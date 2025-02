TEDx UMFST Târgu Mureș. Pietre de hotar. Azamfirei, Borțun, plus legătura dintre Târnăveni și Odiseea spațială

Prima ediție a TEDx UMFST a avut loc sâmbătă, 22 februarie, de la ora 16:00, în Sala Senatului UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș. Tema ediției a fost „The Big Rocks” (pietrele mari/pietre de hotar). „De ce The Big Rocks? Pentru că este nevoie să înțelegem în profunzime puterea și curajul de a face alegeri și schimbări, înțelepciunea de a trece peste obstacole și de a prioritiza lucrurile cu adevărat importante din viața fiecăruia”, explică organizatorii.

Cei zece invitați ai evenimentului au avut la dispoziție în jur de 15 minute, conform regulamentului conferințelor TEDx limita maximă a discursurilor este de 18 minute (ted.com). Au vorbit: prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST Târgu Mureș, Dumitru Borțun, profesor la Facultatea de Comunicare și Relații Publice a Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative din București, renumitul arhitect Șerban Țigănaș, dr. Horațiu Suciu, președintele Senatului UMFST GE Palade din Târgu Mureș, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din IUBCvT Târgu Mureș, fosta campioană mondială și olimpică la atletism, Gabriela Szabo, actorul Marius Chivu, Antoneta Galeș, coach și art-terapeut, Bogdan Rațiu, profesor de Limba și literatura română, dr. Cosmin Popa, psihoterapeut CBT, și dirijorul Gabriel Bebeșelea, Filarmonica „George Enescu” din București.

Evenimentul TEDx Târgu Mureș a fost organizat de lector. univ. dr. Cristina Nicolae și lector. univ. dr. Cezar Sigmirean, prodecan al Facultății de Științe și Litere „Petru Maior” din cadrul UMFST.

Azamfirei, alegeri și politică

Leonard Azamfirei, rectorul UMFST, a deschis evenimentul TEDx Târgu Mureș. A vorbit despre principalele decizii pe care a trebuit să le ia de-a lungul vieții, începând de la studii și profesie: specialist anestezist sau chirurg, implicare sau neimplicare politică și despre decizia de unire a UMF-ului cu Universitatea „Petru Maior”.

După ce a explicat de ce a ales anestezia în detrimentul chirurgiei, a continuat vorbind despre implicarea politică. „Am avut o altă alegere în viață: dacă să mă joc cu politica sau nu. Când mă uit la cei patru ani, în spate, aș spune că sunt momente când trebuie să pornești un proiect și sunt momente în care trebuie să te oprești dintr-un proiect. (…) Era o piatră care era intrată în pantofi și mă deranja.”

Profesia, singura care nu te trădează

Rectorul UMFST a vorbit despre importanța păstrării unui echilibru între viața profesională și cea personală. „De așa manieră încât să nu sufere o parte sau alta, să fie ambele în câștig. Apoi, a vorbit despre alegerile între profesie, prieteni sau familie. „Vei avea surpriza, în timp, că poate unul sau altul, în ciuda prieteniei de cruce, jurată, te poate înșela, te poate trăda, se poate despărți. Crești niște copii pe care ți se pare că atunci când vor fi mari îi vei avea drept sprijin, dar, iată, că ajung la 18 ani și zboară în Marea Britanie sau zboară în America… Și te gândești cu tristețe: oare cine-mi va schimba pampersii când voi avea 90 de ani.

(…) Te gândești unde sunt toate pietrele pe care ai construit. Râmâne una singură: profesia. Și dacă dragostea te trădează și dacă prietenii te trădează și dacă lucrurile se schimbă în viață, un singur lucru rămâne constant, pe care te poți baza, și acesta este profesia”, a susținut Leonard Azamfirei.

Bebeșelea ne-a vorbit despre György Ligeti

Gabriel Bebeșelea a vorbit despre viața și muzica lui György Ligeti, compozitor născut în 1923 în Târnăveni. „Dacă v-aș spune că Stanley Kubrick este strâns legat, prin filmul „2001: O odisee spațială”, de Mureș, cred că s-ar ridica foarte mult din sprâncene. Dacă v-aș spune că The Shinning este strâns legat de Mureș, dacă aș merge mai departe și aș spune că ultimul film al lui Kubrik – Eyes Wide Shut (Cu ochii larg închiși), este extrem de strâns legat de Mureș, cred că m-ați considera puțin deplasat. De fapt, legătura dintre aceste filme și Mureșul este acest mare compozitor: György Ligeti, care este născut în 1923 la Târnăveni, la câțiva kilometri de aici.”

„A fost un supraviețuitor al Holocaustului, a fost un supraviețuitor al Revoluției din 1956, din Ungaria, dar toată viața lui, după cum am spus, a fost înțesată de alegeri. Prima alegere pe care acesta a trebuit să o facă a fost ca atunci când nu i s-a permis să devină student la Facultatea de fizică din Cluj, din cauza legilor antisemite impuse de guvernul lui Horthy, și, atunci, a descoperit că unica facultate la care evreii aveau dreptul să este Conservatorul. Muzica a fost lucrul care i-a salvat, de fapt, viața”, a continuat dirijorul Gabriel Bebeșelea.

Compozitor interzis

„Pe când locuia la Budapesta, în 1951, în plină ascensiune a stalinismului, acesta a compus două lucrări care ulterior vor schimba cursul istoriei muzicii. Prima se numește Concert românesc. Această piesă este bazată pe folclor din această zonă a Mureșului și pe studiile pe care acesta le-a desfășurat la Institutul de Folclor din București (…). Cea de-a doua piesă este Musica Ricercata – un ciclu de miniaturi pentru pian, în care Ligeti, din acea umbră a interdicției a reușit să revoluționeze sunetul. Alegerea pe care acesta a făcut-o a fost următoarea: în urma interpretării la o repetiției, la care erau cenzorii partidului comunist, prezenți pentru a asculta interpretarea „Concertului românesc”, acești l-au interzis – nu din motive naționaliste, ci pur ideologice (…). Devenind compozitor interzis, Ligeti a trebuit să spargă barierele sunetului și să găsească, să descopere mijloace noi de interpretare, mijloace noi de exprimare. Mijloacele pe care acesta le-a dezvoltat au fost, în primă instanță, doar pentru sine, au fost doar pentru sertar”, a povestit dirijorul.

Cum a ajuns muzica lui Ligeti în filmele lui Kubrick

Gabriel Bebeșelea a continuat prin a le povesti celor din sală cum Stanley Kubrick a ajuns să folosească, la sugestia soției sale, muzica lui György Ligeti în filmul „2001: O odisee spațială”.

„Ligeti nu a știut că muzica sa a fost aleasă de către Kubrick pentru a fi utilizată drept coloană sonoră. Aude de la un prieten, dintr-o scrisoare, care îi spune: dragă György, mă bucur foarte mult pentru succesul tău de la Hollywood, ești absolutamente celebru! (…) Ligeti, șocat, îi spune: eu nu am scris niciodată muzică pentru film.”

Au urmat confruntări în instanță, confruntări care oarecum neașteptat au dus la o apropiere între Ligeti și Kubrick. „Printr-un șir de evenimente care implică multe procese, cei doi, de fapt, se apropie, și apare The Shining, unde din nou, muzica lui Ligeti este prezentă. Ultimul film al lui Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, cu Tom Cruise și Kidman, are în celebrisima scenă a ritualului, a ceremonialului, exact această piesă: Musica Ricercata, închizând acest cerc pornit de către György Ligeti din Târnăveni, prin Cluj, prin Budapesta, prin Viena și ajungând la Hollywood. Consider că acest model, născut aici, trebuie să devină mult mai celebru prin probitatea sa morală, în primul rând, și prin faptul că a fost un credincios servitor al muzicii, dar mai ales că a reușit, prin alegerile sale (…), să ajungă unul dintre cei mai mari compozitori ai istoriei muzicii.”

Gabriel Bebeșelea este un dirijor recunoscut la nivel mondial pentru măiestria sa și devotamentul față de explorarea muzicii. Este dirijor principal al Orchestrei Filarmonicii „George Enescu” din București și director artistic al Musica Ricercata, un ansamblu de muzică veche și festival omonim dedicat interpretărilor istorice.

Dumitru Borțun, despre discursul lui J.D. Vance

Dumitru Borțun, doctor în filosofie și profesor universitar la SNSPA, a ținut un curs, de aproape 40 de minute, despre gândirea critică. În ultima parte a discursului său, Dumitru Borțun – implicat ca susținător al lui Mircea Geoană în campania electorală din 2024, a făcut referire și la declarațiile făcute, la Munchen, de vicepreședintele SUA, J.D. Vance.

„Securismul este astăzi bine reprezentat în prea multe medii ale societății noastre. Acuma înțelegem de ce trebuie să ne punem serios pe gânduri, pentru că ceea ce a spus vicepreședintele Statelor Unite – ne-a spus că dacă niște manipulatori plătiți au reușit să pună în pericol democrația românească, înseamnă că avem o problemă cu democrația în România. Pe fond are dreptate. Și știți de ce? Timp de 35 de ani, când am fi avut libertatea să o facem, nu am pregătit poporul român pentru democrație. Nu am mărit capacitatea lui democratică. Ajungem acum să ne întoarcem la interbelic, la legionari, la dacii liberi, la tot felul de aiureli (…). Ăștia suntem, dar avem o speranță. Noi care lucrăm cu tineretul, putem să contribuim prin dezvoltarea gândirii critice (…) în orice disciplină pe care o predăm”, le-a transmis Dumitru Borțun, spectatorilor TEDx UMFST Târgu Mureș.