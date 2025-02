CSM Târgu Mureș a scris istorie, după calificarea spectaculoasă în semifinalele Cupei României

Echipa de baschet masculin din cadrul CSM Târgu Mureș a atins cea mai bună performanță de la înființarea secției, calificându-se în semifinalele Cupei României. Deși a fost învinsă de CSO Voluntari, echipa care ulterior a cucerit trofeul, parcursul mureșenilor a fost unul remarcabil. Succesul echipei a fost astfel marcat miercuri, 19 februarie, în cadrul unei conferințe de presă susținute de antrenorul principal Péter Faragó, antrenorul secund Vlad Pora, căpitanul echipei Santa Szabolcs și jucătorul Tamás Bodó.

Antrenorul principal Péter Faragó s-a declarat mândru de echipa sa, definind acest parcurs ca fiind o adevărată reușită: „Cred că am făcut o treabă foarte bună în Cupa României. Noi am fost echipa care a avut cei mai mulți coechipieri români. Sunt chiar mândru de băieți, cum au ocupat un loc în Final Four. Cred că dacă ați văzut întregul sezon și cum am jucat. A fost o realizare minunată pentru echipă. Cred că a fost o realizare mare și pentru organizatori și vreau să mulțumesc pentru munca fiecăruia, de la cel primul, până la ultimul om din staff. A fost o plăcere pentru noi, ca antrenori, să participăm la Cupa României cu această echipă”.

Deși aventura în Cupa României s-a oprit în semifinale, echipa nu are timp să se relaxeze. Obiectivul principal rămâne calificarea în play-off-ul, iar cu 9-10 meciuri rămase de disputat, CSM Târgu Mureș își propune să își continue ascensiunea și să scrie o nouă pagină de succes în baschetul românesc.

„După acest rezultat frumos ne rămâne să ne focusăm pentru partea de calificare în Play-off, unde consider că avem șanse foarte mari. Mai avem un număr de 9-10 meciuri unde trebuie să dăm totul pe teren, să ne calificăm în play-off și să facem o figură frumoasă pentru baschetul târgumureșean”, a spus Vlad Pora.

CSM Târgu Mureș a avut un parcurs remarcabil în Cupa României, reușind să ajungă în semifinalele competiției după meciuri intense cu echipe de top. În fazele inițiale, echipa a trecut de formațiile din Galați și Sibiu, iar în Final 8, deși a început ezitant confruntarea cu Constanța, jucătorii s-au mobilizat exemplar și au obținut calificarea în Final 4.

„Așa cum a menționat și colegul meu, am întâlnit o echipă foarte valoroasă (CSO Voluntari), atât din punct de vedere al jucătorilor, cât și al bugetului. Sunt mândru de cum au abordat băieții acest meci. Au avut câteva momente când am revenit sub 10 puncte, dar așa cum s-a și întâmplat în final, și Voluntariul a câștigat Cupa României, meciul cu ei, rotația mai lungă a acestei echipe și gestionarea bună a momentelor cheie au făcut să pierdem acest meci. Am reușit să facem istorie pentru CSM, să fim în primele patru echipe ale țării”, a mai spus antrenorul secund.

Din perspectiva căpitanului echipei, Santa Szabolcs, meciul împotriva CSO Voluntari a fost o provocare majoră, adversarii dovedindu-se a fi cea mai echilibrată echipă din competiție. Cu un joc bine organizat atât defensiv, cât și ofensiv, Voluntari și-a demonstrat valoarea și a câștigat meritat trofeul.

„Final 8 a fost o experință frumoasă. În acest Final 8 joci cu trofeul pe masă și în trei zile se decide dacă câștigi sau nu. Am început mai greu meciul cu Constanța. La pauză am avut o discuție cu staff-ul tehnic, dar și între noi, jucătorii. Ne-am mobilizat puțin, iar în sfertul trei și patru am arătat total altă față a echipei. După a venit meciul cu Voluntari, echipă care a meritat să câștige această Cupă. În toate meciurile, Voluntari a fost cea mai echilibrată echipă, atât defensiv și mai ales ofensiv. Au arme foarte valoroase în atac și va fi greu și în campionat să-i oprească cineva”, a spus aceasta.

Diana CĂRBUREAN