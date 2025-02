Apel către Primăria Târgu Mureș și CL. ”Și noi suntem cetățeni ai orașului. Nu ne abandonați!”

În contextul pregătirii bugetului local și al investițiilor vizate de administrația Municipiului Târgu Mureș, locuitorii din cartierul Unirii 2 (nou cartier ridicat în ultimii 15-20 ani în zona Unirii – Remetea) fac un apel către Primăria și Consiliul Local Târgu Mureș, pentru includerea acestor străzi în proiecte de investiții care să vizeaze modernizarea lor. Redăm mai jos fragmente din apelul locuitorilor de pe străzile, Pomilor, Mărului, Constandin Hagi Stoian, Hints Otto etc.)

” În ultimii 20 de ani în această parte de oraș a apărut un nou cartier, populat în general de familii tinere, cu copii. Am înțeles că în primii ani nu s-a putut face mare lucru (deși în multe țări civilizate, municipalitatea realizează întreaga infrastructură în astfel de cazuri), dar am sperat că în timp Primăria va asculta și de nevoile noastre și va investi în infrastructură, în modernizarea străzilor, în noi căi de acces și noi poduri peste râul Mureș. Știți cu toții că accesul peste Podul Mureș este un calvar pe care trebuie să îl îndurăm zilnic (este groaznic să străbați 4 km într-o oră, fie ca mergi cu autoturismul personal sau cu autobuzul). Din ce știm nu există speranțe pentru un pod nou. Deci calvarul va mai dura.

Multe străzi din acest nou cartier sunt în continuare neasfaltate, fără trotuare, fără scurgeri de ape pluviale, unele fără ilumint public. Vara de pe drumuri se ridică mereu praf, primăvara și toamna avem parte de noroi, iar numeroasele mame tinere sunt nevoite să împingă cărucioarele pe drumuri de piatră, fără trotuare.

Am făcut numeroase solicitări, am depus petiții la Primăria Târgu Mureș, de-a lungul anilor, dar au existat mereu alte priorități. A fost modernizată strada Gheorghe Doja, există în plan modernizarea altor artere importante din oraș, planuri pentru schimbarea zonei centrale. Investiții care presupun sume enorme. Cu doar o parte mică din acești bani, cu un efor mic pentru bugetul local, ar putea fi aduse și străzile din zona noastră în secolul XXI, la condiții minime de civilizație pentru un municipiu reședință de județ. Faptul că locuim la marginea orașului ne condamnă la subdezvoltare? Oare noi, miile de locatari din aceste zone, suntem cetățeni de mâna a 2-a? Pentru că așa ne simțim tratați. Suntem plătitori de taxe și impozite, la fel ca și restul cetățenilor orașului care beneficiază de investiții în zonele în care locuiesc. De ce nu avem aceleași drepturi?

Îi rugăm pe cei din conducerea Primăriei Târgu Mureș să aibă în vedere și străzile în care locuim la proiectele de investiții din noul buget, iar pe consilierii PSD, UDMR, PNL, POL și AUR să sprijine și dezvoltarea acestor zone de la marginea Târgu Mureșului, pentru că și aici locuiesc concetățeni de-ai lor, cu drepturi la un trai decent, civilizat”, spun în Apel, cetățenii din cartierul Unirii 2.

Între locuitori care fac acest apel către Primăria Târgu Mureș se află și locatari de pe strada Pomilor 34/…și 36/… Aceștia susțin, spre exemplu, că strada lor a fost preluată de Municipiul Târgu Mureș încă din anul 2017, prin hotărâre a Consiliului Local. ”Suntem aproape 200 de oameni care locuim pe această stradă. Am respectat normele privind lățimea de 9 metri a străzii, alinierea caselor etc, tocmai pentru ca la momentul potrivit Primăria să poată moderniza zona cu asfalt, trotuare etc). Așteptăm de mai mulți ani să fim și noi tratați cu respectul cuvenit oricărui cetățean din acest oraș, plătitor de taxe și impozite, așa că vă rugăm să nu ne uitați din nou, când e vorba de investiții”, au spus locatarii respectivei străzi.

Locuitorii din zona Unirii 2, de pe străzile mai sus amintite au mai menționat că în cazul în care vor fi ignorați din nou în ceea ce privește investițile în zonă, vor protesta la Primăria Târgu Mureș, în Consiliul Local și vor apela la toate mijlocele legale pentru a-și susține drepturile.

Alex Toth