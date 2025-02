Bashet: CSM Târgu Mureș s-a calificat în semifinalele Cupei României

Cupa României de baschet masculin a adus față în față CSM Constanța și CSM Târgu Mureș, două echipe care s-au reîntâlnit după o confruntare aprigă din campionatul intern, disputată în urmă cu o lună și jumătate. Meciul cu numărul doi din Final 8-ul Cupei României s-a disputat miercuri, 12 februarie, la Oradea Arena.

În urma meciului încheiat cu scorul de 94-80, victoria a fost adjudecată de CSM Târgu Mureș, care au ajuns astfel în semifinalele Cupei României. Deși formația de la malul Mării Negre a condus-o și la 12 puncte pe CSM Târgu Mureș, iar la jumătatea meciului au și condus cu scorul de 49-40, tot mureșenii au ieșit învingători, după ce au răsturnat scorul final în favoarea lor.

Potrivit site-ului baschet.ro, dedicat tuturor meciurilor de baschet din România, Stevenson și Pratt au dat tonul pentru marinari, înscriind primele patru puncte ale meciului. Întors recent după o accidentare, Person a deschis scorul pentru mureșeni. Șolopa și Jeremic au restabilit egalitatea la 8, înainte ca Bălan să înscrie prima triplă a partidei. Nelson, aflat la debut, a finalizat spectaculos pe pătrundere, iar Stevenson a mărit diferența printr-un and-one. Jeremic a răspuns cu două triple consecutive, însă între ele, și Bălan a punctat de la distanță. La finalul primului sfert, tabela arăta 27-22, după ce Borșa a închis secvența cu o reușită din afara arcului.

Final controlat de mureșeni

CSM Constanța s-a distanțat în sfertul secund, profitând de reușitele lui Andrieș, Oprean și Nelson, în timp ce mureșenii au încercat să rămână în joc prin Șolopa, Jeremic și Casale. Stevenson a încântat publicul cu un slam-dunk spectaculos, iar Andrieș a stabilit scorul pauzei la 49-40 cu un coș din spatele arcului. Potrivit aceleiași surse, constănțenii nu au reușit să mențină ritmul în niciuna dintre cele două faze ale jocului, iar mureșenii au controlat finalul fără emoții și au obținut victoria cu 94-80.

„Prima repriză a început ca de obicei, într-un mod enervant, după un scenariu deja cunoscut. La pauză a fost nevoie de o motivație puternică, iar ca urmare, în repriza a doua, nu doar 2-3 jucători, ci toată echipa și-a adunat forțele, astfel încât am reușit să învingem această echipă care, între timp, a transferat în această dimineață un jucător străin. Nu am avut ocazia să ne pregătim pentru el, ceea ce s-a văzut puțin în prima repriză. Dar sunt foarte mândru de echipă, mai ales pentru felul în care am jucat în repriza a doua, unde am fost tactic foarte disciplinați și fizic am dominat adversarul, care în prima repriză ne-a dominat pe noi. Așadar, cred că nu este o mare surpriză, dar în semifinală vom juca împotriva celor de la Voluntari. Evident, nu suntem la același nivel, dar vom da totul pentru a reuși. Cred că într-un meci, într-o singură zi orice se poate întâmpla, așa că sunt sigur că echipa va face tot posibilul. Mă bucur foarte mult pentru această victorie și pentru faptul că am ajuns în primele patru echipe. Cred că, privind întregul sezon și parcursul nostru în cupă, această calificare este absolut meritată. Așa că felicit echipa și le mulțumesc suporterilor care ne-au însoțit și celor care ne-au susținut de acasă”, a declarat antrenorul echipei CSM Târgu Mureș, Péter Faragó.

„O primă jumătate diametral opusă față de a doua jumătate unde la pauză am înțeles de ce am venit aici și băieții au înțeles acest lucru perfect și iată că am câștigat cele două sferturi fără drept de apel. Îmi pare rău de atitudinea din primele două sferturi. Trebuie să fie o lecție pentru noi, mai ales la un turneu final de Cupa României, nu avem voie să facem asemenea greșeli. Felicit echipa Constanței pentru prestanța din primele două sferturi, dar sunt totodată foarte bucuros că am reușit calificarea în primele patru echipe ale țării în Cupa României. Acum ne rămâne să ne odihnim o zi și să privim încrezători spre meciul cu Voluntari unde, bineînțeles, vom da totul pe teren pentru a încerca o calificare în finală”, a declarat antrenorul secund al echipei, Vlad Pora.

Semifinala dintre CSM Târgu Mureș și CSO Voluntari este programată vineri, 14 februarie, de la ora 17:00, și va putea fi urmărită pe Digi Sport 3, Prima Sport 2 și FRB TV.

Diana CĂRBUREAN

Foto: Bogdan Isailă