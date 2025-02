Echipa UMFST ”George Emil Palade” Târgu Mureș, la startul celui mai prestigios concurs de pledoarii din lume

În acest an, o echipă a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” Târgu Mureș, alcătuită din studenți de la specializarea Drept, concurează la cel mai prestigios concurs de pledoarii din lume: Vis Willem International Comercial Arbitration Moot Court Competition.

Competiție de anvergură mondială

La acest concurs se stabilește unul dintre scorurile reale de competitivitate al universităților din întreaga lume. Vis Willem International Comercial Arbitration Moot Court Competition a început în octombrie 2024 și se derulează până la data de 17 aprilie 2025, iar rezultatele se vor afișa doar la finalul competiției.

Echipa de studenți este alcătuită din următorii temerari: Biro Roland Edvin (anul II, Drept), Grigorescu George (anul II, Drept), Eduard Moldovan (anul III, Drept), Andreea Parnic (anul I, Drept), Daniel Mureșan (anul I, Drept), Dragoș Naste (anul I, Drept) și David Rațiu (anul I, Drept). Echipa este pregătită de către conf. dr. Nicolae Ploeșteanu, sprijinit de colegii din cadrul Departamentului de Drept al universității.

”Alea iacta est!”

Contactat de cotidianul Zi de Zi, conf. dr. Nicolae Ploeșteanu s-a declarat încrezător atât în valoarea și competitivitatea echipei pe care o pregătește, cât și într-un parcurs îndelungat al acesteia în cadrul competiției.

„Merg liniștit pe acest drum extrem de competitiv cu o echipă care are un atu unic, față de celelalte aproximativ 600 de universități de pe mapamond. Acest atu am să vi-l prezint la finalul competiției, din motive care țin de protecția și asigurarea șanselor mari de succes! Îmi doresc ca cititorii cotidianului Zi de Zi să ne transmită un gând bun de susținere, căci acest lucru contează într-o competiție de acest gen, în care modul de pregătire este intens și total. Studenților noștri le transmit și pe această cale: ”Alea iacta est!”. Altfel spus, nu mai este cale de întoarcere! Săptămâna următoare vom începe la Varșovia runde directe cu echipe redutabile de la următoarele universități: King`s College London, Erasmus Universiteit Rotterdam, Humboldt Universität zu Berlin, University of Warsaw, Eötvös Loránd University from Budapest, Charles University from Prague, Universität Mannheim, University of Lapland, University of Helsinki, SWPS University (Warsaw), Jagiellonian University of Kraków, Georgian Institute of Public Affairs, Adam Mickiewicz University in Poznań, Palacký University in Olomouc, University of Lisbon, University of Eastern Finland, Freie Universität Berlin. Într-o altă etapă vom merge la Istanbul, unde vom intra în runde directe cu alte echipe. Apoi vom merge la București și la Budapesta. La finalul din aprilie, de la Viena, vom concura în rundele preliminarii cu Honorouble Society of Gray`s Inn London, Pennsylvania State University, National Law School of India și New York University Abu Dhabi. Întrucât această fază este deja eliminatorie, nu pot să vă spun mai departe cu cine intrăm în sferturi, dar… atunci când ne-am pregătit… zarurile au fost deja aruncate!”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, conf. dr. Nicolae Ploeșteanu.

Alex TOTH