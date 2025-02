Polo: CSM Mureșul Târgu Mureș a câștigat ambele meciuri în turneul de calificare

Bazinul Olimpic Mureșul din Târgu Mureș a fost locul unde s-a desfășurat, în perioada 15 – 16 februarie 2025, turneul de calificare în Liga II de polo pe apă, Zona Nord. La competiție au luat startul patru echipe, precum CSM Mureșul Târgu Mureș, ACS H2O Târgu Mureș, CS Politehnica Master Cluj și CS Crișul Oradea.

CSM Mureșul Târgu Mureș a demonstrat o formă foarte bună, câștigând ambele meciuri pe teren propriu. În prima zi a competiției, echipa gazdă a învins ACS H2O Târgu Mureș cu scorul de 16-11, iar în ziua următoare a obținut o victorie clară de 10-2 împotriva celor de la CS Crișul Oradea. De asemenea, în cadrul celui de-al doile ameci, adversarii din Oradea au ales să se retragă din meci înainte de finalul sfertului trei, lucru acre a ajutat formația CSM Mureșul să câțtige la amsă verde.

„Din punct de vedere al jocului sunt total nemulțumit față de atitudinea băieților. Ne-a salvat pregătirea mai bună și temperamentul agresiv al adversarilor, care au făcut un gest total nesportiv. Noi trebuie să vedem unde am greșit, unde este de lucru, pentru că nu trebuie să repetăm astfel de meciuri. Noi am ratat începutul de meci. Unul dintre lucrurile la care țin foarte mult este să avem un start bun de meci, din păcate l-am ratat, iar în momentul în care am reușit să ne revenim, am ratat 80% din tot ce am tras la poartă (…). Problema este că nu au abordat meciul de la început așa cum am vorbit. Presiune nu avea de ce să fie pentru că știam că suntem bine pregătiți. Din păcate atunci când sunt mulți tineri, trecem și prin astfel de situații. Sper să reușim să jucăm mai multe meciuri, să avem experiență câștigată înainte de turneele finale. Nu se mai pune problema calificării și sper ca în luna mai să ne bucurăm de o prestație bună și un rezultat bun”, a fost o parte din mesajul antrenorului Cristian Iordache, pentru pagina CSM Târgu Mureș.

(D.C.)

Foto: Kádár Csongor Krisztián