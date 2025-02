Sculptorul David Morar le dezvăluie liceenilor tainele lui Brâncuși

Sculptorul David Morar, cunoscut pentru reproducerea în anii ’80 a statuii Ecorşeul – sculptură realizată de Constantin Brâncuşi între 1900 și 1902 –, le dezvăluie liceenilor sensurile ascunse din opera marelui artist. În cadrul unui proiect al Bibliotecii Judeţene Mureş, organizat cu ocazia împlinirii a 149 de ani de la nașterea lui Brâncuși, Morar îi ajută pe tineri să descifreze limbajul artistic al sculptorului, oferindu-le o perspectivă directă și personală asupra creației sale.

Sculptorul David Morar explică faptul că nu își propune să prezinte opera lui Brâncuși în mod direct, ci să ofere o introducere în limbajul artistic al acestuia, folosindu-se de lucrările sale pentru a-și susține ideile. Se consideră privilegiat pentru că îl înțelege pe Brâncuși nu doar din perspectiva unui artist, ci și dintr-o afinitate profundă, având rădăcini comune în lumea satului românesc. A urmat facultatea la București, în același loc unde Brâncuși și-a început drumul artistic, iar încă din perioada studenției a fost preocupat să descifreze povestea sculptorului. De-a lungul anilor, a reușit să își formeze o viziune clară asupra creației brâncușiene, pe care acum o împărtășește și altora.

„În facultate am lucrat la Ecorşeul lui Brâncuşi (realizat între 1900-1902), având originalul pe holul atelierului. Într-o zi, l-am luat şi l-am pus în centrul atelierului şi timp de un an am făcut şi eu Ecorşeul. A fost iniţiativa mea, Ecorşeul stătea pe hol, nebăgat în seamă de nimeni şi, studiind această sculptură, am înţeles tensiunile corpului uman. Impecabil făcut, o piesă foarte frumoasă! Era singura piesă pe care a cerut-o Brâncuşi statului român, l-ar fi vrut la el în atelier la Paris, dar nu i l-au dat”, a declarat sculptorul pentru Agerpres.

Pentru David Morar, perioada studenției a fost un timp dedicat învățării și perfecționării tehnicii artistice. Nu era preocupat de ce anume să creeze, ci mai degrabă de cum să creeze. Studiul său s-a concentrat pe înțelegerea modului în care marii artiști ai trecutului – renascentiști, antici și nu numai – au realizat operele lor. Experiența sa practică i-a oferit o perspectivă unică asupra artei, pe care acum o transmite mai departe tinerilor. Nu se adresează neapărat profesioniștilor, ci mai ales elevilor de liceu, celor care sunt receptivi și care își doresc să-l descopere pe Brâncuși într-un mod accesibil. Consideră că orice tânăr ar trebui să dețină aceste cunoștințe la finalul liceului, pentru a înțelege mai bine esența creației brâncușiene.

„Le-am spus că sursa lui Brâncuşi este în copilărie, tot ce a făcut în timpul vieţii a fost o desfăşurare la nivel de cultură majoră a ceea ce era imprimat în perioada copilăriei. Şi asta am vrut de fapt să înţeleagă că Brâncuşi este al nostru. La ora acesta noi avem o problemă fiindcă ne îndepărtăm de această identitate şi atunci devenim copiii universali, care nu mai ştim cine suntem şi în din cauza asta pierdem accesul la limbaj”, a mai adăugat David Morar pentru Agerpres.

În cadrul evenimentului „Remember Brâncuși” organizat la Secția de Artă a Bibliotecii Județene Mureș, sculptorul și muzeograful David Morar le-a oferit elevilor de clasa a X-a de la Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș o incursiune în universul lui Constantin Brâncuși. Îndrumați de bibliotecara Norica Hațegan, tinerii au descoperit simbolismul și esența formelor create de marele artist, explorând concepte precum simplitatea, esența și infinitul într-un cadru inspirațional.

(D.C.)