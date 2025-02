Probleme neașteptate legate de Centrul Național de Excelență de Pregătire în Situații de Urgență. Călin Handrea: „Încă nu am primit finanțare”

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” (ISU) al județului Mureș se confruntă cu obstacole în realizarea unui proiect esențial pentru pregătirea salvatorilor: Centrul Național de Excelență de Pregătire în Situații de Urgență de la Gornești. Deși în toamna anului trecut șeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat, a declarat că vor fi alocate 24 de milioane de euro pentru construirea acestui centru de pregătire, în prezent fondurile promise încă nu au fost accesate. Luni, 09 februarie 2025, în cadrul unei conferințe de presă, general de brigadă Călin Handrea, inspectorul-șef al ISU Mureș, a clarificat situația.

Finanțarea rămâne incertă

Deși proiectul a fost anunțat cu mult entuziasm, realitatea de pe teren este cu totul alta. „În privința proiectului de la Gornești am întâmpinat anumite dificultăți. Continuăm ideea de a dezvolta acel centru, sperăm să existe și finanțare în acest an. Noi am fi fericiți dacă am reuși să finalizăm proiectul, iar dacă am reuși să începem și construcția ar fi ideal”, a explicat inspector-șef Călin Handrea.

Unul dintre principalele obstacole îl reprezintă lipsa fondurilor pentru demararea studiului de fezabilitate. „Încă nu am primit finanțare nici măcar pentru studiu de fezabilitate și proiect. Bugetul, din câte am înțeles, a fost promulgat acum de președinte, deci probabil că după ce se va împărți bugetul pe ministere vom primi și sursa de finanțare. Finanțarea pentru proiect și studiul de fezabilitate, care trebuie reactualizat, vin din bugetul național, abia apoi se recuperează din bugetul european”, a detaliat inspectorul-șef al ISU Mureș.

Centrul Național de Excelență de la Gornești a fost prezentat anul trecut de către Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, dr. Raed Arafat, ca fiind un proiect unic în România, destinat pregătirii pompierilor, medicilor, paramedicilor și asistenților în situații de urgență complexe. În ciuda acestor ambiții, proiectul pare blocat în faza birocratică.

Un alt proiect în așteptarea finanțării

Nu doar centrul de la Gornești are nevoie de fonduri. Inspectorul-șef al ISU Mureș a precizat că au aplicat pentru renovarea sediului Subunității Sighișoara prin Programul Operațional Regional. „Suntem eligibili și sperăm să primim și finanțarea pentru că se va face un clasament și să sperăm că ne încadrăm printre primele obiective clasate, astfel încât să obținem finanțarea”, a adăugat generalul de brigadă.

Deocamdată, ISU Mureș rămâne în așteptarea deciziilor de finanțare. Până când proiectele vor prinde contur, salvatorii din Mureș continuă să își facă meseria în condițiile date, sperând că autoritățile vor îgăsi soluțiile necesare pentru ca aceste investiții esențiale să devină realitate.

Text & foto: Lorena PINTILIE