Conducerea ISU Mureș explică amploarea intervenției de la Balul Înșuraților din Reghin

Treizeci de persoane au ajuns sâmbătă seară la Compartimentul de Primiri Urgențe al Spitalului Municipal Reghin, prezentând simptome specifice toxiinfecției alimentare, după ce au participat la Balul Înșuraților. Deși doar una dintre acestea a fost internată, cazul a generat o amplă desfășurare de forțe din partea autorităților.

Planul Roșu de Intervenție a fost activat pentru suplimentarea resurselor medicale, fiind dezactivat ulterior, conform declarațiilor de la fața locului ale Alexandrei Călușeri, purtător de cuvânt al ISU Mureș: „Planul Roșu de Intervenție, care nu a mai fost activat de foarte mulți ani în județul Mureș, a încetat. Punctul Medical Avansat pentru evaluarea și trierea persoanelor a trimis spre CPU Reghin 30 de persoane pentru investigații medicale, iar alte șapte persoane au refuzat deplasarea la spital”.

Călin Handrea: „Mai bine prea mulți, decât prea puțini”

Luni, 09 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, inspector-șeful ISU Mureș, generalul de brigadă Călin Handrea, a explicat în detaliu motivul intervenției de amploare, contracarând speculațiile că numărul echipajelor ar fi fost exagerat.

Generalul de brigadă, inspector-șef al ISU Mureș, Călin Handrea

„Legislația în ceea ce privește „planul roșu” a apărut abia în 2010. Noi suntem un județ care are resurse medicale numeroase. (…) Având atât de multe resurse, planul roșu de intervenție la noi în județ se declanșează când se depășește numărul de 15 victime. În situația de sâmbătă se preconiza că va crește numărul de victime, având în vedere că acolo erau 400 de participanți. Atunci, având în vedere că fiecare ambulanță poate transporta doar o victimă, autospecialele de transport personal și victime multiple duc patru în stare critică, respectiv opt în stare de cod verde, ne-am calculat puțin resursele și am spus că mai degrabă să fim precauți și să declanșăm planul roșu decât să așteptăm să se ajungă la un număr mare de victime care, probabil, ne-ar fi depășit capacitatea de intervenție”, a explicat Călin Handrea.

Inspectorul-șef a adăugat că numărul victimelor îngrijite de echipajele ISU a ajuns la 37 în seara respectivă.

Resurse suplimentare și precauție maximă

În urma incidentului medical de amploare, autoritățile au fost nevoite să ia măsuri rapide pentru a gestiona situația și a preveni eventuale complicații. Astfel, IGSU a mobilizat resurse suplimentare pentru a asigura un răspuns eficient. Decizia a fost luată din precauție, având în vedere numărul mare de apeluri și caracterul imprevizibil al evoluției pacienților afectați, potrivit inspectorului-șef Călin Handrea.

„Totodată, IGSU a dispus dislocarea înspre județul Mureș a două autospeciale de transport personal și victime multiple din județele Bistrița-Năsăud și Cluj, și încă două așteptau din alte județe limitrofe, în ideea în care s-ar fi aglomerat spitalele sau compartimentele UPU, iar astfel unele victime ar fi trebuit să fie transportate în județele limitrofe. Din fericire, cazurile fiind ușoare, majoritatea persoanelor au fost lăsate acasă după ce li s-au administrat perfuzii și tratament medical la fața locului. Înșă, nu ai de unde să știi, în momentul în care îți apar multe apeluri, care va fi evoluția ulterioară. Și atunci, mai degrabă am fost precauți și am declanșat planul roșu și am avut toate resursele la dispoziție. Nu toți cei care s-au prezentat în zona de triaj amenajată special în incinta localului au necesitat transportul la spital, de asemenea, nu toți cei care au avut simptome ne-au anunțat pe noi. Au fost și persoane care au ajuns acasă și ulterior s-au prezentat la spital, căci abia după ce au ajuns acasă au avut simptome. Evoluția unei astfel de situații este imprevizibilă. Probabil că din punctul unora de vedere s-a considerat a fi exagerate resursele alocate, dar și pentru noi a fost un bun exercițiu să vedem ce s-ar întâmpla dacă într-un astfel de caz evoluția nu ar fi fost favorabilă”, a mai precizat generalul de brigadă.

De asemenea, pentru a elimina posibilitatea unei contaminări cu substanțe toxice, un echipaj CBRN (agenți Chimici, Biologici, Radiologici, Nucleari) a fost trimis la fața locului.

„Am fost întrebați că de ce am dus CBRN-ul. În momentul în care am fost anunțați că există persoane care vomită și se simt rău, nu eram siguri că este vorba despre criterii alimentare, ci putea să fie și intoxicație cu monoxid de carbon sau o altă substanță toxică și era normal să excludem și această posibilă intoxicare. Am folosit CBRN-ul, s-au făcut măsurători și s-a constatat că nu există substanțe periculoase”, a subliniat inspectorul-șef al ISU Mureș.

Reacția publicului și poziția ISU

Întrebat de către jurnaliștii aflați la conferința de presă dacă ISU Mureș a avut parte de reproșuri venite din partea cetățenilor cu privire la fapțul că au fost trimise așa de multe echipaje la fața locului, Călin Handrea a arăspuns: „Dacă veneam prea puțini aveam reproșuri că nu suntem suficienți. Dacă mergem prea mulți avem reproșuri că suntem prea mulți. Dacă mergem prea repede „agităm” populația… Noi ne facem treaba așa cum scriu procedurile și nu „punem urechea” la tot soiul de „specialiști”. Aparent, la fotbal și pompieri se pricep cam toți”.

După incident, ANPC a dispus controale la restaurantul unde s-a desfășurat evenimentul, suspendând temporar activitatea unității și sigilând spațiile de depozitare. Ancheta cu privire la cauza exactă a toxiinfecției alimentare este în desfășurare.

