Sprijin pentru educație: 273.000 de lei investiți în proiecte școlare din domeniul științei

Joi, 13 februarie, în cadrul evenimentului „Sărbătoarea Științescu 7.0”, Fundația Comunitară Mureș, alături de Romanian-American Foundation și Federația Fundațiilor Comunitare din România, a prezentat cele 16 proiecte din domeniul științei care au obținut finanțare în valoare totală de 273.000 de lei. Aceste inițiative, susținute de cadre didactice din județul Mureș, au fost selectate pentru sprijin în cadrul programului, potrivit Agerpres.

Fondul Științescu Mureș, ediția a 7-a, și-a încheiat oficial această etapă printr-un eveniment special, desfășurat joi. Programul, implementat de Fundația Comunitară Mureș în parteneriat cu Romanian-American Foundation și Federația Fundațiilor Comunitare din România, a beneficiat de finanțare locală din partea Fundației Read, cu sprijinul Fundației Ameropa, Uniprest Instal și Cotraco. Prin această inițiativă, organizatorii și-au propus să stimuleze interesul pentru domeniul STEAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Artă și Matematică) în rândul elevilor, implicând activ profesori, părinți și reprezentanți ai mediului de afaceri din județul Mureș.

Gal Sandor, directorul executiv al Fundației Comunitare Mureș a declarat, conform aceleiași surse, următoarele: „Asistăm la evenimentul de încheiere al Fondului Științescu Mureș, ediția a 7-a. La această ediție am avut trei fonduri care, cumulate, au însumat 273.000 RON, sumă prin care am reușit să finanțăm 16 proiecte. În cadrul evenimentului de încheiere, fiecare echipă sprijinită în această ediție a participat cu o activitate practică desfășurată pe parcursul proiectului. Ne dorim ca prin acest program să inspirăm copiii să descopere frumusețea științei, având alături profesori, părinți, antreprenori și angajați din companiile locale care împărtășesc aceeași pasiune”.

Finanţări în valoare totală de 1 milion de lei

Conform acestuia, cadrele didactice sunt cele care depun proiecte pentru a obține finanțare prin acest fond, abordând diverse discipline precum fizica, chimia, matematica, informatica, robotica și alte domenii STEAM. În decurs de șapte ani, suma totală a finanțărilor acordate a ajuns la 1 milion de lei.

„Este ultima ediţie în care ne este alături Fundaţia Româno-Americană, cea care a iniţiat acest program la nivel naţional şi ne-a sprijinit în cele şapte ediţii. Au avut o strategie mai lungă şi acum o să orienteze spre alte finanţări, dar ei erau finanţatorii strategici ai acestui program. În acest moment, cu ajutorul Federaţiei Fundaţiilor de Comunitare din România, încercăm să atragem alţi sponsori la nivel naţional. În total, în aceste şapte ediţii am mobilizat în jur de 1.100.000 de lei pentru proiecte din acest domeniu în judeţul Mureş (…). Această sărbătoare este un prilej pentru profesori şi pentru elevii care au participat în proiect să ne prezinte proiectele, care sunt din domenii foarte diverse. Am avut opt proiecte din domeniul chimiei, am avut din domeniul creativităţii împreună cu ştiinţa patru proiecte şi avem în finanţare încă patru proiecte care încă nu s-au încheiat, au fost începute în ianuarie”, a mai spus Gal Sandor.

Finanțările acordate pentru cele 16 proiecte selectate se situează între 7.300 și 30.000 de lei, o parte semnificativă a acestor fonduri fiind direcționată către achiziționarea de echipamente didactice. Unul dintre obiectivele principale ale programului a fost sprijinirea științelor prin dotarea școlilor cu materiale necesare pentru experimente și activități practice. În contextul în care mulți profesori semnalează lipsa resurselor adecvate în laboratoare, fondurile au fost utilizate pentru a asigura echipamente esențiale, menite să fie folosite pe termen lung.

(D.C.)

Sursa foto: stiintescu.ro