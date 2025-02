FOTO – „Călătorie în jurul lumii”. Cultură, geografie și pasiune la Clubul GeoArt din cadrul Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”

Vineri, 14 februarie, Sala Festivă a Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș a fost gazda unui eveniment deosebit, intitulat „Călătorie în jurul lumii”. Organizat de clubul GeoArt, în parteneriat cu Consiliul Elevilor Colegiului „Alexandru Papiu Ilarian”, evenimentul a celebrat atât pasiunea pentru geografie și cultură, cât și lansarea numerelor 1 și 2/2024 ale revistei Geographia, ajunsă la al 22-lea an de apariție neîntreruptă.

Manifestarea a reunit profesori, elevi și invitați de marcă, printre care s-au numărat profesorii fondatori ai revistei Geographia, profesor doctor Hadrian Conțiu și profesor doctor Andreea Conțiu, directorul colegiului, Ligia Cristina Someșan, precum și profesor doctor Valentin Marica, scriitor și publicist român, cât și părintele Ovidiu Bârsan și coordonatorul clubului de teatru „Starlight”, profesor de limba și literatură română Raluca Marian. Un moment artistic deosebit a fost deschiderea evenimentului cu piesa de teatru „Ultimul Popas”, interpretată de actorii clubului de teatru „Starlight”, alături de recitalurile muzicale ale Teodorei Țogorean și Soranei Farcaș.

Invitații evenimentului

Clubul GeoArt, fondat de profesorii Hadrian și Andreea Conțiu, a fost inițial cunoscut sub numele Constantin Herst, începând să publice revista Geographia încă din 2003. De-a lungul anilor, clubul a devenit un spațiu de întâlnire pentru elevii pasionați de geografie, artă și explorare culturală, continuând să inspire și să educe generații întregi.

Sceneta „Ultimul Popas”

Evenimentul a debutat cu sceneta „Ultimul popas”, o poveste simbolică despre călătoria fiecăruia prin viață, inspirată de cunoscutul proverb „Nu destinația este cea mai importantă, ci drumul până acolo”. Piesa de teatru a fost pusă în scenă de actorii clubului de teatru „Starlight”: Andrei Păcurar (George), Alexandra Beianu (Delia), Adrian Onea (Bătrânul), Sergiu Borz (Victor) și Timeea Budin (Ana).

Piesa urmărește peripețiile a doi tineri, George și Delia, care, rătăciți în pădure după o zi lungă, ajung într-un loc misterios numit Ultimul Popas. Spre deosebire de George, care vede aventura ca pe o experiență inedită, Delia este nemulțumită de situația în care se află. Odată ajunși la han, întâlnesc o serie de personaje enigmatice: un bătrân morocănos, gazda popasului și un cuplu ciudat, Ana și Victor, ale căror atitudini îi intrigă pe cei doi călători.

Petrecând noaptea în acel loc straniu, George și Delia ajung să înțeleagă că disputele lor din timpul drumului au fost inutile și că adevărata valoare a unei călătorii nu constă doar în destinație, ci și în fiecare moment trăit pe parcurs. La finalul reprezentației, profesorul coordonator al echipei de teatru, Raluca Marian, a urcat pe scenă pentru a încheia acest moment artistic, subliniind mesajul profund al piesei.

Profesorul coordonator al echipei de teatru, Raluca Marian

Despre bucuria de a fi profesor

Primul invitat care a vorbit în fața zecilor de elevi aflați în Sala Festivă a fost chiar directorului unității de învățământ, Ligia Cristina Someșan, care a discutat deschis despre importanța geografiei, a artei, dar și despre omogenizarea celor două domenii, omogenizare care a adus activități remarcabile în cadrul Clubului GeoArt.

„M-ați impresionat din nou, iar până la urmă aceasta este bucuria unui dascăl, să fie impresionat de ceea ce fac elevii în fiecare zi. (…) Simt, că dacă ar fi să vorbesc despre geografie, un profesor excepțional ar fi domnul Conțiu. (…) Ceea ce mi-a plăcut și în piesa de teatru regăsesc în spiritul dânsului. Nu s-a limitat la a preda, ci s-a dus dincolo de asta. Până la urmă asta face parte din educație, din a fi un profesor excepțional. Dacă ar fi să rememorez activitățile Clubului GeoArt poate că nici nu aș ști atâtea câte au fost, dar ceea ce rămâne întotdeauna este o educație de excepție pe care numai un dascăl care are har, iubire pentru copii și iubire pentru materia pe care o predă. (…) Pentru momentul de astăzi vă mulțumesc în egală măsură vouă elevilor, domnului profesor și Clubului GeoArt pentru ceea ce ați făcut și pentru acest cuvânt pe care îl pot lega de toată activitatea voastră. Vă mulțumesc!”, au fost cuvintele directorului Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș.

Directorul Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș, Ligia Cristina Someșan

Evenimentul a continuat cu discursul emoționant al profesorului coordonator al revistei „Geographia”, profesor doctor Hadrian Conțiu. Emoționat până peste cap și cu ochii în lacrimi, profesorul a făcut o paralelă între elevii din cadrul clubului GeoArt și sentimentul iubirii, vorbind despre iubirea de cunoaștere și cea de a oferi cunoaștere.

„Iată că s-au scurs 25 de ani de când suntem aici, în viața școlară și în viața artistică a școlii. Le-am (elevilor) făcut o promisiune în urmă cu mulți ani, că voi fi aceeași persoană și ziua și noaptea și cred că mi-am ținut promisiunea față de ei. (…) Am găsit împreună cu doamna Conțiu un îndemn care spune așa: „Navighează drept înainte și dacă pământul pe care îl cauți nu există fii sigur că Dumnezeu îl va crea pentru a-ți răsplăti efortul”. Acesta a fost și a devenit motto-ul nostru, al celor din Clubul GeoArt, încă de la început. (…) În urmă cu 23 de ani am dat naștere unei reviste. În cele peste 25 de numere am scris despre geografie. Să știți că exceptând intervențiile noastre legate de un cuvânt înainte sau de un editorial scris de mine sau de doamna profesoară (Conțiu), i-am lăsat pe copii să se exprime. Singurul lucru pe care l-am cerut de la început a fost să nu devenim o revistă politică și am încercat să scoatem în evidență geografia văzută prin ochii elevilor. Așa s-a născut și așa a ajuns la al 23-lea an (anul acesta) de apariție neîncetată. Este singura revistă de geografie din învățământul preuniversitar din România și una dintre primele reviste din Colegiul „Papiu”, mai ales că deja avem un sfert de veac aici. (…) Și dacă tot este o zi a iubirii, dați-mi voie să vă spun ce înseamnă a iubi. Să știți că a iubi înseamnă să îți dai viața pentru cineva, iar noi aici, profesorii, ne dăm viața pentru ca voi, copiii să mergeți mai departe, să puteți căuta ceea ce veți afla”, au fost cuvintele pline de emoție ale profesorului coordonator Hadrian Conțiu.

Profesorul coordonator al revistei „Geographia”, profesor doctor Hadrian Conțiu

Prof. dr. Valentin Marica: „Suntem într-o geografie spirituală”

Ulterior a luat cuvântul și invitatul de onoare al evenimentului, scriitorul, poetul și publicistul profesor doctor Valentin Marica, care și-a exprimat gratitudinea atât față de elevii care au menținut clubul GeoArt și revista „Geographia” „vii” peste 22 de ani.

„Sunteți privilegeați că faceți parte din ziua aceasta. Veneam spre dumneavoastră și mi-am amintit de un înscris pe care l-am întâlnit în Țara Sfântă: „Omule, nu poți fi soare, dar te poți înălța”. Despre înălțare cred că vorbim acum, despre o construcție care este GeoArt, despre un ideal, pentru că așa s-a fundamentat acest club. Având un ideal, vine și rodirea. (…) Îl ascultam pe domnul profesor și mi-aminteam cuvintele acelea când poetul, acum profesorul, spunea: „nu mă împodobiți, acoperiți-mă cu a iubi iubire”. Suntem într-o geografie spirituală. Prin micul univers entuziast, GeoArt, un brand liceal târgumureșean și una din rodirile sale: revista Geographia. Coexistând, ca într-o mică planetă care își primește lumina dinspre banca de școală, din împrejurul nostru, când acesta este echilibrat, dinspre dascăli și părinți, cu speranța de a avea și lumina proprie. (…) Mă bucur că am putut rosti câteva cuvinte în fața dumneavoastră. O să închei cu cuvintele: „de aici se vede foarte departe”, de la dumneavoastră, mai departe, se vede foarte bine”, a spus profesor doctor Valentin Marica.

Scriitor, poet și publicist profesor doctor Valentin Marica

Nu în ultimul rând, preotul Ovidiu Bârsan, a ținut morțiș să le amintească tinerilor prezenți că orice este pozibil când există dorință și dârzenie.

„Înainte să zic eu ultimul „Amin!”, dați-mi voie să îmi exprim recunoștința față de conducerea acestui Colegiu, față de familia Conțiu, să mulțumesc că m-au invitat astăzi aici pentru că mi-au făcut bucuria de a fi împreună, pentru că e o bucurie specială. (…) Cuvintele spun prea puțin. Trăirile și sentimentele care au fost generate de acești doi oameni spun mai multe decât orice ar putea spune oricare dintre noi. Important este să lăsăm inimile să vibreze pentru ceea ce ei au făcut frumos pentru noi toți”, a explicat părintele Ovidiu Bârsan, fost cadru didactic al Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”.

Preotul Ovidiu Bârsan, fost cadru didactic al Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian”

Înainte de discurul celor doi redactori coordonatori ai revistei Geographia, două dintre artistele colegiului, Teodora Țogorean și Sorana Farcaș, i-au încântat pe cei prezenți cu vocile lor unice.

Teodora Țogorean

Sorana Farcaș

Mesajul redactorului-șef Miruna-Cristiana Truța: „Revista se află într-o continuă metamorfoză”

Evenimentul s-a încheiat cu discursul de mulțumire a redactorului-șef al revistei ,,Geographia” și președinta clubului de teatru ,,Starlight” Miruna-Cristiana Truța și a redactor-coordonator al numerelor 1 și 2/2024 Irina Suciu.

Stabilirea unei date pentru eveniment s-a dovedit a fi o provocare. Organizatorii și-au dorit să aducă împreună cât mai mulți membri ai clubului, însă acest lucru nu a fost ușor de realizat. „Inițial, a fost complicat să stabilim o dată pentru acest eveniment. Spun complicat pentru că ne doream, bineînțeles, să fie alături de noi toți cei care fac parte din familia clubului GeoArt, dar ne-am dat seama în scurt timp că acest lucru va fi aproape imposibil. Așa că am început să căutăm soluții, dar 14 februarie a fost ziua cea mai permisibilă pentru ideile noastre, astfel că am încercat să construim în jurul sărbătorii un altfel de cadru, care să poarte semnătura clubului nostru”, a explicat Miruna-Cristiana Truța, redactorul-șef al revistei Geographia.

Redactorul-șef al revistei ,,Geographia” și președinta clubului de teatru ,,Starlight” Miruna-Cristiana Truța (dreapta)

Printre momentele-cheie ale evenimentului s-a numărat și discuția despre lansarea numerelor 1 și 2/2024 ale revistei Geographia. Irina Suciu, redactorul-coordonator, a ales teme surprinzătoare, iar numărul dedicat excursiei la Viena a fost primit cu mult entuziasm. „A fost, probabil, cel care a ajuns cel mai repede la sufletul cititorilor, fiind, pentru mulți, o ocazie de retrăire a amintirilor din escapada noastră în Austria”, a mai precizat redactorul-șef al revistei.

Irina Suciu, redactorul-coordonator al edițiilor 1 și 2 din 2024 (stânga)

Evoluția revistei Geographia: pasiune și metamorfoză

De-a lungul celor 22 de ani de existență, revista Geographia a trecut prin numeroase transformări, dar pasiunea celor care o coordonează a rămas constantă. „Asemeni oricărui proiect, revista se află într-o continuă metamorfoză. De la redactor la redactor, detaliile se schimbă, ideile fluctuează, dar un lucru a rămas mereu constant: dedicarea oamenilor care se învârt în jurul său”. Evenimentul a reușit să aducă împreună oameni cu pasiuni diferite, creând un spațiu de dialog între știință și artă. „Atât elevii, cât și profesorii prezenți au fost plăcut surprinși de alăturarea neașteptată a celor două… discipline”, a spus Miruna, subliniind interesul crescut pentru revistă și materialele publicate. Evenimentul a fost gândit astfel încât fiecare participant să se simtă ascultat și apreciat. „Spre finalul evenimentului, stând alături de colegii mei, aproape de ieșirea din sală, am avut parte de o constatare plăcută: sala era învăluită într-o stare de liniște. Dar nu într-un mod ostil, ci mai degrabă o stare de liniște spirituală”.

Un alt aspect important al evenimentului a fost colaborarea cu Consiliul Elevilor al C.N. „Al. Papiu Ilarian”. Sprijinul acestora a fost esențial în organizare. „Colaborarea cu ei a fost, cu siguranță, o oportunitate excepțională, pe care continuăm să o explorăm în fiecare zi”, a spus Miruna, evidențiind rolul activ al elevilor în reușita evenimentului.

Cei interesați să devină membri ai clubului sunt invitați să participe la întâlnirile săptămânale. „Clubul GeoArt îi primește pe toți elevii colegiului cu brațele deschise în fiecare joi, în pauza mare, în cabinetul de geografie. Avem 6 departamente pentru cei care își doresc să fie mai activi și organizăm o colectă lunară de hârtie pentru promovarea reciclării”, a explicat, în încheiere, redactorul-șef.

Ediții trecute ale revistei „Geographia”

Organizarea unui astfel de eveniment vine cu provocări și lecții valoroase. „Este mai ușor să găsești probleme decât soluții, dar mai benefic să te zbați la început decât să te chinui la final”, a reflectat Miruna. În ceea ce privește viitorul clubului și al revistei, echipa rămâne deschisă la noi provocări: „Luăm lucrurile așa cum ne sunt date și încercăm mereu să scoatem ce e mai bun din situațiile pe care le întâmpinăm”.

