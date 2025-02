VIDEO: ”Mureșul Medical” – Analize și investigații gratuite, pentru asigurați și neasigurați cu suspiciune de cancer

Persoanele asigurate, dar și cele neasigurate, pot beneficia de analize și investigații medicale gratuite acordate pentru prevenirea și combaterea cancerului, potrivit Legii 293/2022 pentru prevenirea și combaterea cancerului. Metodologia și pașii de urmat pot fi parcurși în cea de-a treia ediție a Ghidului asiguratului, ce poate fi accesat pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Potrivit Ghidului, persoanele asigurate pot beneficia de servicii de prevenție, depistare precoce și confirmare, monitorizare și tratament al afecțiunilor oncologice, decontate de sistemul asigurărilor de sănătate.

Servicii accesate la medicul de familie

Primul pas este programarea la medicul de familie, care va oferi consultațiile de prevenție pe grupe de vârstă, va evalua riscul ca pacientul să aibă o boală cu impact major asupra stării de sănătate, fără simptome, inclusiv riscul de a dezvolta o afecțiune oncologică sau de a o dezvolta. În funcție de evaluare, medicul de familie va decide dacă trimite pacientul sau nu mai departe, la analize medicale, cu bilet de trimitere marcat cu PREV 1-7.

”Medicul de familie evaluează riscuri și asta înseamnă că riscul de a avea o boală sau de a dezvolta o afecțiune oncologică îi permite să-l trimită pe pacient în baza unui bilet de trimitere de prevenție la investigații paraclinice. Dacă se bifează pe biletul de trimitere analize de laborator în cadrul serviciilor de prevenție PREV 1-7 pacientul se poate duce la orice laborator și nu trebuie să aștepte programare, nu poate fi pus pe o listă de așteptare”, a explicat procedura Ec. Rodica Biro, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș în cadrul emisiunii ”Mureșul Medical”, realizată în studioul Zi de Zi Live, marți, 11 februarie.

Ulterior, rezultatul analizelor va fi interpretat de medicul de familie care va decide dacă este nevoie ca pacientul să fie îndrumat spre medicul de specialitate în ambulatoriu sau spital pentru diagnosticarea ori confirmarea afecțiunii oncologice. În timpul consultației, medicul de familie poate consilia pacientul în scopul reducerii factorilor de risc-fumat, consum de alcool, stress, alimentație nesănătoasă etc. De asemenea, la nivelul medicului de familie se pot efectua servicii de depistare precoce a unor forme de cancer, precum servicii de consiliere pentru recoltare în vederea efectuării testului imunologic cantitativ pentru depistarea hemoragiilor oculte fecale, la femei și bărbați cu vârsta între 50-74 de ani, o dată la doi ani, pentru depistarea precoce a cancerului de colon. Un alt serviciu este recoltarea de material celular cervico-vaginal la femeile cu vârsta între 25-65 de ani pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin.

”Dacă medicul de familie va avea suspiciunea că pacientul are o formă de cancer, pentru confirmarea sau infirmarea acestei suspiciuni poate să îl trimită, așa cum am spus, să efectueze analize medicale gratuite, radiografii, ecografii, ale căror rezultate pot fi interpretate, poate să-l trimită la medicul specialist sau la spital pentru spitalizare de zi. Bineînțeles, există o singură condiție care ține de partea de formularistică și anume biletul de trimitere, care trebuie să fie marcat cu inițialele SO, care înseamnă suspiciune”, a adăugat Ec. Rodica Biro.

Investigații la medicul specialist

Specialistul din ambulator va putea acorda pacientului asigurat, pentru depistarea afecțiunilor oncologice, maxim trei consultații în 60 de zile de la data acordării primei consultații. De asemenea, medicul va putea efectua proceduri diagnostice începând de la recoltare de material biologic, colposcopii, recoltare examen citologic cervico-vaginal, puncție biopsie, puncție biopsie mamară ghidată ecografic, și alte servicii medicale în scop diagnostic. În funcție de caz, medicul specialist va putea elibera bilet de trimitere, marcat SO, către un alt medic specialist, analize, investigații de înaltă performanță, spitalizare de zi ori continuă. Tot specialistul este cel care va putea să inițieze și să trimită pacientul la servicii de sănătate conexe actului medical.

”Acestea sunt niște servicii mai noi, tot de anul trecut incluse, și sunt servicii de psiho-oncologie, care sunt recomandate de specialiști de chirurgie, oncologic, oncologie medicală, hematologie, radioterapie, de medici care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulator și există un pachet, să-l numim așa, de maxim patru servicii pe lună, care are o durată de 50 de minute și se acordă de psihologi cu competențe în psiho-oncologie”, a detaliat directorul general al CAS Mureș.

Ultimul pas, pacientul ajunge cu biletul de trimitere la spital, pe bază de suspiciune oncologică, unde în spitalizare de zi i se va diagnostica afecțiunea oncologică, se poate evalua extensia tumorală, statusul clinic-biologic al pacientului cu afecțiune oncologică. Tot în spital se pot efectua și servicii medicale în scop diagnostic-caz pentru cancerul de col uterin și cancerul de sân, pentru care nu este necesar bilet de trimitere.

”Acest tip de servicii serviciu diagnostic-caz înseamnă pentru depistarea cancerului de sân și cancerului de col uterin prezentarea într-un ambulatoriu de specialitate fără bilet de trimitere. Există un pachet de servicii care înseamnă consult-investigații și care pleacă de la un pachet, să-l numim așa pachet de bază sau basic, în care se fac un anumit tip de testări în urma consultației. În cazul în care rezultatele pun problema suspiciunii clare a unei boli oncologice următorul tip de serviciu medical de diagnostic-caz este deja puțin mai complex, adică la mamografie vorbim pe urmă de biopsie, după care putem să vorbim de altceva. Și la fel și la col uterin. Deci există trei sau mai multe tipuri de servicii medicale care se acordă în funcție de stadiu, de gradul sau de ceea ce se constată din punct de vedere medical la prima accesare a acestui tip de servicii. Din păcate, au apărut mai demult tipurile de servicii diagnostic caz. Tot ce pot să spun este că avem un contract pe acest tip de servicii. L-am avut de la început, de când au apărut. Foarte greu, am reușit să-l implementăm, în primul rând datorită problemelor pe care ni le-a făcut sistemul informatic, dar și pentru faptul că informația a ajuns foarte greu la pacienți. Dacă ar fi fost promovat, să spun așa, ca și serviciu, atunci o mare parte dintre pacienți ar fi știut că se pot adresa unui centru medical în care să beneficieze de acest tip de serviciu. Eu cred că toate femeile, peste vârsta de 25 de ani ar putea să înceapă să își facă acest tratament. Dacă rezultatul, de exemplu, nu sesizează nimic legat de o suspiciune, atunci acea pacientă se mai poate prezenta peste un an, peste doi ani. Există o ritmicitate a prezentării, deci este foarte benefic, să spun așa, acest tip de servicii”, a mai adăugat directorul general al CAS Mureș.

Beneficii în Programul Național de Oncologie

Dacă în urma investigațiilor pacientului i se va confirma prezența afecțiunii oncologice, atunci va fi inclus în Programul Național de Oncologie. Pacientul diagnosticat cu cancer poate beneficia de servicii medicale de îngrijire la domiciliu, fiind decontate până la 300 de zile de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, tratamente de recuperare în ambulatorii și în sanatorii, servicii de transport sanitar neasistat dacă nu se pot deplasa cu mijloace de transport convenționale, medicamente compensate, dispozitive etc.

Neasigurații confirmați cu cancer devin asigurați

În ceea ce privește persoanele neasigurate, acestea pot accesa serviciile de prevenție, depistare precoce și confirmare, monitorizare și tratament al afecțiunilor oncologice decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin înscrierea pe lista unui medic de familie. În cazul în care a mai fost pe lista unui medic se poate reînscrie pe lista acestuia. Se programează la consultație, iar medicul de familie va proceda la fel ca în cazul persoanei asigurate, respectiv evaluarea riscului ca pacientul să aibă o afecțiune oncologică sau să dezvolte o astfel de afecțiune, fără ca pacientul să aibă vreun simptom, urmând să îl trimită mai departe, la analize gratuite, în baza biletului de trimitere marcat cu PREV 1-7. La fel, va interpreta rezultatul analizelor, în cursul unei alte consultații și va decide dacă trebuie sau nu să fie trimis la un medic de specialitate. De asemenea, poate să facă și alte testări, la fel ca în cazul persoanei asigurate. Dacă există suspiciune oncologică pacientul va fi trimis cu bilet de trimitere, marcat SO, către serviciile de specialitate din ambulator sau spital pentru diagnosticarea sau confirmarea afecțiunii oncologice, iar pe baza biletului de trimitere medicul specialist poate să acorde persoanei neasigurate consultație pentru depistare afecțiunii oncologice, să-l trimită la laborator, la teste necesare pentru confirmarea diagnosticului.

”Ceea ce este important de spus este faptul că pacientul, în momentul în care are un diagnostic confirmat, din neasigurat devine asigurat prin Programul național, fără plata contribuției la fond. Deci face parte din categoria asiguraților, care pot să beneficieze de pachetul de bază, la fel ca și orice persoană asigurată”, a conchis Ec. Rodica Biro.

Arina TOTH

Ioana TURC