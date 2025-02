”Lia Laborator Crăciun”, povestea dulce din Râpa de Jos

O poveste pe cât de dulce pe atât de frumoasă o întâlnim pe Valea Mureșului Superior, mai exact în localitatea Râpa de Jos, comuna Vătava. Ca să fim și mai exacți, e vorba de strada Principală nr. 151 din localitate, locul unde iau naștere bunătățurile ”Lia Laborator Crăciun”, numele laboratorului de cofertărie de care se îngrijește Lia Crăciun.

„Sunt de meserie cofetar. Lucrez din 1989 în domeniu și din 2000 am deschis această afacere de familie. Din 1989 până în 1996 am lucrat la laboratorul de creație în Târgu Mureș, un binecunoscut laborator de prăjitură și înghețată. În 1996 am revenit în localitatea natală unde am deschis un laborator de cofetărie, o mică afacere de familie extrem de dulce și de suflet”, ne-a declarat Lia Crăciun.

Produse de calitate

Începutul a fost unul timid, dar, cu seriozitate și calitate, produsele dulci din Râpa de jos au început să se impună în rândul clienților.

„La început a fost greu, atât din lipsa comenzilor cât și din lipsa distribuitorilor în sensul în care nu păream foarte credibili în fața lor. Treptat, lucrurile au începutt să se schimbe, lumea a început să ne cunoască și să se convingă de calitatea care o oferim. Ne axăm doar pe prăjituri și torturi, pe tot ce înseamnă, să zicem așa, dulce. Din oferta noastră nu lipsește prăjitura de casă. Ce înseamnă asta? Foi întinse cu merdeneaua, foi făcute cu ouă, la fel torturi, creme. Nu folosim premixuri, nu folosim creme la găleată, cum s-ar zice așa, numai să iei din găleată să o pui pe o foaie. La noi, tot ce se poate face, se face în laboratori. Cum am spus, facem și prăjitură clasică, printre care Albinița, cea mai clasică prăjitură, dar facem și prăjituri adaptate noilor cerințe, un Red Velvet sau ceva mai deosebit. La cerere facem și prăjituri de post. Nu e așa de largă gama, undeva la 5-6 sortimente de prăjitură de post. Eu consider că toate prăjiturile sunt bune în funcție de gustul clientului”, spune Lia Crăciun.

Se lucrează doar la comandă, onorate cu seriozitate de ”Lia Laborator Crăciun”.

„Dacă veniți astăzi și doriți un tort pe mâine, se poate. Dacă doriți o prăjitură asortată, atunci de astăzi peste două zile, deoarece trebuie coaptă, umplută, în condițiile în care nu lucrăm pe stoc. Nu avem magazin propriu. Mergem pe evenimente, asta însemnând botezuri, nunți, majorate”, afirmă Lia Crăciun.

Ingrediente de bază

Seriozitate, calitate și corectitudine, sunt ingredientele care fac din ”Lia Laborator Crăciun” un nume demn de luat în calcul când vine vorba de un eveniment.

„Toată lumea își dorește să facă mai mult. În ce ne privește, să zicem că suntem bine așa cum suntem, să ne menținem pe linia de plutire. Am fost întotdeauna sinceri cu clienții, Am făcut cât am considerat noi că putem să facem, am luat atâtea comenzi ca să le putem și onora. Au fost poate și clienți nemulțumiți. Eu sunt de concepția că mai bine refuz omul de la început decât să știu că ajung să nu pot să-i onorez comanda. În momentul în care știu că nu pot să o fac, atunci mai bine îi spun nu de la început. În special în preajma sărbătorilor comenzile sunt mult mai mari, și atunci ne rezumăm doar la comenzile care le putem onora”, spune Lia Crăciun.

Clienții au început să se convingă de calitatea produselor dulci ”Lia Laborator Crăciun”, în special din zona Reghin și nu numai. Nu de puține ori clienții din Bistrița sau Cluj s-au convins de calitatea produselor. O puteți face și dumneavoastră, vă stă la dispoziție în acest sens pagina de Facebook Lia Laborator. Torturi & Candy Bar precum și numerele de telefon unde puteți face comenzi: 0766907965 și 0786163926.

Alin ZAHARIE