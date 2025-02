Activitatea ISU Mureș în 2024. Iată și cifrele

În cursul zilei de luni, 10 februarie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” (ISU) al Județului Mureș a organizat o conferință de presă la care au participat Locotenent Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt al ISU Mureș și General de Brigadă Călin Handrea, Inspector Șef al ISU Mureș. Tema principală care a făcut subiectul conferinței de presă a fost activitatea salvatorilor mureșeni în anul precedent, mai exact în 2024.

„Ca în fiecare an, activitatea a fost direcționată în funcție de ceea ce s-a întâmplat atât la nivel județean, cât și la nivel național. Anul trecut la nivel național au fost mai multe evenimente care cumva au direcționat activitatea preventivă. Astfel, noi ne-am dus înspre zona clădirilor cu aglomerări de persoane. De asemenea, am mai desfășurat activități preventive prin Campania Națională „Detector pentru viață” și la fel a fost și la alegerile electorale unde, ca întreg personalul din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, am avut activități de protecție a secțiilor de votare”, a declarat Călin Handrea.

În privința activitățiilor de control, acestea s-au materializat în 2.653 avertismente și 297 amenzi pentru deficiențele constante privind prevenirea situațiilor de urgență, în valoare totală de aproape 3 milioane de lei. În acest sens, numărul amenzilor aplicate în 2024 a scăzut comparativ cu anul 2023 cu -20,80%. În schimb, cuantumul amenzilor aplicate în 2024 a crescut față de anul 2023 cu 14,87%.

Activități privind securitatea la incendiu și protecție civilă

În perioada analizată, ISU Mureș a emis un număr de 141 avize de securitate la incendiu. Analiza documentațiilor depuse în vederea obținerii avizelor de securitate la incendiu a condus la respingerea a 115 dosare. În urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pentru îndeplinirea cerinței esențiale „securitate la incendiu”, la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări, ISU Mureș a emis un număr de 85 de autorizații de securitate la incendiu și a respins un număr de 65 de cereri de emitere a autorizației de securitate la incendiu.

Potrivit reprezentanților ISU Mureș, pentru obiectivele care funcționau fără autorizația de securitate la incendiu au fost emise un număr de trei autorizații. O activitate derulată de structurile de avertizare/autorizare o constituie controalele executate la obiective de investiții, fiind desfășurate în decursul anului 2024 un număr de 23 de controale în scădere față de anul 2023, aspect datorat complexității obiectivelor controlate raportate la dezvoltarea continuă a județului. De asemenea, specialiștii din cadrul acestei structuri au participat în 27 de comisii de analiză tehnică, cinci comisii de recepție la terminarea lucrărilor și la trei comisii de urbanism.

În cursul anului 2024, activitatea de asistență tehnică de specialitate a fost reflectată prin emiterea a 861 de puncte de vedere specifice. În plus, au fost emise 241 de puncte de vedere pentru documentații care nu se încadrau în categoriile de construcții ce necesită avizare și autorizare în domeniul securității la incendiu sau protecției civile. În ceea ce privește echipa de avizare/autorizare, la 31 decembrie 2024, aceasta era compusă din trei specialiști care își desfășurau activitatea în cadrul structurii respective.

Informare, educare preventivă și intervenții

În anul precedent, s-au desfășurat acțiuni de informare și educare preventivă pentru diverse grupuri țintă, inclusiv populația județului, autoritățile locale, instituțiile publice, operatorii economici cu risc și personalul instituțiilor de învățământ. În cadrul controalelor din județ, au fost desemnați profesori responsabili de gestionarea situațiilor de urgență și s-au distribuit materiale informative. De asemenea, preșcolarii și școlarii au fost informați cu ajutorul inspectorilor și al personalului ISU Mureș. S-au realizat și controale pentru prevenirea incendiilor, precum și exerciții de intervenție și evacuare în unitățile de învățământ universitar din Mureș.

Totodată, ISU Mureș a fost solicitat să intervină in anul 2024, la un număr de 3.126 situatii de urgență în raioanele de intervenție, alături de 46 situații de urgență la care au intervenit SVSU/ SPSU în zona de responsabilitate a acestora.

În anul 2024, cele mai multe intervenții au avut loc în luna august, cu un total de 219, iar luna ianuarie a înregistrat cea mai mare creștere față de 2023, cu 38,78% mai multe intervenții. Timpul mediu de răspuns al echipajelor ISU Mureș a fost de 18,15 minute, fără a include intervențiile echipei pirotehnice. Unele intervenții de amploare, durată și complexitate mare au necesitat acțiuni coordonate cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și alte instituții cu funcții de sprijin.

Diana CĂRBUREAN