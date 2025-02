DiDélice-Cakes by Diana Florea – Tinerețe, Pasiune și Bun gust

La 20 de ani, Diana-Maria Florea din localitatea Bistra Mureșului, comuna Deda pășea cu încredere în peisajul HoReCa grație laboratorului de cofetărie DiDélice-Cakes.

„Pasiunea mea pentru prăjituri a început încă din copilărie când îmi doream foarte mult să stau pe lângă bunica mea când aceasta meșterea prin bucătărie. Apoi, în perioada liceului, odată cu venirea pandemiei, am avut mai mult timp liber pentru această pasiunea și am început să fac prăjituri acasă, cu mama. În timp, după ce s-a terminat pandemia, am început să fac torturi pentru cunoscuți”, povestește Diana.

Perfecționare continuă

Încet, încet lucrurile au devenit din ce în ce mai serioase pentru Diana, cursurile de specialitate și profesioniștii pe care i-a întâlnit în acest domeniu i-au deschis noi perspective.

„Am terminat liceul la Târgu Mureș după care am plecat la Cluj la facultate. Acolo am aflat de un curs de cofetărie pentru specializare. Cu ajutorul părinților mei m-am înscris la curs pe care l-am și terminat în urma căruia am învățat foarte multe, practic m-am specializat în acest domeniu. Un rol important în formarea mea l-a avut doamna Adriana Coța, o profesoară foarte pricepută care m-a învățat foarte multe atât despre domeniul cofetăriei cât și despre viața personală în general. Domnia sa, pot să spun că mi-a schimbat gândirea și m-a făcut să înțeleg că trebuie să ai un bagaj de cunoștințe pentru a practica această meserie. Pe lângă cursul de specializare de la Cluj, au urmat și alte cursuri de perfectionare pentru a învăța anumite tehnici necesare unor deserturi mai moderne. Am rămas plăcut surprinsă de faptul că oamenii au perceput frumos deserturile mele”, spune Diana Florea.

Marele pas

Planetele s-au aliniat fericit pentru Diana în urmă cu doi ani când a deschis laboratorul de cofetărie DiDélice – Cakes situat în Bistra-Muresului (strada Principala, nr. 16A).

„Datorită Bunului Dumnezeu și a oamenilor pe care i-am întâlnit, a celor care m-au susținut și care au crezut în visul meu, pentru că acum câțiva ani era doar un vis, am reușit să deschid laboratorul. A fost extrem de multă muncă, mai ales în primul an, multe nopți nedormite, mult stres pentru că la 20 de ani nu știam mare lucru despre ce înseamnă un laborator de cofetărie. Emoțiile au fost extrem de mari la început. Prima dată nu mi-au ieșit cremele, eram stresată, nu știam neapărat cum și ce trebuie să fac. Nu puteam să mă concentrez să-mi iasă totul ca la carte. În cele din urmă am învățat că trebuie să fac totul în liniște și să mă concentrez. Față de acea perioadă de început acum există mult mai mult calm. M-am acomodat cu faptul că nu mai facem prăjituri acasă ci într-un laborator de cofetărie extrem de bine utilat fapt pentru care tratăm totul ca atare. Acum totul este mult mai liniștit si pot sa spun că deserturile noastre sunt adevarate opere de artă. Mai mult decât atât, mă bucur enorm să văd că oamenii din jurul meu au crezut în mine și în pasiunea mea. Susținerea și încrederea lor m-au motivat să merg mai departe, să evoluez și să îmi urmez visurile cu și mai multă determinare. Fiecare încurajare și fiecare gest de susținere au contribuit la parcursul meu, iar pentru asta sunt profund recunoscătoare. Pot să zic că datorită oamenilor care m-au susținut și care au comandat prăjiturile mele sunt aici astăzi”, spune Diana Florea.

Clasic și modern

„Mergem atât pe sortimente clasice, de exemplu prăjiturile asortate, albiniță, lămâiță, doboș, dar și pe prăjituri mai moderne, eclere, tarte, croissante. Îmbinăm clasicul cu modernul. Facem și torturi cu decoruri personalizate după preferințele fiecărui client. Pot spune că decorurile ne ies bine, chiar am avut clienți foarte mulțumiți și ne bucurăm pentru acest lucru. Ca și sortimente de torturi, acestea sunt foarte variate, în funcție de preferințele clientului. Lucrăm doar cu ingrediente naturale. Asta înseamnă că folosim unt, ciocolată veritabilă, frișcă naturală și frișcă vegetală pentru unele preparate. Ne place să mergem pe rețetele clasice, să folosim ingrediente cât mai naturale și cât mai bune pentru noi. Trebuie specificat faptul că lucrăm doar pe bază de comandă. În unele zile facem și prăjituri disponibile la liber. Dacă cineva își dorește un platou asortat sau un tort se poate să-l avem disponibil sau se poate cu comandă în prealabil, înainte, cu o zi, două, ca să reușim să le pregătim, a precizat Diana Florea.

Viitorul sună dulce

Pentru Diana Florea pespectiva acestui business dulce se anunță una cât se poate de frumoasă, dată fiind pasiunea și dragostea pentru ceea ce face.

„Urmând mai multe cursuri am început să simt tot mai bine ce înseamnă partea de cofetărie, fapt pentru care îmi doresc să ajung cât mai departe în acest domeniu. Îmi doresc să promovez afacerea și să le arăt tinerilor ca mine că se poate. Nu totul vine dintr-o dată, trebuie multă muncă. În spatele fiecărui business este multă muncă, mult stres acumulat dar cu toate acestea vreau să le arăt tuturor că se poate să faci ceva din pasiunea ta. Mă bucur că am reușit. Este un lucru care îl fac cu drag și pe care doresc să-l fac multă vreme de acum înainte”, a conchis Diana.

Mai multe despre bunătățile laboratorului din Bistra-Mureșului puteți afla de pe paginile de Facebook (DiDélice) și Instagram (didelice.cakes). Aici puteți face comenzi, inclusiv la numărul de telefon 0749 632 688.

Alin ZAHARIE