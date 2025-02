Baschet: Echipa CSM Târgu Mureș învinsă de craioveni

Sâmbătă, 8 februarie, echipa de baschet masculin CSM Târgu Mureș a jucat în etapa a 20-a din Liga Națională de Baschet Masculin (LNBM) împotriva celor de la SCM U Craiova. Deși mureșenii au încheiat prima jumătate a meciului cu un avans confortabil de 39-30, Craiova a reușit să producă o răsturnare de situație în partea a doua, câștigând partida cu scorul de 80-71 (15-21, 15-18, 29-19, 21-13).

Mureșenii au avut un început promițător, reușind să pună presiune pe gazde și să conducă pe parcursul primelor două sferturi. Totuși, în a doua jumătate a jocului, echipa antrenată de Péter Faragó a întâmpinat dificultăți, în special din cauza lipsei jucătorilor înalți, care au acumulat rapid greșeli personale. În plus, accidentarea lui Gajovic și oboseala acumulată au contribuit la pierderea ritmului jocului.

„Am pornit la meci, pe lângă cei disponibili, cu 3 absențe importante, așa că ne-am adaptat tactica în consecință. Am reușit să încetinim și să destabilizăm jocul gazdelor pentru o perioadă. Apoi, am rămas fără jucătorii înalți (din cauza greșelilor personale), iar gazdele au prins un ritm bun pentru scurt timp. După aceea, nu am reușit să ne reînnoim, am mai avut o accidentare (Gajovic) și am obosit spre final. Acum încercăm să ne odihnim și apoi ne concentrăm pe cupă”, a declarat Péter Faragó pentru pagina CSM Târgu Mureș.

(D.C.)