Vocile Cetății. Smaranda Enache: ”Vom ști să negociem cu administrația Trump de la egal la egal”

Și la noi sunt voci care apreciază discursul lui J.D.Vance, subliniază anvergura calităților sale de autor (Hillbilly Elegy), atuul academic al absolvirii prestigiosului Yale, serviciul militar în marină, frumoasa poveste de dragoste și solidaritate cu soția sa, convertirea la catolicism. Toate acestea sunt calități asupra cărora putem sau nu fi de acord.

Numai că nu despre sine însuși a vorbit domnul Vance, discursul său de la München a fost unul politic, acela al Vicepreședintelui SUA și a conținut mesajul că Europa este inferioară SUA din punct de vedere democratic, că sprijin vor avea numai aceia dintre europeni care se convertesc la standardele promovate de către domnul Trump, pe care l-a numit the New Sheriff. În context, domnul Vance a deplâns deriva europenilor în privința ”valorilor comune”.

Cum stau lucrurile în realitate?

Între valorile comune ar fi, cred europenii, și grija pentru persoana umană. Europa a avut timp îndelungat o economie de piață socială. Spre deosebire de SUA, la noi (mai) există asigurări de sănătate, educație gratuită în masă, de la creșă la universitate, concedii plătite, compensații pentru cresterile de prețuri, sisteme de pensii garantate, politici publice de protecție a mediului și descurajare a poluării irationale. Am scos din repertoriul punitiv pedeapsa cu moartea, suntem membri ai Tribunalului Internațional de la Haga etc., etc.

Avem o viață politică deschisă în care partidele pot ajunge parlamentare un scurt timp. Așa se face că inclusiv cei care vor să demoleze Europa, promovați și de actuala administrație Trump, se manifestă liber, acced la guvernare și în instituțiile UE.

Democrația noastră e puternică. E drept, în ultimul deceniu în special, multe din partidele mainstream s-au compromis în cazuri de mare corupție, nu de puține ori în contracte dubioase cu giganții americani. Aroganța, conflictele de interese, disprețul pentru agenda civică au luat locul solidarității și altruismului.

Ca urmare, s-a îngustat linia de centru, a scăzut încrederea în elite și în instituții. Sub asaltul propagandei putiniste, euroscepticismul s-a înstăpânit pas cu pas în mentalul colectiv.

Dar ceea ce Europa a construit după Al Doilea Război Mondial este incontestabil și constituie brandul nostru într-o lume complexă.

Europa a învățat mereu din greșelile ei, o va face și acum, după ani de dificultăți majore, după o pandemie care ne-a lovit nepregătiți, după un război pe care nu l-am provocat, după ascensiunea unor așa ziși suveranisti, gata să treacă cu arme și bagaje în tabăra celui care plătește mai gras.

Criticile nejustificate ale Vicepreședintelui Vance ar fi fost potrivite dacă s-ar fi referit la regimul lui Vladimir Putin, la sărmana Rusie, cu alegeri controlate, reprimarea drepturilor și libertăților fundamentale, deportarea, încarcerarea și eliminarea fizică a vocilor critice și a tuturor oponenților politici. Despre agresiunea lui Putin împotriva unui stat suveran ar fi trebuit să vorbească, dar nu a făcut-o!

Convingerea mea este că, în ciuda tuturor dificultăților, Europa nu va da satisfacție nici lui Putin, nici lui Xi, relația noastră transatlantica va supraviețui, ține de istoria și valorile noastre comune. Vom ști să negociem cu administrația Trump de la egal la egal și vom întări punțile care ne leagă de acea jumătate a SUA care rezistă tiraniei.

Smaranda ENACHE,

Co-președinte, Liga Pro Europa