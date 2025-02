Tamás Moréh a devenit vicecampion european la tir cu arcul

Sportivul Tamás Moréh legitimat la CSM Târgu Mureș a obținut o performanță remarcabilă la Campionatul European Indoor de Tir cu Arcul 2025, desfășurat la Samsun, Turcia. Arcașul a cucerit medalia de argint alături de echipa României U21. În competiția individuală, Moréh a fost foarte aproape de un record personal, aflându-se pe primul loc în calificări la un moment dat. Din păcate, o decizie controversată a arbitrilor i-a anulat o săgeată de 10 puncte, ceea ce l-a împiedicat să doboare recordul național.

„A fost o săgeată unde am aşteptat un pic mai mult, imediat după lansare a sunat cronometrul, dar arbitrul a considerat că am depăşit limita de timp alocat săgeţii. Eu sunt convins că am tras în timp, a fost un 10, dar mi-a fost anulată săgeata… Am terminat la exact 10 puncte de recordul naţional”, a declarat Tamás Moréh pentru pagina CSM Târgu Mureș.

Chiar și în aceste condiții, sportivul a reușit să rămână concentrat și a câștigat două dueluri în competiția individuală, clasându-se pe locul 7 la final.

Argint cu echipa României U21

În competiția pe echipe și-a demonstrat cea mai bună formă, iar împreună cu colegii săi au ajuns în finala pentru aur! Acolo, arcașii turci s-au dovedit mai buni, dar drumul până în finală nu a fost deloc ușor… Două shoot-off-uri, cu Georgia şi Italia, multe săgeți trase cu precizie și o presiune imensă, pe care a reușit să o gestioneze. Echipa i-a mai avut în componenţă pe Marco Tănăsescu și Nectarios Condurache.

La finalul competiției, Tamás Moréh s-a declarat mulțumit de performanța sa, dar hotărât să continue să muncească pentru obiectivele sale viitoare: „Per total sunt foarte mulțumit de performanța mea, dar știu că mai am mult de muncă. Sunt din ce în ce mai aproape de obiectivele mele”.

