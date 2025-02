Cum ar putea să arate noua piață de ruși din Târgu Mureș

Proiectul Primăriei Târgu Mureș de reamenajare a spațiului comercial unde funcționează Piața Armatei, cunoscută și ca „piața de ruși”, a primit acordul de mediu, potrivit unui anunț publicat pe site-ul primăriei, în 30 ianuarie.

„S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIEȚE S.R.L., titular al proiectului „Demolare construcții existente și construire hală comercială cu anexele aferente, împrejmuire, amenajări accese, amenajare exterioară”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Mureș: fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact”, se arăta în anunț.

Investiție din bugetul local?

„Acest proiect prevede reducerea suprafeţei ocupate, înfiinţarea unor spaţii verzi, dar fiind o construcţie care se va realiza pe două nivele suprafaţa de comerţ nu va scădea, din contră, ea va creşte. Avem, de asemenea, în vedere ca şi în cazul acestei pieţe să avem producători locali, în afara comercianţilor care vând mărfuri din alte domenii de activitate. Până la finalul acestui an se va depune proiectul tehnic şi acest lucru înseamnă că în primăvara anului viitor vom putea începe licitaţia pentru execuţie. Investiţia va fi realizată din bugetul local. Încă nu avem indicatorii finali”, explica Soos Zoltan, în septembrie 2023, potrivit unui articol publicat pe site-ul nostru.

Mașca: „Este o imensă risipă a banilor publici”

Consilierul local Dan Mașca (POL) a postat, pe Facebook, câteva imagini, randări cu hala pe care Primăria Târgu Mureș intenționează să o construiască.

„Este o imensă risipă a banilor publici pentru spații comerciale ce sunt oferite de privați.

Nu am prețurile actualizate pentru această clădire propusă și trec peste propunerea arhitecților/ proiectanților, doar gusturile nu se discută, dar se pot schimba.

Noi nu avem bani pentru lucruri importante în comunitate, nu avem piazete, spații dedicate petrecerii timpului liber prin cartiere, dar vreau majoritarii udmr, psd să îi risipească concurând neloial privații, dezvoltând ceva pur și simplu inutil.

Oare cât costă așa ceva la prețurile actuale, doar nu cred că indicatorii economici au fost aduși la zi după mărirea taxelor și accizelor?!?

Voi ce ziceți legat de investiția aceasta a municipalității?

Merită dați banii pentru așa ceva sau pentru a începe un campus școlar nou sau un pod peste Mureș sau alte investiții mult mai utile decat un centru comercial, ce îl fac oricum privații în alte locuri pentru alți privați comercianți?”, a scris consilierul local din partea POL pe Facebook.

Păreri împărțite

„Săracii oameni care au marfa acolo, stând de zeci de ani în frig, în căldură, vor fi eliminați de acolo! Așa au făcut și cu Transilvania azi a ars mâine deja Universal era gata la cheie! Țin să cred că trebe să îi dau dreptate lui Georgescu susțineți producătorii locali și chiar dacă piața de ruși au marfa adusă din afară merită cumpărat de la ei nu de la mall același lucru la dublu preț”, a comentat o doamnă.

Altă târgumureșeancă a scris:

„Trecând peste faptul că e o clădire oribilă, cu aspect de biserică/hală comunistă, sunt foarte mulți bani aruncați aiurea. Astea sunt priorități? Avem câteva poduri în oraș care stau să cadă (Mures mall, Merkur Tudor) azi am văzut scările de la poli 2… ghetou, pe Aurel Filimon și Călărașilor sunt porțiuni unde asfaltul e lăsat 20-30cm pe bucăți f mari, multe giratorii sunt de ani de zile provizorii din plastic, parcarea de la hotel Park e închisă de un an fără să se lucreze nimic acolo și foarte multe altele. Câteodată am impresia ca oamenii ăștia nu trăiesc în același oraș cu noi restul…”

În timp ce un târgumureșean a comentat: „Dacă fac și parcare subterană, și loc dedicat pentru „mici”, sunt de acord”.