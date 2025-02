Paul Bândilă, poveste motivațională de viață, la Conferințele Blaga

Conferințele Blaga, demers inițiat de profesoara de limba engleză Cristina Drescan din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin și-a consumat luni, 17 februarie ediția cu numărul 39. Invitatul acestei ultimei ediții a fost lutierul și antreprenorul Paul Bândilă care a revenit în marea și inimoasa familie a Liceului „Lucian Blaga” pentru a le împărtăși elevilor experiența sa, atât cea de antreprenor cât și de fost elev al liceului Blaga. Prezența sa în cadrul Conferințelor Blaga le-a oferit elevilor o noua perspectivă asupra vieții, succesului și apartenenței la o comunitate.

„Mereu m-a bucurat când foști elevi ne-au vizitat și ne-au împărtășit momente deosebite din viața lor, fie eșecuri sau greutăți cu care s-au confruntat, fie reușite care le-au confirmat că a meritat tot efortul depus și timpul investit în educație și muncă. Paul Bândilă are un suflet mare și nu s-a rupt niciodată de viața liceului. A fost unul dintre cei mai dedicați voluntari ai liceului, un bun organizator și lider și, nu în ultimul rând, a susținut activ proiectele liceului nostru. Prezentarea lui m-a emoționat, tulburat și motivat în același timp să implic și mai mulți elevi în activități extrașcolare formatoare”, ne-a declarat prof. Cristina Drescan, coordonatoarea programului educațional Conferințele Blaga.

Emoționant, tulburător și foarte mult curaj

„Ediția din 17 februarie 2025 a Conferințelor Blaga a fost o activitate inedită și datorită invitatului, Paul Bândilă care a reușit să capteze atenția publicului cu intâmplări bazate pe experiența lui de viață. Prin acorduri de muzică clasică si citate a reușit să creioneze o poveste care părea ireală, dar totuși trăită în realitatea zilelor noastre. Emoționant, tulburător și foarte mult curaj, cred că sunt sintagmele care ar descrie prezența lui Paul în cadrul conferinței, care poate fi considerată o secvență dintr-un Bildungsroman contemporan. O poveste de suflet, care merită ascultată”, a precizat prof. Kosztan Katinka.

Vis împlinit

Invitatul Conferințelor Blaga s-a arătat onorat de posibilitatea să le vorbească elevilor atât din postura de lutier, dar mai ales prin cea de fost elev al Liceului Teoretic „Lucian Blaga”.

„Cu mare onoare, m-am reîntors în liceu împlinindu-mi visul de a fi invitatul unei “Conferințe Blaga”. Am ales să îmi spun povestea de viață de până acum cu ajutorul unor melodii și citate care fie se aseamănă cu ce am avut de zis, fie m-au ajutat în momente cheie. Consider că în ziua de astăzi, când mult din ceea ce vedem e mai mulț de fațada decât real, elevii au nevoie să vadă că viață nu e întotdeauna așa cum pare din exterior, dar totodată să li se reamintească că asta nu e o problema și că pot trece peste orice obstacole”, a declarat Ioan-Paul Bândilă, oaspetele ediției cu numărul 39 a Conferințelor Blaga.

Perspective despre dezvoltare personală

Elevii prezenți la întâlnirea cu Paul Bândilă s-au declarat extrem de încântați de povestea acestuia de viață, adevărată sursă de inspirație pentru cei tineri.

“Experiențele unui tânăr adolescent mai mereu au reprezentat un subiect îngreunat de greutățile vârstei. Cu toate că pare a fi un drum fără ieșire, Paul Bândilă ne-a dovedit prin vorbele sale, că nu doar există o scăpare ci și un succes neașteptat. Cu voință, determinare și bunătate care nu este doar primită ci și oferită, oricine poate deveni ceea ce visează”, a spus Sofia Ursa, moderatoarea ediției 39 a Conferințelor Blaga.

„ Cea de-a 39 a ediție a conferințelor Liceului Teoretic “Lucian Blaga” a fost un adevărat moment de inspirație. Paul Bândilă a reușit să creeze o atmosferă captivantă, îmbinând idei motivaționale și reflecții despre viață, într-un mod care a atras atenția și interesul tuturor. Discuțiile au fost sincere și profunde, oferind elevilor perspective valoroase despre dezvoltare personală și influența pe care o au alegerile asupra parcursului fiecăruia. Evenimentul a fost nu doar informativ, ci și emoționant, reușind să transmită un mesaj puternic, lăsând în urmă idei valoroase ce vor continua să îi motiveze pe cei prezenți.”, a declarat Bianca Panfile, voluntar.

„Elevii Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin au avut ocazia să participe la a 39-a ediție a conferințelor liceului. Aceasta conferință specială a fost susținută de Paul Bândila, fost elev al liceului. Evenimentul a fost o adevărată lecție de motivație și inspirație, în care invitatul și-a împărtășit povestea de viață, oferindu-le tinerilor un exemplu autentic de perseverență și dezvoltare personală.Paul Bândila a reușit să creeze o atmosferă captivantă, combinând discursul său cu muzică și citate memorabile, printre care și un gând al celebrului Salvador Dalí: „Nu sunt ciudat, doar că nu sunt normal.” Astfel de evenimente demonstrează cât de importantă este inspirația venită din experiențele reale, iar reîntoarcerea unui fost elev pentru a împărtăși cunoștințe și învățăminte reprezintă un exemplu valoros pentru generațiile viitoare”, a precizat Ababei Iulia, voluntar.

Alin ZAHARIE