VIDEO. ”Zi tot, cu Alex Toth!” – Modele din Mureș, la ”GX Fashion Week Milano”

Patru modele ale agenției Olympia Models România Târgu Mureș vor participa, începând de marți, 25 februarie, la ”GX Fashion Week Milano”, unul dintre cele mai reprezentative evenimente incluse în calendarul mondial al modelling-ului. Anunțul a fost făcut vineri, 21 februarie, la emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, de către Carmina Cotfas, fondatoarea agenției și deținătoarea titlului de Miss Universe România 2021.

Parteneriat cu APS Showteam

Participarea modelelor din Mureș la reputatul eveniment de la Milano este posibil datorită unui parteneriat încheiat între Olympia Models România și APS Showteam, echipa care organizează ”GX Fashion Week Milano” și ”GX Fashion Week Paris”.

”Este o onoare pentru mine să anunț parteneriatul cu APS Showteam, este o echipă care organizează GX Fashion Week în Milano și Paris. Este un parteneriat care vine după o colaborare foarte frumoasă pe care eu am avut-o personal cu ei, în 2022, chiar după ce m-am întors de la Miss Universe am fost invitată la edițiile lor din Milano, în februarie, și septembrie, iar acum, prin parteneriatul pe care îl avem cu ei ne propunem să oferim atât modelelor noastre cât și modelelor lor niște experiențe în plus, respectiv la fiecare ediție a GX Fashion Week modelele Olympia Models România vor avea o oportunitate în plus de a prezenta pe marile scene ale modei. Ne plănuim împreună cu ei să organizăm un GX Fashion Week aici (în județul Mureș – n.a.) și spun asta ca o premieră”, a afirmat invitata lui Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș.

”Vreau să mulțumesc Gențianei Dervishi și Mihaelei, coechipiera Gențianei, pentru încrederea pe care mi-au arătat-o mie personal și echipei mele, plus agenției Olympia Models România”, a adăugat tânăra care deține onorantul titlul de Miss Universe România 2021.

Prezență pe ”marea scenă a modei”

Astfel, Carmina Cotfas și trei modele ale agenției Olympia Models România din Târgu Mureș, respectiv Denisa Cotfas, Nadina Butiulcă și Briana Zokorias, selectate în urma unui riguros casting internațional, vor avea oportunitatea să își reconfirme valoarea pe catwalk-urile selecte de la Milano.

”Este o săptămână întreagă dedicată modei, în care Milano este ”cucerit” de marii designeri ai lumii, și nu numai, pe bună dreptate i se spune ”marea scenă a modei”, este locul unde se dă ora în modă și pentru noi este o onoare extraordinară să fim acolo”, a conchis invitata prezentă în Studioul Zi de Zi Live.

Arina TOTH

Ioana TURC