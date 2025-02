INTERVIU. Emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!”, la borna 100: ”Obiectivul meu a fost să invit cât mai mulți oameni de valoare”

Demarată în urmă cu aproape un an, în data de 22 aprilie 2024, emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!” a atins vineri, 21 februarie, borna cu numărul 100. Producția realizată de către Alex Toth, redactorul șef al cotidianului Zi de Zi din Târgu Mureș, a adus un suflu nou pe piața emisiunilor locale de televiziune, aflată într-o metamorfoză continuă. De la primari, politicieni și conducători de instituții, la oameni de cultură, profesioniști din educație și campioni din diverse sporturi și domenii de activitate, invitații din Studioul Zi de Zi Live și-au adus, fiecare, contribuția firească la succesul emisiunii. Reușita proiectului produs și prezentat de către Alex Toth este oglindită însă și în audiențe, fiecare din cele 100 de emisiuni de până acum având o medie de 6.100 de spectatori.

Reporter: Felicitări pentru cea de-a 100-a ediție a emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”! Cum a fost parcursul de la 1 la 100?

Alex Toth: Mulțumesc frumos! O să încep cu o glumă auzită mai demult, în care un reporter îl întreabă pe un moș șugubăț care a împlinit un veac de existență: ”Cum ați ajuns la vârsta de 100 de ani?”. Badea îi răspunde: ”Am avut răbdare, neică, am avut răbdare…”. Ca să fiu în ton cu gluma, cred că am ajuns la cea de-a 100-a emisiune în primul rând datorită perseverenței și a constanței aproape de metronom cu care am realizat emisiunile. Din alt unghi, parcursul de la 1 la 100 a fost foarte bogat în experiențe frumoase, utile, în mare parte datorate invitaților.

Rep.: Cu ce periodicitate ai realizat emisiunea?

A.T.: Am făcut emisiunea ”Zi tot, cu Alex Toth!” în general de trei ori săptămânal, în zilele de luni, miercuri și vineri, de la ora 11.00.

Rep.: E o emisiune aproape matinală… De ce a fost aleasă ora 11.00 pentru difuzare?

A.T.: Am avut emisiuni și de la ora 14.00 sau de la 16.00. Am ales ora 11.00 dintr-un motiv pur tehnic, pragmatic: am încercat ca această oră să nu fie nici exagerat de matinală, dar nici seara când de obicei mă ocup preț de câteva ore bune de ediția printată a ziarului de a doua zi.

Rep.: De unde denumirea ”Zi tot, cu Alex Toth!”? E ușor haioasă…

A.T.: Paternitatea acestui titlu nu-mi aparține. Înainte de a demara activitatea Studioului Zi de Zi Live s-au organizat câteva ședințe de lucru în care s-au căutat denumiri de emisiuni cât mai atractive. După mai multe propuneri mai puțin inspirate, colegul meu Florin Marcel Sandor, care e un ”veteran” al echipei Zi de Zi, a exclamat la un moment dat: ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Toți au râs, dar au fost de acord la unison că este titlul pe care îl căutăm.

Rep.: Ce anume și-a propus emisiunea ta și în ce măsură ai reușit să îți îndeplinește obiectivele?

A.T.: În aprilie 2024 am demarat activitatea din Studioul Zi de Zi Live în ideea de a ne adapta la expansiunea online-ului în fața ziarului clasic, printat. Să fim pregătiți și pentru altceva în afară de știri, pe zona de online. Nu ne-am propus să concurăm cu nimeni, ci mai degrabă să învățăm continuu pe parcurs, iar această abordare ne-a degrevat de presiuni suplimentare. A funcționat, cel puțin în cazul meu. Revenind la întrebare, obiectivul meu principal a fost să invit cât mai mulți oameni de valoare din comunitatea mureșeană, din toate domeniile: Educație, Sport, Cultură, Administrație, Politică, Sănătate și așa mai departe. Privind retrospectiv, sunt foarte mulțumit de portofoliul de invitați care ne-au onorat cu prezența lor în Studioul Zi de Zi Live.

Rep.: Care a fost principala provocare din aceste 100 de ediții?

A.T.: În primul rând, lupta cu mine. Nu am fost niciodată un orator desăvârșit, nu am excelat și nu mi-a plăcut să țin discursuri publice, chestie care ținea de o oarecare timiditate. Pe de altă parte, sunt în echipa cotidianului Zi de Zi din 2008, perioadă în care am acumulat foarte multă experiență. M-am bazat cumva că această experiență va estompa în cele din urmă timiditatea pe care am avut-o mult timp în fața camerelor de filmat. O altă provocare a constituit-o organizarea fiecărei emisiuni în parte. În lumea televiziunii, emisiunile au un producător, adică cineva care se ocupă de buna organizare din spatele camerelor, inclusiv de partea de invitați. În cazul meu, am fost propriul producător. Pare ușor la prima vedere, dar nu e tocmai simplu să organizezi o emisiune în mod constant, să găsești invitatul potrivit, să ”jonglezi” cu invitații între zile, ore și teme, dar și să te ocupi de promo, să te pregătești prin documentare și ulterior să faci iar promo, după ce emisiunea e gata. Toate acestea în timp ce în paralel lucrezi și la ziarul printat de a doua zi, dar și la menținerea fluxului de știri pe site. Nu în ultimul rând, provocarea pe care nu am deloc puterea să o controlez ține de partea tehnică a emisiunii: oricând poate să apară o defecțiune pe undeva, o eroare tehnică în timp ce ești în direct, la sunet sau la imagine. Au fost, recunosc, mici scurtcircuite, văzute sau nevăzute de spectatori. Unele m-au afectat pe moment, dar am mers mai departe, în ideea enunțată anterior, că nu suntem perfecți și că unele lucruri ni le însușim pe traseul învățării, care este continuu.

Rep.: Care a fost cea mai frumoasă emisiune de până acum?

A.T.: Fiecare emisiune a avut frumusețea ei și fiecare invitat a contribuit la aceasta. Au fost și câteva emisiuni de colecție, cum se spune, dar nu cred că e tocmai relevant să spun eu care au fost acestea. Spectatorii au mereu ultimul cuvânt.

Rep.: Cum te pregătește de obicei pentru o emisiune?

A.T.: În mare parte, am oferit răspunsul adineaori. În plus, mai pot spune că după ce ”bat în cuie” ziua și ora emisiunii, plus numele invitatului, îmi construiesc un soi de fișe cu informații relevante despre subiectul anunțat. La acestea, aș adăuga experiența de 17 ani pe care îi am la cârma redacțională a cotidianului Zi de Zi, perioadă în care am acumulat un volum imens de informații, care sunt mereu ”la purtător”. Unele, evident, în stare latentă, dar important e că sunt ”la purtător”… În plus, în timpul liber, de obicei seara târziu, urmăresc în direct sau de cele mai multe ori în reluare principalele emisiuni și podcasturi realizate pe plan local, și nu numai. Mă uit și la câteva emisiuni naționale și, desigur, la ședințele de la Consiliul Județean Mureș și de Consilii Locale din județ.

Rep.: Ești mulțumit de audiențe?

A.T.: Audiența n-a fost niciodată prioritatea numărul 1 a emisiunii ”Zi tot, cu Alex Toth!”. Pe de altă parte, chiar dacă nu am fost într-o goană după audiență realizez că acest aspect are importanța sa. Pentru amatorii de statistici pot spune că bilanțul celor 100 de emisiuni înseamnă un total de peste 610.000 de spectatori, adică o medie de aproximativ 6.100 de spectatori per emisiune. Media de 6,1 K nu e deloc rea. Dimpotrivă! Sunt foarte mulțumit, deocamdată, de acest parcurs.

Rep.: Încotro se îndreaptă ”Zi tot, cu Alex Toth!”?

A.T.: Nu m-am gândit să aduc în viitorul apropiat schimbări majore în formatul sau în periodicitatea emisiunii. Îmi doresc să am în continuare invitați de valoare, din domenii variate, de la A la Z, care merită să fie promovați și chiar dați ca exemplu în comunitate pentru faptele sau ideile lor.

Rep.: Un gând de final?

A.T.: Finalul îl dedic mulțumirilor. Așadar, le mulțumesc colegilor ”din umbră” care au contribuit și care contribuie în continuare la existența emisiunii. Se cuvine să spun un ”mulțumesc” și familiei, pentru suportul necondiționat primit non-stop. În al treilea rând, le mulțumesc și invitaților care au spus ”Da” și au venit cu sufletul deschis în Studioul Zi de Zi Live. La urma urmei, invitații sunt cei care dau viață și chiar savoare unei emisiuni, alături de prezentator. În fine, un mare ”mulțumesc” merită și telespectatorii, ei sunt condiția sine qua non pentru existența sănătoasă a unei emisiuni. Sper să nu-i dezamăgesc nici de acum încolo!

A consemnat Arina TOTH