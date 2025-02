Polițiștii din Mureș îi învață pe elevi despre siguranța pe internet, în prevenirea fraudelor online

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mureș desfășoară în mod constant activități preventive pentru a conștientiza cetățenii cu privire la securitatea cibernetică, protecția datelor personale și prevenirea fraudelor online.

În cadrul activităților de prevenire și informare, marți, 11 februarie, polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității și Biroului Siguranță Școlară au desfășurat acțiuni dedicate siguranței în mediul digital, având ca obiectiv principal protejarea elevilor și a cadrelor didactice împotriva riscurilor din spațiul online.

Așadar, cu prilejul zilei special dedicate, toți elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Acățari, învățământul primar, au înțeles posibilele riscuri din mediul online și regulile de bază pentru o navigare lipsită de incidente neplăcute pe Internet, fiind stabilite și informațiile preventive care trebuie împărtășite cu cei apropiați, pentru siguranța tuturor.

Ziua de 11 februarie

În data de 11 februarie a fost marcată la nivel mondial Ziua Siguranței pe Internet, iar scopul acestei zile a fost de a transforma tehnologia digitală într-un instrument care să fie utilizat cu responsabilitate, protejându-i astfel pe cei mai vulnerabili utilizatori ai săi.

Potrivit IPJ Mureș, în ultimii ani amenințările cibernetice au cunoscut o dezvoltare rapidă, iar autorii dezvoltă diferite modalități de înșelăciune creative menite să impresioneze și să convingă potențialele victime. Metodele de înșelăciune online se propagă rapid prin intermediul aplicațiilor de mesagerie.

În acest sens, polițiștii mureșeni atrag atenția asupra unei noi metode de înșelăciune care se propagă rapid prin intermediul aplicațiilor de mesagerie. Această tactică frauduloasă exploatează încrederea utilizatorilor și se bazează pe manipularea acestora prin mesaje aparent inofensive. În mod particular, una dintre cele mai utilizate aplicații de mesagerie a devenit un mediu propice pentru desfășurarea unor astfel de atacuri, în care autorii vizează atât utilizatori obișnuiți, cât și persoane mai puțin familiarizate cu riscurile mediului digital. Metodă recent utilizată: Votul online într-un concurs fictiv

„Un exemplu recent de metodă utilizată constă în solicitarea exprimării unui vot online într-un concurs fictiv. Sub pretextul unui gest simplu și fără implicații, utilizatorii sunt direcționați către pagini frauduloase, unde datele lor personale pot fi compromise, iar dispozitivele pot fi virusate cu programe malițioase. În plus față de această metodă, reamintim și alte tipuri de fraude online utilizate de infractori, precum phishing-ul bancar, prin care utilizatorii sunt îndemnați să furnizeze date confidențiale sub pretextul unor actualizări de securitate, fraudele de tip „premii câștigate”, care îi conving pe destinatari să ofere informații personale sau financiare și înșelăciunile prin anunțuri false de vânzare, unde victimele efectuează plăți pentru produse inexistente”, au transmis reprezentanții IPJ Mureș.

Protejarea telefonului mobil/device-urilor – metodă antifraudă

Telefonul mobil a devenit cel mai folosit device în gestionarea activităților cotidiene, incluzând o gamă variată de operațiuni financiare, precum achiziții online, acces rapid la conturile bancare, transferuri de bani și plăți electronice. Acest acces facil la servicii online expune utilizatorii unor riscuri cibernetice semnificative, mai ales în cazul în care măsurile de securitate nu sunt respectate cu strictețe. Accesul neautorizat la datele bancare, compromiterea informațiilor personale și atacurile de tip phishing sunt doar câteva dintre amenințările la care utilizatorii pot fi expuși în lipsa unor măsuri de protecție.

„Astfel, vă recomandăm să vă protejați datele personale și financiare prin utilizarea unor parole puternice, a autentificării în doi pași și a unor soluții de securitate actualizate”, au mai transmis aceștia.

Minorii, posibile victime ale infracțiunilor din mediul online

Printre categoriile vulnerabile care pot deveni victime ale mai multor tipuri de infracțiuni din mediul online sunt adolescenții care petrec mult timp în mediul online. Printre riscurile la care aceștia sunt expuși amintim cyberbullying-ul, pornografie infantilă și șantaj.

Pentru a preveni situațiile de risc, polițiștii recomandă următoarele:

– Comunicare deschisă cu părinții și profesorii – Minorii trebuie încurajați să discute orice situație care îi pune într-o postură inconfortabilă în mediul online.

– Evitarea contactului cu persoane necunoscute – Rețelele sociale și platformele de comunicare pot fi folosite de infractori pentru a aborda copiii. Minorii trebuie să fie conștienți de riscuri și să nu răspundă solicitărilor suspecte.

– Protejarea datelor personale – Informațiile private, fotografii, materiale video sau locația nu trebuie împărtășite online fără acordul părinților, deoarece pot fi utilizate în mod abuziv.

– Raportarea oricărei forme de agresiune online – Cyberbullying-ul poate avea efecte emoționale și psihologice grave asupra copiilor. Este important ca părinții și cadrele didactice să monitorizeze activitatea online a minorilor și să raporteze orice abuz autorităților competente.

Recomandări pentru a reduce riscurile din mediul online

Pentru a reduce riscurile din mediul online, cetățenii sunt încurajați să adopte măsuri de protecție, având în vedere următoarele recomandări:

– Evitați accesarea link-urilor primite prin mesaje nesolicitate, chiar dacă acestea par a fi trimise de prieteni sau persoane cunoscute,

– Nu accesați link-uri suspecte sau provenite din surse necunoscute, deoarece acestea pot conduce către site-uri malițioase sau pot fi utilizate în atacuri de tip phishing,

– Protejați-vă informațiile sensibile: Nu introduceți date personale, coduri sau alte informații confidențiale pe site-uri neoficiale sau necunoscute. Înainte de a furniza astfel de informații, verificați autenticitatea platformei pe care ați fost redirecționat,

– Evitați introducerea codurilor nesolicitate pentru autentificare sau asocierea contului de pe aplicațiile de mesagerie ori alte platforme online pe dispozitive necunoscute, dacă nu ați inițiat personal această solicitare,

– Utilizați metode alternative de verificare: Dacă primiți o solicitare suspectă din partea unei persoane cunoscute, contactați-o printr-un alt canal, cum ar fi apelul telefonic, pentru a confirma autenticitatea mesajului,

– Raportați imediat orice activitate suspectă: În cazul în care ați fost victima unei fraude online sau ați observat încercări de fraudă, anunțați de urgență autoritățile competente pentru a preveni extinderea acestor atacuri,

– Folosiți autentificarea în doi pași, aceasta adăugând un nivel suplimentar de securitate la conturile dumneavoastră online, solicitând o parolă suplimentară sau un cod de verificare înainte de a vă conecta.

(D.C.)