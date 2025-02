INTERVIU inspirațional cu Bianca Fodor, o tânără învățătoare dedicată: „Pofta vine mâncând și curajul la fel”

Meseria de învățător este una dintre cele mai importante, dar și mai complexe profesii, iar Bianca Fodor demonstrează că pasiunea și perseverența pot transforma un vis din copilărie într-o carieră de succes. În acest interviu, ea ne împărtășește cum a fost influențată de dirigintele său din gimnaziu, provocările întâlnite la început de drum și lecțiile valoroase învățate de-a lungul timpului. Bianca povestește cu sinceritate despre impactul pe care și-l dorește asupra elevilor și oferă sfaturi pentru cei care ezită să pășească pe acest drum nobil.

Reporter: Ce te-a inspirat să alegi cariera de învățătoare?

Bianca Fodor: Încă din școala generală, am început să cultiv dorința de a profesa în acest domeniu, o persoană care m-a inspirat în acest sens a fost dirigintele meu, prin modul în care acesta preda.

Rep.: După absolvirea Liceului Pedagogic te-ai simțit pregătită să intri în sistem?

B.F.: Emoțional, da. Din punct de vedere al cunoștințelor însă, am simțit că mai aveam foarte multe de învățat, dar mereu avem foarte multe de învățat.

Rep.: Care este cea mai importantă lecție pe care ai învățat-o în timpul practicii pedagogice?

B.F.: Cel mai important lucru pe care l-am înțeles este că nu e de ajuns să îți placă copiii pentru a lucra în învățământ. Deși multe colege au spus că iubesc copiii, predările erau un chin. Într-adevăr este esențial să îți placă copiii, dar nu ajunge.

Rep.: Cum te-ai pregătit pentru primul an la catedră?

B.F.: Am avut nevoie de multe materiale didactice, am cumpărat multe manuale și caiete de lucru, dar am și apelat la colege pentru sfaturi și ajutor.

Rep.: Ce calități consideri că trebuie să aibă un învățător bun?

B.F.: Răbdare, iubire, disciplină, încredere de sine și să fie un bun vorbitor.

Rep.: Ce ai găsit cel mai provocator în această perioadă de început?

B.F.: Probabil cea mai grea parte a fost cea organizatorică, cea din spatele cortinelor. Nu mi-am imaginat până acum câtă muncă de pregătire există și câte documente sunt necesare.

Rep.: Ce fel de impact îți dorești să ai asupra elevilor tăi?

B.F.: Cel mai mult îmi doresc ca elevii mei să ajungă adulți responsabili, care știu cum să se comporte în societate și care sunt mereu gata să îi ajute pe ceilalți.

Rep.: Ai avut vreun model, cineva de la care poți spune că ai furat meseria?

B.F.: Dirigintele meu din ciclul gimnazial a fost cel al cărui stil de predare mi-am dorit să îl “fur”.

Rep.: Ce sfat ai pentru cei care termină Liceul Pedagogic și nu au curajul necesar să urmeze această meserie?

B.F.: Îi sfătuiesc pe toți să încerce, nu au nimic de pierdut! Odată ce începi, totul devine mai ușor și munca produce satisfacție. Pofta vine mâncând și curajul la fel.

A consemnat Alisia BALOGH