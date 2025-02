Futsal: Start dificil pentru CSM Târgu Mureș în play-off-ul Ligii I

Echipa de futsal CSM Târgu Mureș a debutat cu stângul în play-off-ul Ligii I, suferind o înfrângere pe terenul celor de la FK Odorhei. Luni, 17 februarie, gazdele au dominat partida încă din prima repriză, intrând la vestiare cu un avantaj de 1-0. În a doua jumătate a jocului, mureșenii nu au reușit să își găsească ritmul, iar adversarii au continuat să marcheze, stabilind scorul final la 6-0 în favoarea echipei din Odorhei.

„Am făcut o primă repriză bună, am avut multe ocazii de a marca, dar din păcate le-am ratat. Primele 10 minute din a doua parte încă am jucat bine, apoi după golurile primite am rulat tot lotul. Adversarul nostru a fost de data aceasta mai bun, mai pragmatic. Continuăm seria meciurilor tari, dar trebuie să ne bucurăm de faptul că debutează la noi în play-off copii de 16-17 de ani cum au fost în această partidă Eduard şi Rudi Fodor. Vom continua să ne luptăm pentru puncte meci de meci, dar dacă nu se poate cu siguranță voi mai debuta jucători tineri de la U19”, a declarat pentru pagina CSM Târgu Mureș, antrenorul coordonator al echipei, Cosmin Gherman.

Pentru mureșeni urmează acum meciul de pe teren propriu împotriva campioanei United Galaţi, meci care se va disputa marțea viitoare de la ora 17:30.

(D.C.)