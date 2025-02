Echipă de fotbal din Sânmărtin, comuna Râciu, gest umanitar pentru un consătean

Potrivit unui anunț, făcut pe Facebook, de primarul comunei Râciu Ciprian Alin Belean, cu ajutorul echipei de fotbal Progresul Sânmărtin și al altor donatori din comunitate a fost ajutat un sătean a cărui casă devenise de nelocuit din cauza deteriorării.

„Alături de echipa de fotbal Progresul Sânmărtin și consătenii din satul Sânmărtinu de Câmpie, ne-am străduit să facem o faptă bună, de această dată… pentru Andrei (…) care nu are pe nimeni. Nu are aparținători!

Casa acestuia a devenit de nelocuit fiind un adevărat pericol. Așa că împreună cu tinerii sportivi ai echipei de fotbal din sat și o parte din consăteni, ne-am mobilizat și am reușit să adunăm bani pentru ai cumpăra o rulotă, cu toate cele necesare.

Banii provin din donații sau sponsorizări de la consătenii din sat și prieteni și de la tombola organizată la „Balul Ionilor” din Râciu din luna ianuarie.

În anii trecuți am fost alături și de alte cazuri speciale din Râciu, unde un tânăr consătean a suferit un grav accident rutier, sau de un alt consătean de la Ulieș, un copil de această dată, diagnosticat cu cancer la creier.

Mulțumim, tuturor celor care au participat la această acțiune! Doamne ajută!”, a scris primarul Ciprian Belean.

„Suntem o comunitate unită și la bine și la rău! Atunci când avem un caz social special, încercăm să venim în sprijinul persoanei sau a familiei respective”, a mai scris primarul.

(Sursă imagini: Facebook/Ciprian Belean)