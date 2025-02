Primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, despre importanța căsătoriei în cadrul Săptămânii Căsniciei

Într-o postare publicată miercuri, 12 februarie, pe pagina sa de Facebook, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș, Sófalvi Szabolcs, a împărtășit experiența sa din cadrul unor ore de religie susținute la Liceul Bolyai. Evenimentul s-a desfășurat în contextul Săptămânii Căsniciei, o inițiativă internațională menită să evidențieze rolul căsătoriei și al familiei în societate.

Un mesaj despre valorile căsniciei

Primarul a participat la aceste întâlniri pentru a discuta cu elevii despre importanța căsătoriei bazate pe valori creștine. În mesajul său, acesta a evidențiat semnificația iubirii necondiționate, fidelității și iertării sincere într-o relație de cuplu.

„Cu bucurie am participat luni, ieri și azi dimineață la ora 7, la Liceul Bolyai, la acele ore de religie în care am putut vorbi elevilor, sub formă de mărturie, despre căsătoria bazată pe valorile creștine. Săptămâna aceasta, în întreaga lume, are loc evenimentul „Săptămâna Căsniciei”. Această inițiativă a pornit din Anglia acum mai bine de două decenii și, în fiecare an, în apropierea zilei Sfântului Valentin, timp de o săptămână, dorește să atragă atenția asupra importanței căsătoriei și a familiei. Încercăm să vorbim despre faptul că, taina căsniciei este un dar minunat al lui Dumnezeu și o expresie a grijii Sale pentru om, prin care soții pot experimenta valoarea iubirii necondiționate, a fidelității și a iertării sincere, alături de un partener destinat lor, dar imperfect. Se discută și despre dificultăți, încercări, iar elevii au ocazia să ne adreseze întrebări. O şi fac cu mult curaj! Vă mulțumesc pentru deschidere, dragi elevi!”, a transmis Sófalvi Szabolcs, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Săptămâna Căsniciei a fost lansată în Anglia în urmă cu peste 20 de ani și este celebrată anual în preajma zilei de Sfântul Valentin. Evenimentul își propune să aducă în prim-plan importanța căsătoriei ca fundament al familiei și să încurajeze dialogul despre provocările și frumusețea vieții de cuplu.

Reacții și impact în rândul elevilor

Elevii prezenți la orele de religie au avut posibilitatea de a interacționa direct cu primarul, adresând întrebări și împărtășindu-și propriile perspective despre căsătorie și relațiile de familie. Potrivit edilului, aceștia au demonstrat curaj și deschidere în abordarea subiectului.

Prin această inițiativă, Sófalvi Szabolcs își propune să sprijine educația tinerilor cu privire la valorile fundamentale ale unei relații sănătoase și durabile, evidențiind totodată importanța credinței și a respectului reciproc în viața de familie.

Lorena PINTILIE

Sursa foto: Facebook – Sófalvi Szabolcs