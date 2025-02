APIA Mureș: peste 18.000 de fermieri au primit deja subvenții

APIA Mureș este în plină perioadă de autorizare la plata finală a fermierilor declarați eligibili în campania 2024, plăți pe fonduri europene începute în 02 decembrie 2024 și care continuă până pe 30 iunie 2025.

În plus, după stabilirea exactă a alocărilor bugetare, încep plățile APIA și din surse guvernamentale, a explicat purtătorul de cuvânt Constantin Citirigă. „Suntem la 85% la plățile din fondurile europene, am plătit peste 18.000 de fermieri pe diferite scheme de plată. Până la acest moment am autorizat peste 13 milioane și jumătate de euro, care se adaugă celor peste 41 milioane de euro pe care le-am autorizat la avans, adică până la 30 noiembrie. În ceea ce privește cuantumul subvențiilor, sunt foarte multe scheme de plată, unele accesibile tuturor fermierilor și mă refer la suma de bază pe care poate s-o primească orice fermier eligibil cu peste 1 hectar, de aproximativ 98 euro pe hectar. Respectiv la o exploatație sub 50 de hectare se poate ajunge la 220 euro pe hectar”, a explicat Constantin Citirigă, potrivit radiomures.ro.

În ce privește plățile pentru sectorul zootehnic, până acum APIA a achitat plăți de la Uniunea Europeană numite sprijin cuplat pentru circa 3000 de fermieri, de 296 de euro pe exemplar la vaci de lapte și de 12,5 euro la ovine și caprine, pentru fiecare animal.

(L.P.)

