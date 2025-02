Ce pacienți beneficiază de analize gratuite dacă laboratorul nu mai arefonduri

O serie de analize și investigații pot fi efectuate gratuit de către pacienți fără să fie puși pe liste de așteptare la laboratoare. Analizele sunt decontate peste valoarea de contract a furnizorului de servicii medicale dacă biletul de trimitere este marcat cu indicațiile specifice.

Accesul rapid la investigații de monitorizare a fost implementat încă din perioada pandemiei, în 2020, iar dacă la început medicii erau reticenți în a încadra pacienții într-una dintre grupele prin care pot beneficia de analize gratuite la laborator, chiar dacă nu mai sunt fonduri, în prezent a devenit o practică pentru tot mai mulți specialiști, potrivit conducerii Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș.

”Informația este foarte necesară nu numai pacienților, ci și furnizorilor de servicii medicale, deși toată lumea știe că avem în afara sumelor contractate, și acordate lunar, de către Casa de Asigurări de Sănătate pentru investigații medicale paraclinice, analize de laborator și imagistică medicală și sume contractate peste valoarea de contract sau sume care se decontează la nivel realizat”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Ec. Rodica Biro, Director general al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Mureș.

Bilete de trimitere cu indicații specifice

Este vorba de servicii medicale pentru analize și investigații recomandate atât de medici de familie cât și de medici specialiști și se adresează unor grupe mari de pacienți, începând cu bolile cronice, adică cu monitorizarea unor boli cronice, și continuând cu analize recomandate persoanelor asigurate și neasigurate în scop preventiv, analize și investigații recomandate de medicii de familie și de medicii de specialitate obstetrică ginecologie în cadrul consultațiilor de monitorizare a evoluției sarcinii și, de asemenea, în vederea testării pentru virusul hepatitei B, hepatitei C la gravidă și virusul HIV.

”Toate aceste analize și investigații trebuie realizate pe baza unor bilete de trimitere în care este marcată indicația grupei în care se încadrează pacientul”, a adăugat Directorul general al CAS Mureș.

De subliniat este însă faptul că în cazul în care medicul curant al pacientului, ce îl trimite la laborator pentru analize medicale, nu încadrează pacientul într-una din aceste grupe el automat devine pacient care are nevoie de analize pentru stabilirea unui diagnostic. Or pentru stabilirea unui diagnostic plafonul pe care îl are laboratorul se încadrează în bugetul pentru investigații curente, în care pacientul se poate sau nu încadra în luna respectivă.

”Cu surprindere, descoperim în fiecare zi de la pacienți nemulțumiri legate de faptul că sunt în situația fie de a sta pe o listă de așteptare, care poate să fie de una sau două luni, fie că sunt puși sau trimiși să plătească aceste investigații. (…) Dacă vorbim despre o masă mare a oamenilor care sunt deja niște bolnavi în evidență și au boli cronice, cum ar fi diabet zahărat, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, boală cronică renală, sunt pacienți care teoretic se încadrează în această grupă și ar putea să beneficieze de investigații la orice oră și în orice zi se adresează unui laborator de analize medicale”, a opinat Ec. Rodica Biro.

Plata serviciilor, garantate la nivel realizat

Dacă la început aceste trimiteri aveau o pondere de 10% în primul an de la implementare, s-a ajuns în prezent în situația în care, aferent fiecarei luni, ponderea depășește 30-35%, față de suma alocată pentru investigațiile paraclinice curente.

”Atât pentru grupa mare a bolilor cronice, menționate anterior, cât și pentru celelalte tipuri de servicii medicale acordate la nivel realizat se preia de către Casa de Asigurări de Sănătate raportarea, după care se calculează și se solicită bugetul suplimentar de la Casa Națională și sunt plătite în luna următoare celei în care s-au preluat. La monitor și la cele care sunt cu valoare realizată noi facem procedura de solicitare după ce preluăm raportarea și încă 30 de zile trebuie să treacă până când se pot plăti aceste servicii medicale. Dar ele sunt garantate la nivelul realizat. Deci asta este important, că orice laborator teoretic nu poate să refuze un bilet de trimitere de monitor motivând că nu are plafon”, a subliniat Ec. Rodica Biro.

Categorii de servicii paraclinice decontate

Pentru analizele și investigațiile recomandate persoanelor asigurate pentru monitorizarea unor boli cronice, biletul de trimitere trebuie să fie marcat cu una din indicațiile „Monitor 2”…„Monitor 8”, respectiv este bifată rubrica M, Monitor și numărul grupei de boli în care se încadrează Monitorul.

O altă categorie de pacienți ce beneficiază de acest tip de analize și investigații sunt persoanele asigurate și neasigurate în scop de prevenție. Aceste bilete de trimitere sunt emise de către medicul de familie, fiind oferite în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază, și trebuie să existe o bifă aferentă grupei ”PREV 1”…până la ”PREV 7”, fiind mai multe situații de investigații de prevenție.

În cazul persoanelor asigurate și neasigurate pentru confirmarea sau infirmarea suspiciunii de boală oncologică trebuie marcat ”SO” suspiciune oncologică, aceasta fiind una dintre grupele mari de persoane care pot beneficia de analize fără plafon. De asemenea, mai există o grupă mare de investigații recomandate persoanelor asigurate cu afecțiune oncologică, cei deja diagnosticați, și biletul de trimitere este marcat cu indicația „AO”

În cadrul sumelor plătite de către Casa de Asigurări de Sănătate, tuturor laboratoarelor de analize medicale și imagistică, fără să existe vreo restricție, se încadrează și analizele recomandate persoanelor asigurate, emise de medici de familie sau medici de specialitate obstetrică-ginecologie, în cadrul consultațiilor de monitorizare a evoluției sarcinii. Condiția pentru a obține aceste servicii este să fie marcată pe biletul de trimitere bifa ”G”.

Și mai există încă o grupă, analizele recomandate persoanelor neasigurate în vederea efectuării testării pentru virusul hepatitic B, virusul hepatitic C şi la gravidă, virusul HIV, dacă biletul de trimitere este marcat cu indicația „HS”. Și acestea sunt recomandate de către medicul de familie sau medicul specialist, dacă este cazul, și se decontează de către Casa de Asigurări de Sănătate.

Cerere mare către laboratoare private

Analizele și investigațiile sunt realizate peste valoarea de contract, însă dacă este adresabilitate ridicată către un laborator poate exista o programare, însă în cadrul lunii curente.

”Sigur, poate că este necesară o programare pentru toate grupele, dar nu o programare în cadrul unei liste de așteptare, ci o programare în cadrul lunii curente, pentru că depinde de laboratorul de analize medicale. Am înțeles de la unele laboratoare care au adresabilitate foarte mare că efectiv nu pot să facă toate prezentările dintr-o zi la laborator pentru că au și ei o capacitate, un timp, e vorba și de reactiv și de multe altele. Vom încerca să facem o informare cât mai largă a pacienților referitor la furnizorii care se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Mureș, pentru că lista este mare, complexă și observăm că există tendința ca pacienții să se ducă numai la anumite laboratoare. În general, laboratoarele private sunt cele care își termină foarte repede plafonul și fondurile”, a precizat Directorul general al CAS Mureș.

Deși cererea este mare către laboratoarele private, pacienții pot accesa și serviciile din cadrul laboratoarele de analize ale unităților sanitare publice din județ pentru a scurta timpul de așteptare.

”Avem contracte foarte generoase din punct de vedere al valorii de contract cu unitățile sanitare publice din Târgu Mureș și din județul Mureș, laboratoare care sunt aferente unităților sanitare cu paturi, care au laborator contractat de tip ambulator și care au și capacitatea de a realiza analize foarte bune pacienților. Dar nu întotdeauna au adresabilitatea la nivelul maxim al fondurilor alocate. Deci este bine să știe toată lumea că dacă încearcă și nu reușesc să-și rezolve solicitările de investigații și analize medicale la laboratoarele private, pot să verifice și să vadă dacă la un laborator aferent unui spital ar putea să-și rezolve aceste analize medicale.

Noi vedem în fiecare lună care este mecanismul în care se utilizează eficient fondurile și am constatat că există această problemă, e posibil ca pacienții să nu aibă toate informațiile necesare la nivelul tuturor localităților”, a mai spus Ec. Rodica Biro.

Arina TOTH