Proiecte de 133 milioane lei, în Sâncraiu de Mureș

Primarul comunei Sâncraiu de Mureș, Petru Ionuț Budian, a publicat, în urmă cu câteva zile, Raportul de activitate al primarului și al aparatului de specialitate din cadrul Primăriei Sâncraiu de Mureș pe anul 2024.

Documentul este disponibil pe pagina web a instituției, www.sancraiums.ro, are 38 de pagini și prezintă sinteza principalelor activități desfășurate anul trecut la nivelul Primăriei comunei Sâncraiu de Mureș.

”Anul 2024 a reprezentat un an deosebit de important pentru comunitatea noastră, în care ne-am propus să punem un accent deosebit pe investiții și accesarea fondurilor europene. Într-un context economic provocator, dar și plin de oportunități, am avut un obiectiv clar: dezvoltarea infrastructurii locale și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin implementarea unor proiecte ambițioase și sustenabile. Unul dintre pilonii principali ai activității noastre a fost atragerea și gestionarea eficientă a fondurilor europene, pentru dezvoltarea localității noastre și modernizarea serviciilor publice. Prin aceste investiții, ne-am concentrat pe proiecte de infrastructură rutieră, educație și sănătate, care vor avea un impact pe termen lung asupra comunității noastre”, a menționat Petru Ionuț Budian.

În același document, primarul comunei Sâncraiu de Mureș a subliniat că raportul conține informații detaliate despre realizările anului 2024, ”cu accent pe proiectele finanțate prin fonduri europene, progresul acestora și beneficiile pentru cetățeni.”

”Este un an în care am pus bazele unei dezvoltări durabile și al unui viitor mai bun pentru toți locuitorii comunei, iar în perioada următoare ne vom concentra pe consolidarea acestui drum, continuând să aducem resurse necesare dezvoltării comunității noastre. Primăria Sâncraiu de Mureș are în implementare 14 proiecte având sursă de finanțare nerambursabilă (fonduri europene și guvernamentale), cu o valoare totală de peste 133 milioane lei, din care aproximativ 93 milioane de lei reprezentând finanțare nerambursabilă, diferența fiind asigurată din bugetul local”, a subliniat Petru Ionuț Budian.

Portofoliul de proiecte

1) ”Modernizare rețea stradală în localitățile Sâncraiu de Mureș și Nazna, comuna Sâncraiu de Mureș, județul Mureș” (Valoare totală: 17,9 milioane lei; Sursa de finanțare: PNI ”Anghel Saligny” plus bugetul local; Proiect aflat în implementare. Prin acest proiect 48 de străzi din Sâncraiu de Mureș și Nazna, cu o lungime totală de aproximativ 8 kilometri, vor beneficia de modernizare);

2) ”Eficientizare energetică blocuri de locuințe în comuna Sâncraiu de Mureș” (Valoare totală: 2,1 milioane lei; Sursa de finanțare: PNRR plus bugetul local; Proiect aflat în implementare);

3) ”Reabilitare și eficientizare energetică a dispensarului uman din Sâncraiu de Mureș” (Valoare totală: 1,3 milioane lei; Sursa de finanțare: PNRR plus bugetul local; Execuția lucrărilor de reabilitare și eficientizare energetică este finalizată în proporție de peste 90%. Urmează întocmirea documentației aferente cererii de transfer, pentru decontarea de la finanțator a cheltuielilor efectuate);

4) ”Reabilitare și eficientizare energetică a dispensarului veterinar din Sâncraiu de Mureș” (Valoare totală: 1,1 milioane de lei; Sursa de finanțare: PNRR plus bugetul local; Execuția lucrărilor de reabilitare și eficientizare energetică este finalizată în proporție de peste 90%. Urmează întocmirea documentației aferente cererii de transfer, pentru decontarea de la finanțator a cheltuielilor efectuate);

5) ”Reabilitare și eficientizare energetică a Căminului Cultural din Nazna” (Valoare totală: 3,3 milioane de lei; Sursa de finanțare: PNRR plus bugetul local; Proiect aflat în implementare. În prezent contractul de lucrări pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a căminului este în derulare, constructorul având termen de finalizare a lucrărilor luna mai 2025);

6) ”Actualizare Plan Urbanistic General Sâncraiu de Mureș și elaborarea în format GIS a acestuia” (Valoare totală: 0,5 milioane lei; Sursa de finanțare: PNRR plus bugetul local; Proiect aflat în implementare);

7) ”Achiziționare și amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Sâncraiu de Mureș, județul Mureș” (Valoare totală: 0,5 milioane lei; Sursa de finanțare: PNRR plus bugetul local; Proiect aflat în implementare. Proiectul prevede achiziționarea a patru stații de reîncărcare, fiecare cu câte două puncte de reîncărcare, pentru mașini electrice, care vor fi amplasate pe domeniul public de pe raza localității);

8) ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a Școlii Gimnaziale Sâncraiu de Mureș” (Valoare totală: 1,9 milioane lei; Sursa de finanțare: PNRR; Proiect aflat în implementare. Proiectul prevede achiziționarea de mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru dotarea școlilor și grădinițelor din Sâncraiu de Mureș și Nazna, atât de necesare asigurării unei infrastructuri educaționale de calitate copiilor și cadrelor didactice. Până în prezent a fost recepționat lotul de mobilier. De asemenea, sunt demarate procedurile de achiziție pentru loturile de echipamente digitale și materiale didactice, ofertele depuse de ofertanți fiind în evaluare);

9) ”Eficientizare energetică și reabilitare Grădiniță în localitatea Sâncraiu de Mureș” (Valoare totală: 2,6 milioane lei; Sursa de finanțare: Guvernul României plus bugetul local; Proiect aflat în implementare. În prezent contractul de lucrări pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a grădiniței este în derulare, constructorul având termen de finalizare a lucrărilor luna septembrie 2025);

10) ”Construire creșă în localitatea Nazna” (Valoare totală: 8,8 milioane lei; sursa de finanțare: PR Centru plus bugetul local; Proiect aflat în implementare. Proiectul prevede construirea și dotarea unei creșe cu o capacitate de 40 de copii în localitatea Nazna, la standarde nZEB. A fost finalizat proiectul tehnic urmând a fi lansată procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor de construire);

11) ”Extindere și reabilitare Școală Gimnazială Nazna și Școală Gimnazială Sâncraiu de Mureș” (Valoare totală: 44 milioane lei; Sursa de finanțare: PNRR plus bugetul local; Proiect aflat în implementare. Licitația pentru serviciile de proiectare și execuție lucrări este în derulare, ofertele depuse fiind în evaluare. După evaluarea ofertelor și desemnarea ofertantului câștigător, termenul pentru finalizarea proiectului tehnic și emiterea autorizației de construie este de trei luni, urmând apoi să înceapă execuția lucrărilor);

12) ”Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Sâncraiu de Mureș, județul Mureș” (Valoare totală: 7,7 milioane lei; Sursa de finanțare: AFIR plus bugetul local; Proiect aflat în implementare. Prin proiect sunt propuse pentru modernizare următoarele străzi: Răsăritului (1.746 metri), Bradului (192 metri), Plopilor (354 metri), Gării (361 metri), Mureșului (260 metri), Viilor (315 metri), Școlii (52 metri). Lungimea totală a străzilor propuse pentru modernizare este de 3,28 kilometri. În prezent se pregătește proiectul tehnic și documentația pentru emiterea autorizației de construire, urmând ca apoi sa fie demarată procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor);

13) ”Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Sâncraiu de Mureș” (Valoare totală: 5,5 milioane lei; Sursa de finanțare: AFIR plus bugetul local; Proiect aflat în implementare. Proiectul prevede lucrări de realizare a infrastructurii de drumuri agricole – lucrări de terasamente, realizarea platformei drumurilor, colectare și evacuare a apelor pluviale – șanțuri, rigole, podețe – lucrări pentru siguranța circulației, asfaltare. În proiect sunt cuprinse drumurile de exploatare agricolă Vale, Agricultorilor, Gării și Câmpului, cu o lungine totală de 4.2 kilometri. A fost emisă autorizația de construire și elaborat proiectul tehnic și urmează să fie demarată procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor);

14) ”Extindere și modernizare rețea de apă potabilă în comuna Sâncraiu de Mureș” (Valoare totală: 35,1 milioane lei; Sursa de finanțare: PNRR plus bugetul local; Proiect aflat în implementare. Proiectul vizează extinderea și modernizarea rețelei de distribuție a apei, precum și rezolvarea problemei presiunii apei potabile pe raza localității noastre. În prezent se pregătește proiectul tehnic și documentația pentru emiterea autorizației de construire, urmând ca apoi să fie demarată procedura de achiziție pentru execuția lucrărilor).

Alex TOTH