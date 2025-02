FOTOREPORTAJ: Conferința ”MAgia MAternității”, la Târgu Mureș: informații de la specialiști, pentru gravide și proaspete mămici

De ce este importantă nașterea pe cale naturală versus cezariană, în ce etapă a sarcinii se indică să fie făcută cezariana, în ce măsură este afectat bebelușul la nașterea prin cezariană, de ce este importantă alăptarea, care sunt semnele de urmărit la nou născut și când se cere ajutor medical, sau la ce specialiști apelează proaspăta mămică pentru orice problemă de sănătate ce apare cât este lăuză, care este rolul educației prenatale, cum influențează trăirile, au fost o parte dintre întrebările adresate invitaților Conferinței ”Magia MAternității”, medici, psihologi din centrul universitar Târgu Mureș. La rândul lor, aceștia au adus un plus de informare mămicilor, gravidelor și tăticilor prezenți la evenimentul ce a avut loc marți, 11 februarie, în incinta Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Conferința ”MAgia Maternității” a fost organizată de Asociația Pro MAMA, organizație la nivel național în domeniul educației pre și postnatale, în parteneriat cu Club Rotary Târgu Mureș Maris cu scopul de a promova programul Ora Magică în România și implementarea acestuia în maternități.

Evenimentul a avut un scop educațional, oferind gravidelor răspunsuri la multe întrebări ce se nasc pe parcursul celor nouă luni de sarcină, despre relația mamei cu medicul obstetrician în timpul sarcinii și nașterii, importanța și colaborarea cu medicul neonatolog, atașamentul, alăptarea.

Educația prenatală, rol în pregătirea gravidei pentru naștere

”Mămicile sunt un pic mai sensibile în timpul sarcinii și nu știu ce să facă. Ele se duc la medic. Într-adevăr, evident că statutul, locul medicului este să le monitorizeze sarcina, să vadă că există, că totul este în regulă cu bebelușul și cu mama și nu are timp suficient să povestească cu graviduța legat de tot ceea ce întâmplă cu ea în timpul sarcinni, adică modificările prin care trece sau cum să se pregătească pentru naștere. De aceea, educația prenatală cred că are un rol foarte important. (…) Această educație trebuie să sprijine mămica, să înțeleagă că nașterea este naturală, firească, normală, că nu trebuie să se teamă, că medicul și rolul lui este doar să monitorizeze și că atunci când ea ajunge la spital trebuie să știe ce înseamnă fiziologia travaliului și a nașterii, cum trebuie să se comporte, cum trebuie să respire, prin ce etape trece, să nu se sperie pentru că ele de fapt sunt normale. Și toate aceste lucruri o ajută să aibă mai multă încredere în momentul cel mai fulminant al vieții sale”, a explicat Andreea Manea, kinetoterapeut, consultant în alăptare IBCLC, educator prenatal certificat Lamaze.

”Toată lumea se gândește: ”O să-mi fie bine? O să mă doară? O să mă descurc? Sau o să-mi fie frică?”. Aceste lucruri, în cadrul cursurilor prenatale, noi le explicăm, ce este fiziologia sarcinii, ce este fiziologia nașterii, a travaliului și a modului în care gravida poate să găsească niște resurse sau niște instrumente cu care să se ajute și să sprijine procesul și să fie cooperantă cu medicul, cu moașa, cu tot personalul care este alături de ea. Pentru că ea naște. Medicul o sprijină, o susține, o ajută, intervine când apar problemele medicale, care sunt și acestea spontane. Graviduțele trebuie să învețe să respire. Nimeni nu știe să respire în modul în care trebuie să o facă în travaliu sau în momentul expulziei. Dacă nu știm dinainte, dacă nu ne pregătim, acolo ne blocăm, ne intimidăm, ne panicăm și ne speriem atât de rău încât atunci când medicul spune ”impinge!” spui nu, că nu pot, că nu știu, nu mai pot, nu mai vreau. Ajutați-mă să nasc altfel. De asemenea, gravida chiar trebuie să se pregătească și din punct de vedere fizic. Stilul ei de viață trebuie să cuprindă și partea alimentară, de mișcare, pentru că astfel se obține o sarcină sănătoasă, o naștere sănătoasă și o recuperare mult mai ușoară”, s-a adresat gravidelor Andreea Manea.

De asemenea, în perioada sarcinii sunt importante stările pe care le trăiește gravida, pentru că ele se transmit fătului.

”O mamă anxioasă, cuprinsă de tot felul de neliniști, de frici va transmite aceste stări și copilului ei, care va dezvolta un tip de atașament anxios și nesigur. (…) Cu cât mama este mai securizantă cu propria ei persoană, cu atât și atașamentul pe care îl va dezvolta cu copilul va fi unul securizant. Va transmite starea ei de certitudine, de siguranță și de încredere”, a precizat Anamaria Hambețiu, psiholog practicant în supervizare Psihologie Clinică, Psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională.

De ce nu este indicată cezariana

Deși majoritatea bebelușilor vin pe lume pe cale naturală, cezariana rămâne o opțiune aleasă de multe dintre mămici, în special de teama durerii din perioada travaliului, însă medicii atrag atenția că cezariana programată nu este deloc benefică bebelușului.

”În România, la ora actuală, în sistemul public, și știu de la colegi din alte centre universitare, s-a ajuns că 80% din femei nasc prin cezariană. Ok, e decizia lor, dar aceste femei sunt viitoarele utere cicatriciale cu alte complicații și, haideți să fim sinceri, un om tăiat, e un om tăiat, chiar dacă e perfect vindecat. Și atunci cred că totuși lucrurile naturale, fără încăpățânare, ar fi ideale. Important este să vă doriți să încercați asta (nașterea naturală – n.a.) și chiar dacă nu vă doriți și de la șase săptămâni și două zile v-ați setat pe cezariană, să o faceți când e travaliul declanșat, nu la rece. Pentru că acești copii suferă în adaptarea în viața extrauterină. Și dacă îl scoți din uter și din lichid amniotic, și așa mai departe, ca dintr-o cutie, pur și simplu, acest făt, fără niciun stres, va uita să respire și poate îți face o apnee sau aspirație de lichid amiotic. Și până atunci totul a fost foarte happy. Și vin colegii de la neonatologie și zic știi, copilul ăsta nu-i bine, nu se adaptează corect și cum se așteaptă. Deci nu la rece, la început de travaliu”, s-a adresat gravidelor Șef de lucrări Dr. Claudiu Molnar, medic primar obstetrică ginecologie în cadrul Clinicii Obstetrică ginecologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Târgu Mureș.

Riscurile pe care le are bebelușul în urma cezarienei au fost evidențiate și de către Conf. Univ. Dr. Manuela Cucerea, șeful Clinicii de Neonatologie din cadrul SCJU Târgu Mureș, medic primar pediatru și neonatolog, cu vastă experiență în îngrijirea și tratarea nou născuților și copiilor, președinte al Asociației de Neonatologie din România.

”Da, cezariana este fantastică, o tăietură, mama este anesteziată, totul e roz și frumos. Dar ce se întâmplă după, care sunt riscurile cezarienei, mai ales recuperarea și mai ales cât de afectat poate fi copilul? Pentru că nașterea prin cezariană poate fi o problemă pentru copil până la deces, și mai ales din cauza cezarianei elective, pentru că eu vreau cezariană și vreau să se nască copilul în 8 decembrie la ora 6 dimineața, pentru că atunci Soarele este în zodia nu știu care. Da, se întâmplă așa, vreau să mă credeți! Sau ginecologul meu se află în concediu etc. Deci, nu am nimic împotriva intervenției cezariene dacă se face cu travaliul declanșat și dacă există o indicație, pentru că altfel am avut probleme foarte mari. Am avut născuți care au făcut hipertensiune pulmonară și nu i-am putut scoate efectiv nici cu ventilație, nici cu medicație, cu absolut nimic. Noi avem mulți copii născuți prin cezariană care, după naștere, sunt ușor cianotici, au nevoie de oxigen, o terapie care durează undeva la 24-48, chiar 72 de ore. Copilul este internat în terapie intensivă, are nevoie de oxigen, de perfuzii și, bineînțeles, este un stres inutil pentru părinți”, a afirmat Conf. Univ. Dr. Manuela Cucerea.

Nașterea naturală după o cezariană, un trend, dar cu riscuri

Deși aleg nașterea prin cezariană, la a doua naștere multe dintre mămici optează pentru naștere naturală, la SCJU Târgu Mureș acestea însumând un sfert dintre nașterile ce au loc la gravidele care la prima sarcină au născut prin cezariană.

”Mai nou e un trend al gravidelor care au născut pe cale chirugicală, adică prin cezariană la cerere, și după aceea vin să încerce experiența nașterii vaginale. Numai că eu ca persoană sunt total altă gravidă, am un uter cicatricial, am un risc de alte complicații hemoragice la naștere. Cu toate acestea, la noi în clinică 25% din uterele cicatriceale (femei care au rămas cu uter cicatricial după nașterea prin cezariană – n.a.) nasc vaginal. Și vin de peste tot din țară”, a adăugat Dr. Molnar.

Alăptarea, beneficii pentru bebeluș și mama

Alăptarea este un proces hormonal ce poate fi îmbunătățit cu ajutorul tehnicilor pe care mama le poate învăța, însă este nevoie de răbdare pentru ca în final bebelușul să ajungă să învețe să sugă în mod corect, să se atașeze corect. Iar recomandarea medicilor pentru proaspetele mămici este să facă tot posibilul să atașeze copilul la sân și să-l alăpteze.

”Eu vreau să vă conving că merită să alăptați dacă aveți. Și le zic zi de zi lăuzelor: dacă aveți dați-i propriului copil. Nu pentru valoarea definitivă a acelei mese din lapte și hai să zicem bagajele neurologice, pe de o parte, pe de altă parte, prolactina, acest hormon, vă blochează ovulațiile, aveți o metodă contraceptivă, nu foarte viabilă, dar foarte naturală, și contractă uterul, se elimină lohiile și previne complicațiile. Sunt studii foarte serioase care spun că în cancerul mamar alăptatul la sân e cel mai, hai să zic, ”natural medicament profilactic”. Femeile care n-au alăptat sau n-au născut au mult mai frecvent cancere mamare. (…) Și contează foarte mult elementul psihologic, să îți dorești să alăptezi. Că dacă îl iei pe ”NU” în brațe, că e greu, atunci foarte repede renunți, mai ales când toată familia și cei din jur te învăluie așa, într-o milă și compasiune. Se întâmplă în mod foarte frecvent. Eu revin, sunt adeptul alăptării. Sunt adeptul nașterii cât mai normale, dar fără încăpățânare”, a mai spus Dr. Molnar.

Ginecologul, medicul la care se apelează după naștere

Indiferent ce variantă s-a ales pentru naștere, naturală sau cezariană, în primele șase săptămâni, pentru orice problemă de sănătate este recomandat ca lăuza să apeleze la medicul ginecolog.

”Orice lăuză, până la șase săptămâni, indiferent de tipul de naștere, orice probleme are, febră durere, temperatură, emisii purulente, orice, angorjare mamară, mastită, revine la ginecologie. Pentru că ”Doamne ferește!” și am văzut, din păcate, în 34 de ani de Medicină, și situații cu decesul lauzei, că s-au tergiversat tratamente, hai să nu zic ambulatorii, prin medici de familie sau diverse cabinete, în loc ca femeia să se reîntoarcă într-o secție de obstetrică. Vulnerabilitatea imunologică, anemia subsecventă oricărei nașteri sunt niște factori de risc fantastici pentru o femeie care a născut. (…) Deci când am temperatura 38 cu 9 mai bine m-am dus degeaba la medicul ginecolog și să-mi zică ”mergeți doamnă acasă, goliți sânii că îi de la sâni”, decât să am o endometrită și să ajung într-un stadiu de stare septică, unde situația e foarte tristă”, a mai spus Dr. Claudiu Molnar.

La ce să fie atente mămicile la un nou-născut

Una dintre întrebările adresate neonatologului s-a referit la monitorizarea nou-născutului, la ce trebuie să fie atentă mămica în prima lună după naștere.

”În primul rând aș începe cu nașterea, nou-născutul nu este imediat acel copilaș dolofan, care mai și zâmbește. Uneori e mai vânăt, mai strâmb, nu vă speriați de acest lucru, își revine foarte repede. În maternitate este monitorizat, există personalul medical, sunt neonatologii, sunt asistentele, sunt rezidentele, trebuie să profitați de prezența lor și să-i întrebați orice legat de copil. Acolo învățați să-l îngrijiți, să-l monitorizați, știți totul, până când ajungeți acasă. Începe disperarea, mai ales dacă sunteți la primul copil. Deja nou născutul a trecut prin acea scanare, de la vârful părului până la vârful unghiei, degetul mic de la picioare si oricum mai găsiți o pată, o bubiță, un semn și atunci bineînțeles că doriți să aflați ce se întâmplă. Vă rog să tratați orice nou-născut ca un nou-născut sănătos, normal, atâta vreme cât ați fost externată la trei sau la cinci zile și medicul neonatolog nu v-a spus că este o potențială problemă. Încercați să fiți relaxate, să observați copilul”, le-a recomandat Conf. Dr. Manuela Cucerea mămicilor.

”Nu-l puneți pe burtă și-l lăsați acolo cinci ore, evident. Încercați să-l alăptați, să monitorizați cum respiră. Respirațiile sunt sacadate, sunt respirații normale, sunt respirații ușoare? Să observați dacă apar tulburări de culoare, dacă în jurul guriței este albăstrit. Nou-născutul poate să aibă scaun la fiecare masă, la două, la trei zile, chiar la patru zile și să fie considerat normal. Poate să aibă regurgitații, vărsături, care sunt considerate normale. Cam acestea sunt semnele pe care trebuie să le urmăriți și bineînțeles, orice semn de tuse, strănut, febră. Dar asta nu înseamnă că trebuie tot timpul să fiți cu termometrul pe copil. Copilul se cântărește o dată pe săptămână, că vorbeam de monitorizare nutrițională. Este bine să-l cântăriți când ajungeți acasă, pentru că diferă cântarul din salon, cu cel din maternitate, cu cel de acasă, ca să știți de unde porniți și odată pe săptămână este suficient. Copiii nu seamănă unii cu alții, nu înseamnă că dacă frățiorul mai mare a crescut cu 1.500 de grame într-o lună, va crește și actualul”, este sfatul medicului neonatolog.

La cine apelez când nou-născutul este bolnav

În primele 28 de zile starea de sănătate a nou-născutului este supravegheată de medicul neonatolog, după care de medicul pediatru.

”Apelați la medic, la medic pediatru sau la un neonatolog și, de ce nu, la medicul de familie, pentru că este primul care ar trebui să intre în contact cu nou-născutul externat. Ori de câte ori aveți o suspiciune că ceva nu este în regulă, este mai bine să fii prevăzători decât să fie o problemă mai gravă și să ne scape. Dacă plânge insistent, dacă are un plâns schimbat, dacă respirația este sacadată sau este modificată, dacă doarme foarte mult și nu poate fi trezit, dacă nu mănâncă, dacă varsă. Cam astea ar fi motivele pentru care trebuie mers la medic, indiferent că e neonatolog sau medic pediatru”, le-a sugerat gravidelor medicul neonatolog.

Text și foto: Arina TOTH