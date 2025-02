Liderul AUR Mureș, Răzvan Biro: ”Demisia lui Iohannis, un act mult așteptat și cerut de către români!”

Liderul AUR Mureș, deputatul Răzvan Biro, a remis luni, 10 februarie, o declarație de presă cu tema ”Demisia lui Iohannis, un act mult așteptat și cerut de către români!”.

Redăm, în rândurile de mai jos, textul integral asumat de liderul AUR Mureș:

”Astăzi, fostul președinte Klaus Werner Iohannis și-a anunțat plecarea de la Palatul Cotroceni, demisie calificată de deputatul AUR de Mureș, Răzvan Biro, drept o acțiune ce ar fi trebuit să aibă loc demult:„Iohannis a înțeles, într-un final, că poporul este suveran, iar poporul nu a decis în niciun fel ca fostul președinte să își continue mandatul! Ba mai mult, o mare parte dintre români nu s-au mai identificat de ani buni cu fostul președinte”.

Iohannis, scos pe ușa din dos de către poporul român!

Alegerea lui Iohannis, în 2014, pe un val anti-PSD, a născut multe speranțe în rândul românilor, care au fost năruite „pas cu pas”. Ultimii zece ani de mandat au fost caracterizați de partizanat politic pentru „guvernul meu”, ca mai apoi, după multiple atacuri la adresa PSD să vedem o validare a acestora în coalițiile de guvernare. În rest, Iohannis, nu s-a evidențiat decât prin nesimțire și absenteism, de lipsa unor reacții ferme și acțiuni în favoarea poporului român.

„Pas cu pas – îl dăm jos pe Iohannis” – inițiativă de demitere a fostului președinte Iohannis inițiată de AUR încă din 2021

Lupta noastră pentu demiterea lui Iohannis nu a început ieri, ci încă din 2021, când am pornit campania „Pas cu pas îl dăm jos pe Iohannis!” și mă bucur că încă de atunci am putut contribui la decăderea acestui președinte călător, fiind coordonatorul național al campaniei. Împreună cu colegii din AUR am strâns peste un milion de semnături de la românii care au spus clar că nu-l mai vor pe acest trădător la Cotroceni. Dar atunci, Iohannis s-a aliat cu PSD pentru a se asigura că inițiativa nu va avea succes.

AUR a fost cel mai activ partid de opoziție și a propulsat demisia lui Iohannis!

Această demisie este rezultatul unei opoziții solide și a unui întreg șir de acțiuni susținute în vederea apărării democrației! AUR a fost principalul partizan al încheierii mandatului de președinte a lui Iohannis la termen și nu a cedat acestor tentative dictatoriale și uzurpatoare.

Iohannis și-a dorit să-și prelungească domnia, ignorând votul românilor din decembrie 2024. Nu am acceptat! Am luptat cu toate armele politice, democratice și diplomatice!

Cum a pus AUR presiune pentru respectarea legii și democrației, respectiv plecării lui Iohannis?

De data aceasta, nici PSD, nici sistemul corupt nu l-au mai putut salva. După 10 ani de concedii, sfidare și trădare națională, Iohannis și-a dorit să-și prelungească domnia, ignorând votul românilor din decembrie 2024. Nu am acceptat! Am luptat cu toate armele politice și civice:

Am sesizat instituțiile internaționale asupra abuzurilor și tendințelor antidemocratice. Am strâns un milion de semnături pentru susținerea unei petiții depuse la Comisia de la Veneția, GRECO și OSCE; Am cerut sprijinul partenerilor din țările conservatoare europene și din SUA pentru a opri acest val dictatorial; Am denunțat în Parlament, cu voce tare, derapajele antidemocratice ale acestui regim corupt! Am susținut și organizat proteste masive de stradă atât în București, cât și la nivel teritorial! Am generat cele mai multe semnături necesare inițierii procedurii de suspendare a lui Klaus Werner Iohannis.

Toate acestea, cumulate, au creionat cât se poate de ferm voința românilor pentru plecarea lui Iohannis! Această victorie aparține tuturor românilor ce nu au lăsat garda jos, ce nu s-au lăsat demoralizați de obrazul gros a lui Iohannis și au continuat lupta pentru a face dreptate pentru România!”

