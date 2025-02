Restaurant Pizzeria Sevilla – confort, calitate și bun gust

Situat în municipiul Reghin (Strada Mihai Viteazul nr. 82), Restaurant Pizzerie Sevilla a câștigat de-a lungul timpului, încrederea în topul preferințelor clienților, fiind în prezent una din locațiile extrem de populare din „Orașul viorilor”.

Cel care a reușit să aducă numele de Sevilla în atenția reghinenilor și nu numai este Alin Bucin, administratorul Restaurant Pizzeria Sevilla, cel care în 2016 avea să rescrie numele de ”Sevilla” cu noi valențe calitative.

„Povestea restaurantului începe alături de soția mea, Izabella, cea care lucrat ca și ospătar în locația veche situată în zona de centru a Reghinului, în Piața Petru Maior. Denumirea pizzeriei, Sevilla, a fost adoptat încă din 2008, ulterior, foștii proprietari, Mircea și Antoanela au decis să plece în Anglia iar noi am cumpărat pizzeria”, povestește Alin Bucin.

Locație nouă

Un pas important în dezvoltarea afacerii a fost mutarea într-o nouă locație, mult mai generoasă și mai corespunzătoarea cerințelor clienților.

„Am decis ca trebuie sa avem un spațiu ceva mai mare, cerințele erau prea mari iar fostul spațiu nu mai corespundea. Am găsit un spațiu nou la care am început să lucrăm pe perioada pandemiei, iar în luna iunie a anului 2022 am inaugurat noua locație Sevilla situată în Reghin pe strada Mihai Viteazul Nr. 82”, a precizat Alin Bucin.

Noua locație a fost amenajată de profesioniști în domeniu, specializați în designul spațiilor interioare.

„La acest capitol am apelat la un architect din Târgu Mureș care ne-a ajutat cu design-ul noii locații. Contează enorm de mult să apelezi la un specialist dat fiind faptul că are experiență, a lucrat în domeniu, știe să scoată tot ce este mai frumos din tot ce înseamnă spațiu, atât interior cât și exterior. Dacă tot am amintit de spațiu, Restaurant Pizzeria Sevilla pune la dispoziția clienților un parter cu o capacitate de 50 de locuri, un spațiu la etaj, de asemenea cu o capacitate de 50 de locuri și sala mare de evenimente cu o capacitatea de 130 de locuri. Nu în ultimul rând avem terasa care are 250 de metri pătrați. Pe perioada verii, ne mutăm pe terasă, iar restaurantul rămâne disponibil doar pentru evenimente private sau mese organizate. De asemenea, este bine de știut că în fața locației avem un spațiu de parcare foarte generos, iar lânga terasa exterioară am amenajat un parc de joacă pentru cei aproximativ 100 de copii care ne vizitează zilnic”, spune Alin Bucin.

Colaborarea cu Lady Chef Cornelia Ghișoiu

Noua locație a permis și a generat modificări și în ceea ce privește gusturile, aici intrând desigur și meniul. Acesta a suferit schimbări majore față de cel existent în vechea locație, meritul principal revenindu-i Lady Chef Cornelia Ghișoiu. Cu o experiență de peste 35 de ani în HoReCa, Lady Chef Cornelia Ghișoiu este secretarul General al Asociației Naționale a Bucătarilor și Cofetarilor din România. Este de asemenea membru fondator al asociației Euro-Toques România, membru al juriului internațional, membru Escoffier România, instructor culinar, colaborator al Academiei de cursuri PanGastRo și colaborator Horeca School – o școală cu viziune deschisă asupra viitorului gastronomic și mentor pentru sute de bucătari și elevi în formare.

„În fiecare an aducem un bucătar internațional, pe doamna Cornelia Ghișoiu, cea care deţine din 2008 titlul de Lady Chef, alături de alte 24 de femei bucătar din întreaga lume. Domnia sa este cea care ne face meniul. În fiecare an ne reîmprospătează meniul cu preparate in trend, înlocuindu-le pe cele mai vechi, fapt pentru care meniul de la Sevilla este mereu în vogă și pregatit să răspundă celor mai exigente cerințe. Colaborarea noastră a început în anul 2020, bucurându-ne în fiecare an de vizita dânsei preț de câteva zile, perioadă în care ne ajută cu rețetele și preparatele, scopul principal fiind acela de a ne actualiza meniul”, afirmă Alin Bucin.

Schimbărie în conținutul meniului au avut loc și în ce privește pizza.

„Am adus modificări importante față de ceea ce făceam în vechea locație, inclusiv în ceea ce privește pizza. În acest sens, am primit o rețetă autentică din Italia, care stă la baza calității produselor noastre. Fără falsă modestie, oferim ceva cu totul diferit față de ceea ce există pe piață în materie de pizza. Folosim un amestec din trei tipuri de făină și lăsăm aluatul la dospit timp de cel puțin 24 de ore, ceea ce ne permite să obținem un produs de calitate superioară. Punem un accent deosebit pe acest aspect, iar succesul nostru se datorează exact acestui angajament față de calitate și dorinței de a oferi clienților cea mai bună experiență posibilă”, spune administratorul Restaurant Pizzeria Sevilla.

Pe lângă un meniu bogat, nu este neglijată componenta de meniul zilei. Zilnic, 2-3 șoferi acoperă partea de distribuție care nu se rezumă doar la pizza, inclusiv la meniul zilei la care transportul este gratuit. Livrările se fac în Reghin și în localitățile din jur, în funcie de fluxul de comenzi.

Oferta Sevila nu este doar una culinară, spațiul de care dispune se pretează de minune la organizarea de nunți mai mici, botezuri, zile de naștere, majorate sau alte evenimente.

„Avem în oferta noastră inclusiv evenimente de tip ”stand-up”, practic venim în fața clienților cu o paletă largă de evenimente. Contează foarte mult să diversificăm oferta, să fim în permanență în atenția clienților, atât în sala mare când spațiul ne permite, cât și pe terasă în timpul verii. Nu punem accent doar pe partea culinară, importante sunt și evenimentele care să întregească ofera noastră”, spune Alin Bucin.

În loc de concluzie

„E greu să te menții acolo sus, cerințele-s tot mai mari iar lumea tot mai pretențioasă. Nu întotdeauna poți să oferi aceeași calitate. Dau un exemplu, dacă într-o zi în care ai 400 de pizza de făcut, mai pot apărea și greșeli, Încercăm întotdeauna să le remediem. Dacă s-a greșit, ne asumăm acest lucru și încercăm să facem în așa fel încât clienții să fie mulțumiți. Privind în urmă mă pot declara mulțumit. Tot ce am vrut a fost ca sa fie frumos, bine iar lumea sa fie multumită. În 2016 când am intrat în acest business, viziunea noastră a fost să facem ceva mare și frumos, să creștem în permanență, lucru care din fericire s-a întâmplat”, a concluzionat Alin Bucin, administratorul Restaurant Pizzeria Sevilla.

Alin ZAHARIE