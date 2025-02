Un nou succes pentru administrația locală din Sărmașu

Dezvoltarea orașului Sărmașu continuă prin muncă și fonduri europene, a anunțat marți, 18 februarie, ec. Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu.

”Nu așteptăm nimic gratis de la Guvern, ci doar sprijin pentru cofinanțare. Cu muncă, perseverență și accesarea fondurilor europene prin PNRR, am reușit să obținem două autobuze electrice pentru comunitatea noastră! Astăzi am semnat contractul de livrare, iar dacă lucrurile merg conform planului, în septembrie aceste autobuze vor fi deja pe traseu, inclusiv pentru transportul elevilor. În paralel, am finalizat Planul de Mobilitate Urbană și lucrăm intens pentru a înființa un serviciu de transport public care să conecteze Sărmașu cu comunele învecinate: Cămărașu, Cătina, Sânpetru și Miheșu de Câmpie. Investim inteligent în viitorul comunității noastre!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul orașului Sărmașu.

(Redacția)