom fi la fel de loiali și corecți cu ei, oferindu-le toate inputurile necesare fermelor lor în condiții comerciale excepționale.

Același mesaj de încredere îl transmit și furnizorilor DAFCOCHIM de inputuri – produse de protecția plantelor, genetică, fertilizanți etc., firme naționale și multinaționale, cu care avem o colaborare de excepție, și care la toate evenimentele organizate pentru fermieri sunt prezente la Târgu Mureș la nivel de lideri naționali, împreună cu echipele lor tehnice și comerciale.

Nu în ultimul rând, împreună cu asociatul meu Radu Fodor, și directorul general Marinel Ștefan, mulțumim echipei noastre, oameni simpli – muncitori – loiali firmei – pentru profesionalismul și fidelitatea cu care lucrează de peste 25 de ani la noi, și îi asigurăm că vom rămâne alături de ei și vom da crezare suflului tânăr care va aduce cu siguranță prospețime și continuitate activității DAFCOCHIM AGRO. Tinerilor colegi le acordăm încredere, ajutor maxim și credibilitate, precum și o perioadă de grație să se obișnuiască cu acest stil de business, unde nu ajunge să fii un bun comerciant, daca nu ai și cunoștințe agricole de bază.

Cu aceasta ocazie, le mulțumesc tuturor partenerilor DAFCOCHIM, fie ei furnizori de inputuri sau fermieri, și le promit că la “Ziua Grâului” din iunie vom invita toate cele peste 30 de firme naționale sau multinaționale, la ferma proprie din Seuca, unde deja am pregătit loturile de cereale.

Am un respect deosebit față de colaboratorii din presă, care au participat în mod constant la toate acțiunile pe care le-am organizat, și ne-au promovat și sprijinit cu imparțialitate.

Bayer, partener strategic al fermierilor

Unul dintre momentele cheie ale simpozionului a fost intervenția lui Mihai Gheorghe, directorul comercial al companiei Bayer Crop Science România, care a prezentat rezultatele unui studiu detaliat despre agricultura regenerativă, precum și soluțiile inovative pe care compania le aduce fermierilor români.

Agricultura regenerativă

„În anul 2024 Bayer a condus un studiu la nivel de fermă, în România fiind 203 fermieri intervievați, studiul concentrându-se pe agricultura regenerativă. Rezultatele au fost următoarele: 84% din ferme folosesc lucrări conservative ale solului și ele sunt preferate lucrărilor convenționale, ceea ce acoperă aproximativ 55% din suprafață. De asemenea, avem 11% din fermele pe care le-am intervievat care nu mai foloseau lucrările solului. 58% din ferme consideră că aceste lucrări conservative sunt lucrări care duc la creșterea de producție, nu numai în anii secetoși, ci și în anii normali. Totodată, un alt element pe care doresc să îl prezint este faptul că 38% din fermieri și-au propus, în viitorul apropiat, să reducă consumul de îngrășăminte chimice. 61% din fermieri folosesc covoarele vegetale, ceea ce înseamnă cam 17% din suprafață”, a explicat Mihai Gheorghe.

Studiul demonstrează clar tendința fermierilor români de a adopta practici sustenabile, cu impact redus asupra mediului, care să asigure o producție agricolă eficientă pe termen lung.

„Trebuie să știm că agricultura regenerativă solicită cunoștințe mai multe și o atenție deosebită din partea dumneavoastră (fermieri), iar aici avem câteva elemente pe care țin să le menționez: 29% dintre cei intervievați consideră că avem o creștere a randamentului, 28%, prin aceste practici regenerative, duc la îmbunătățirea sănătății solului și, de asemenea, o îmbunătățire a nivelului de trai. Un alt element important pe care doresc să îl menționez este faptul că 23% din fermele intervievate, cu peste 200 de hectare, aveau cel puțin un echipament de agricultură digitală, de precizie, pornind de la un GPS pe tractor, până la programe inteligente precum Climate FieldView”, a mai spus Mihai Gheorghe.

Soluțiile Bayer

Mihai Gheorghe a subliniat importanța protecției culturilor de cereale, care ocupă o suprafață semnificativă în România.

„Cultura de cereale, o cultură foarte importantă pentru întreaga țară, este o cultură aflată în creștere în ultimii ani datorită condițiilor climatice și a schimbărilor pe care leresimțim. Starea vegetativă este una bună, adică, aproximativ 70% din suprafața cultivată din România este într-o stare bună, datorată acumulării temperaturilor biologic active până la intrarea în iarnă. Trebuie totuși să conștientizăm că având o stare vegetativă bună avem, de asemenea, și posibilitatea dezvoltării bolilor. Aici avem o dinamică a dezvoltării septoriozei, una dintre cele mai periculoase și agresive boli la cultura de cereale”, a precizat invitatul special al Simpozionului Tehnic organizat de DAFCOCHIM AGRO.

Pentru combaterea acestor provocări, compania Bayer pune la dispoziție produse inovatoare, cum ar fi erbicidul Incelo, o soluție eficientă împotriva buruienilor graminee, precum și gama de fungicide care includ Cayunis, Nativo Forte, Prosaro și Aviator X Pro. Aceste produse asigură protecția optimă a culturilor și contribuie la creșterea randamentului. De asemenea, în portofoliul Bayer se regăsesc și erbicidele Komplet, Celexium sau Sekator care fac parte din pachetul FalconPro.

În ceea ce privește cultura de porumb, Bayer are atât produse de protecție a plantelor cât și cu un portofoliu solid de hibrizi de porumb.

„Soluția pe care Bayer o propune sunt hibrizii StartFlex, hibrizi testați în România și care au o răsărire uniformă și o toleranță mai bună la fluctuațile de temperatură. Alți hibrizi toleranți la factorii de stres sunt cei care au eticheta Field Shield. Această etichetă semnifică o stabilitate a producției și o toleranță mai bună la frig și două rânduri de boabe mai mult decât un hibrid normal”, a enumerat Mihai Gheorghe.

Noutăți în compania Bayer

„Avem o noutate, care a fost lansată anul trecut, se numește erbicidul Incelo și este un produs care capătă din ce în ce mai multă pondere în utilizarea la nivel de fermă, fiind un erbicid care controlează răspândirea gramineelor”, a spus directorul comercial al companiei Bayer Crop Science România.

Din punct de vedere al programului pentru controlul bolilor, compania Bayer are mai multe soluții pe care le oferă fermierilor români de-a lungul întregii perioade de recoltare, de la germinare (T1) până la maturitate, adică înainte de recoltare (T3). Tratamentul T1 care conține fungicidele Iput și Falcon Pro, tratamentul T2 care conține fungicidele Nativo Pro, Nativo Forte, dar și fungicidul Cayunis (scos pe piață anul acesta) și Aviator X Pro, iar tratamentul T3 conține produsul Prosaro și Nativo Forte, iar ca și insecticid Decis Expert.

Produse pentru protecția plantelor

În portofoliul Bayer se regăsesc și alte produse pentru protecția plantelor precum erbicidul Roundup, Adengo, Merlin Flex, erbicidul Capreno și produsul Laudis, dar și Equip. La capitolul fungicide, Bayer are două produse omologate: Propulse și Prosaro. Cele mai utilizate grupe de produse folosite pentru controlul diferitelor boli se regăsesc în Falcon Pro și Bixafen.

Input este produsul pe care compania Bayer l-a lansat în urmă cu doi ani și este un amestec de protioconazol și spiroxamină cu dublu mod de acțiune, având atât control asupra efectului de făinare, cât și de potențare a absorbției mai bune a substanței active protioconazol în plantă.

„Cayunis este un amestec de trei substnțe active: bixafen, trifloxistrobin și spiroxamină, un produs care va fi mai comercializat începânmd cu acest an. Nativo Forte, un produs fără tebuconazol și care conține aceleași substanțe active precum Cayunis”, a mai menționat Mihai Gheorghe.

Inovație vs. produse generice

Un alt subiect important abordat de Mihai Gheorghe a fost diferența dintre produsele inovative și cele generice.

„Este pentru prima dată când venim în fața dumneavoastră să vă prezentăm ceea ce înseamnă produse inovative versus produse generice, iar acest lucru îl facem pentru că cel puțin în ultima perioadă în România, apar foarte multe produse generice. Doresc să vă spun că un produs inovativ, precum cele ale companiei Bayer, este un produs care are un brevet și care are în spate cel puțin 20 de ani de optimizare. Trebuie să aveși grijă cu produsele generice pentru că de cele mai multe ori utilizează solvenți care nu mai sunt folosiți de foarte mult timp de companiile inovative. De aceea trebuie să fiți atenți la etichetă înainte să folosiți un produs”, a precizat speakerul celor aproximativ 500 de fermieri prezenți la eveniment.

Agricultură digitală cu Climate FieldView

Un alt punct de interes al prezentării a fost soluția digitală Climate FieldView, oferită de Bayer pentru optimizarea proceselor agricole. Aceasta permite fermierilor să colecteze, stocheze și analizeze date din teren pentru a lua decizii mai informate. Cu instrumente de analiză avansate și monitorizare a câmpurilor în timp real, Climate FieldView contribuie la creșterea eficienței și rentabilității fermelor din România.

Prin prezența sa activă și contribuțiile valoroase, Bayer Crop Science România rămâne un partener de încredere pentru fermierii români, susținând dezvoltarea unei agriculturi sustenabile și profitabile.

25 de produse noi lansate de Corteva

Un nume important prezent în cadrul Simpozionului DAFCOCHIM AGRO 2025 a fost Corteva, prilej pentru fermieri să afle ultimele noutăți privind oferta companiei pentru anul în curs.

„Reușim să lansăm anul acesta undeva la 25 de produse noi. E vorba de genetică, produse de protecție a plantelor și produse biologice. Avem marele avantaj că în spatele nostru sunt peste 11.000 de cercetători care zilnic lucrează pentru a reuși să vină cu cele mai avansate soluții pentru fermieri. Investim 4-5 milioane de dolari zilnic în cercetare”, a precizat Jean Ionescu, Country Leader Corteva Agriscience România & Republica Moldova.

De ce Corteva?

„Am devenit, începând de doi ani, liderul mondial în biostimulanți, în produse biologice. Sunt produse care, cu siguranță, vor cuceri Europa. De ce? Pentru că nu mai avem multe soluții de protecție a plantelor. Au dispărut peste 760 și ceva de substanțe active. Astăzi, în piață disponibile mai sunt în jur de 200 și, din păcate, pierderea substanțelor active continuă. Adică soluțiile pe care fermierii le vor folosi vor fi din ce în ce mai limitate. În noi, ca parteneri, trebuie să considerați că venim cu cea mai avansată genetică. Practic, la porumb între 300 și 400 FAO. De departe, avem un portofoliu foarte, foarte, foarte puternic la soia, rapiță, floarea soarelui. Suntem, de asemenea, o companie foarte puternică la fungicide cereale păioase. Suntem liderul de piață în furnizarea erbicidelor la cereale, atât la cereale păioase, cât și la rapiță. Trebuie să luați în calcul că în 1956 am lansat în agricultura mondială sarea de dimethilamină. Am inventat sulfonilureicele. Tot ce astăzi există în piață vine din linia noastră de business DuPont. În 1926, fondatorul companiei Pioneer, Harry Wallace, a livrat agriculturii mondiale primul hibrid de porumb din lume. Brandul Pioneer astăzi are 100 de ani împliniți, iar toate cele trei entități din care Corteva este construită, Dow, DuPont și Pioneer, au o istorie de undeva la 516 ani, ca să vă dați seama ce reprezentăm pentru cercetare. Suntem o companie care trăiește din inovație, avem cu ce să venim în fața fermierilor și cu certitudine dorim să fim alegerea lor numărul 1”, a spus Jean Ionescu.

Noutăți

2025 vine cu noutăți din partea Corteva, acestea fiind prezentate în cadrul simpozionului de Maria Cîrjă – Marketing Manager Corteva Agriscience România & Republica Moldova.

„Venim cu foarte multe produse noi în acest an. În 2025 lansăm două produse pentru tratamentul semințelor de cereale, Thrintoba și Ibriditrin, o combinație pentru tratament sămânță. Am lansat săptămâna trecută această inovație pe care o așteptam de peste nouă ani, de când se testează această substanță activă nouă, Inatreq, sub denumirea comercială de Queen. Tot săptămâna trecută am lansat Tarzec și Rexade, două erbicide foarte cunoscute la care li s-a adăugat o moleculă nouă Arylex. Bineînțeles, avem un graminicid nou în portofolul nostru, este vorba de Brixton, cu substanța activă cletodim, iar din această toamnă cei care vor dori să facă erbicidare la rapiță, vor avea acces la un nou produs, erbicidul pentru rapiță Belcar Super. De asemenea, în portofolul nostru din acest an veți găsi două insecticide noi, este vorba de Suvisio și Spyran. În gama biologicals, în acest sezon dorim ca fermierii să aibă în atenție produse precum Utrisha, Sosdia, Kinsidro Nutri, Harbest, BioForge, SugarMover, Keylate B, StarterMangan”, a precizat Maria Cîrjă.

Hibrizi noi

Semne bune din partea Corteva vin în acest an și pentru culturile de porumb, floarea soarelui și rapiță.

„În acest an, Pioneer, pe segmentul de porumb vine cu patru hibridi noi. Așa cum am obișnuit, în grupa AquaMax, în fiecare an aducem genetică nouă, mai performantă și mai tolerantă la secetă. Toată sămânța din cei patru hibrizi este gata tratată, nu mai aveți nevoie să aplicați insecticid, ea vine tratată cu Lumiposa. La floarea soarelui am lansat cel mai performant hibrid care va revoluționa această cultură. Este vorba de P64LE 280, hibridul care, spunem noi, este complet, împachetat genetic cu toleranță la toate rasele de mană de România și la toate rasele de lupoaie. Ca punct culminat, potențialul de producție este extraordinar. La rapiță avem cei doi hibrizi noi pe care i-am lansat în 2024, e vorba de PT314 și PT315, care vor înlocui genetica deja cunoscută, 303 și 298. Bineînțeles, pregătim și aici produse noi pe care le vom prezenta în acest sezon. Suntem alături de fermieri, ne dorim să rămânem alături de ei nu numai cu produse, dar și cu servicii agronomice pe care echipa Corteva le oferă în România tuturor fermierilor”, a subliniat Maria Cîrjă.

FMC, soluții inovatoare pentru fermieri

Echipa FMC (Food Machinery and Chemical) România a fost reprezentată la Simpozionul Tehnic al DAFCOCHIM AGRO de doi speakeri: Vasile Iosif, Country Leader, FMC România și Republica Moldova, și Horia Pop, director regional Transilvania. Totodată, la eveniment a participat Vali Ileasă, reprezentant vânzări pentru zona Transilvania.

Formula 1 și protecția plantelor

În debutul alocuțiunii sale, speakerul care deține funcția de Country Leader al FMC România și Republica Moldova a făcut o similitudine inspirată între Formula 1 și protecția plantelor.

”Dacă ne uităm puțin mai atenți, o să vedem că Formula 1 și protecția plantelor îmbină cercetarea și inovarea, adică nu ai cum să mergi cu o mașină de Formula 1 fără să ai cele mai noi tehnologii. Dar la fel de important este pilotul din cockpit. Dacă pilotul din cockpit primește cea mai tare mașină și o bagă în șanț, asta nu înseamnă că mașina a fost rea. Cum la fel și cu produsele de protecție a plantelor, dacă dumneavoastră aveți cele mai bune posibilități să vă alegeți soluția specifică pentru cultura dumneavoastră și pilotul din cockpit, adică fermierul, ia o decizie greșită, cam bagă mașina în șanț. Așa că eu vreau să îi felicit pe colegii de la DAFCOCHIM pentru că pe lângă faptul că vin și aveți impresia că sunt comercianți și vă vând produse, de fapt ei vin de fiecare dată cu know-how. Cu tehnologie, cu sfaturi, cu informații. Și acest lucru ar trebui să îl prețuiți foarte mult, pentru că din punctul meu de vedere este de datoria noastră să devenim din ce în ce mai buni, pe zi ce trece”, s-a adresat Vasile Iosif către fermierii prezenți, pe care i-a numit ”făuritori de hrană”, respectiv ”cei care duc pâinea în supermarket sau carnea pe raft”.

Investiții în cercetare-dezvoltare

Referindu-se la activitatea de cercetare-dezvoltare, Vasile Iosif a prezentat câteva cifre impresionante despre costurile inovării în domeniul protecției plantelor.

”Avem 1,8 milioane de molecule active sintetice. La ora actuală, avem 40 de substanțe active noi și ca să știți mai sunt câteva companii care cercetează la nivel global pentru că dacă vrei să inovezi în domeniul acesta trebuie să cheltuiești 50 de dolari pe minut, timp de 12 ani, și după ce vei fi cheltuit 280 de milioane de dolari dacă ești norocos ai o moleculă de produs fito-sanitar. FMC-ului i-ar trebui vreo 8 miliarde de dolari ca să inoveze cele 40 de molecule. Și avem 25 de moduri noi de acțiune, ceea ce înseamnă clase chimice noi, și 18 produse în faza de dezvoltare”, a informat Country Leaderul FMC România și Republica Moldova.

Portofoliu performant

Întâlnirea de la Centrul de Evenimente RAB cu fermierii transilvăneni a prilejuit și o prezentare a noutăților din portofoliul de produse al companiei FMC România și Republica Moldova.

Astfel, la acest capitol au fost amintite următoarele produse: Sentrallas LQM – erbicid revoluționar pentru combaterea buruienilor din culturile de cereale păioase, Priori Gold & Promino Xtra – protecție avansată pentru floarea-soarelui, rapiță și cereale și Accudo – biostimulator pentru optimizarea producției și sănătatea plantelor. Totodată, Vasile Iosif a anunțat continuarea proiectului ”Arc farm intelligence”, care furnizează tehnologie digitală pentru monitorizarea și gestionarea dăunătorilor din cultura de porumb.

”Echipa FMC va continua promovarea tehnologiilor digitale inteligente în domeniul protecției plantelor, continuând monitorizarea prin intermediul programului ”Arc farm intelligence”, a celor mai periculoși dăunători din cultura de porumb. Și în anul 2025, echipa FMC Agro Operațional România va fi prezentă alături de dumneavoastră, fermieri și distribuitori, cu expertiza tehnică, tehnologii și produse necesare obținerii de culturi agricole sănătoase, fără boli, buruieni și dăunători”, a subliniat Vasile Iosif.

Inovație și securitate alimentară

”FMC, prin inovațiile sale în domeniul cercetării și dezvoltării de noi produse fitosanitare și de nutriție avansate, contribuie la asigurarea securității alimentare și reușește să răspundă provocărilor majore ale fermierilor de pretutindeni, precum creșterea producției agricole și protejarea mediului înconjurător. Suntem onorați să împărtășim cu dumneavoastră că în anul 2024 am obținut autorizarea la nivel global a două noi erbicide cu un nou mod de acțiune, și anume Tetflupyrolimet (Dodhylex active) și Bixlozone (Isoflex active), ambele substanțe active fiind rezultatul cercetărilor FMC”, a mai transmis Vasile Iosif, Country Manager, FMC România și Republica Moldova.

Text: Alex TOTH, Aurelian GRAMA, Lorena PINTILIE, Alin ZAHARIE

Foto: Alex TOTH

Video: Lorena PINTILIE