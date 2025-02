Horațiu Suciu la TEDx UMFST Târgu Mureș. Rețeta simplă a succesului

Chirurgul Horațiu Suciu, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, din cadrul Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureș, a vorbit în cadrul TEDx UMFST Târgu Mureș. Evenimentul organizat în Sala Senatului UMFST „George Emil Palade” a avut loc sâmbătă, 22 februarie, de la ora 16:00.

Nimic nu este întâmplător în viață

„Obișnuiesc să spun că în viață nimic nu este întâmplător. Spun asta dintr-o convingere foarte clară. Oamenii cu care ne întâlnim… Toate interacțiunile noastre, atât profesionale, cât și sociale, nu sunt întâmplătoare”; a spus medicul chirurg în deschiderea discursului său.

„Întotdeauna spun că succesul este rezultatul unor alegeri conștiente, transformate și repetate zi de zi. Îmi amintesc de primele mele zile ca student la medicină, în care am entuziast studiul acestei profesii, pe care o consider cea mai nobilă. Entuziasmul meu inițial s-a izbit de volumul uriaș de informații pe care trebuia să le aprofundez. Tot ceea ce a urmat mai încolo: oboseală, îndoieli – dacă pot face treaba asta sau nu… Bineînțeles, la momentul respectiv, nu știam dacă voi ajunge chirurg, să operez pe inimă, mai mult, să conduc un colectiv, să fac operații pe corp deschis, transplat și așa mai departe. Îmi doream să progresez, îmi doream să fac cinste centrului medical târgumureșean. Și singurele garanții pe care le aveam atunci, în care credeam, erau munca, perseverența și seriozitatea”, a împărtășit Horațiu suciu.

A mai subliniat că „drumul spre excelență nu este niciodată simplu”.

Renunțăm sau mergem mai departe?

„Drumul a fost plin de provocări, de oboseală extremă, de eșecuri, de ce nu, de îndoieli. De fiecare dată, am fost pus în situația… ca și mulți dintre voi, să facem alegerea dacă renunțăm sau mergem mai departe. Este o alegere care nu este una singulară și pe care trebuie să o facem în fiecare zi. Eu, cel puțin, de fiecare dată când am avut astfel de îndoieli, de obstacole, am ales să mă ridic și să merg mai departe”, a spus Horațiu Suciu.

Rețeta simplă a succesului

Prof. dr. Horațiu Suciu a evidențiat importanța parcurgerii tuturor etapelor pentru a ne bucura de un succes veritabil. „Cu toții ne dorim succes în viață, în profesie. E greu de definit, e totuși un concept destul de abstract, dar pot spune că succesul meu este un amestec simplu, nu este o rețetă foarte complicată. Această rețetă implică dedicare, învățare continuă, bineînțeles, acceptarea eșecurilor și capacitatea de a merge mai departe.”

„Vedem oameni de succes, vedem chirurgi de excepție, vedem lideri de instituții sau lideri care reușesc să schimbe ceva în jurul lor. Vedem chiar și succesul unui student care își definitivează cu brio studiile – toate aceste lucruri nu sunt întâmplătoare, ci sunt rezultatul unui lung șir de alegeri conștiente și sacrificii. Cine este dispus să facă aceste alegeri și aceste sacrificii nu are cum să nu progreseze, nu are cum să nu ajungă acolo unde își propune, fie că este vorba de medicină, fie că este vorba de alte profesii”, consideră Horațiu Suciu.

„Nu trebuie să neglijăm etapele fundamentale, nu trebuie să sărim. Există această tentație să sărim peste niște etape, să sărim anumite trepte pentru a ajunge, mai repede, mai departe. Nu este cazul, pentru că acest lucru ne va face să regretăm mai târziu”, a adăugat medicul chirurg.

Despre Horațiu Suciu

„Prof. Dr. Horațiu Suciu este unul dintre cei mai respectați chirurgi cardiovasculari din România, șeful Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș și profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „George Emil Palade”. Specializat în chirurgie cardiovasculară pediatrică, el este unul dintre puținii medici din țară care operează nou-născuți cu afecțiuni congenitale ale inimii.

În 2015, a realizat primul implant de inimă artificială din România, marcând un moment de referință în medicina românească. Cu o carieră dedicată salvării de vieți, a efectuat peste 6.000 de intervenții chirurgicale, dintre care aproximativ 3.500 la copii. Motto-ul său, „Întotdeauna se poate mai bine”, reflectă angajamentul său pentru excelență, inovație și responsabilitate medicală.

Prin pasiunea sa pentru chirurgie și dorința de a forma noi generații de specialiști, Prof. Dr. Horațiu Suciu este un model de dedicare și profesionalism, demonstrând că performanța medicală poate atinge standarde internaționale chiar în România”, e prezentare medicului, pe pagina web a TEDx UMFST.