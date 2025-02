CSM Târgu Mureș, a treia Cupă la rând, la futsal! Endre Kacsó: „Am demonstrat că suntem cei mai buni din România”

CSM Târgu Mureș a devenit campioană în Cupa României U19 la futsal, triumfând luni, 24 februarie. Echipa antrenată de Endre Kacsó a câștigat finala împotriva formației FK Odorheiu Secuiesc, cu scorul de 6-3 (3-2), după un meci intens.

Această finală a marcat o nouă confruntare între cele două rivale, CSM Târgu Mureș și FK Odorheiu Secuiesc, care s-au întâlnit și anul trecut în ultimul act al competiției. Atunci, mureșenii s-au impus categoric cu 4-0 (0-0). În acest sens, odată cu această victorie, reprezentanții CSM Târgu Mureș au organizat miercuri, 26 februarie, o conferință de presă la care au fost prezenți Endre Kacsó, antrenorul echipei, alături căpitanul echipei, Cherteș Patrick și de Csepán Róbert, portarul echipei.

„Eu zic că se vede munca depusă în ultimii 2-3 ani. Am crescut foarte mult. Sunt jucători care joacă și în Liga I, este meritul tuturor. Este o performanță, deoarece am câștigat Cupa trei ani al rând. Mă bucur pentru ei, dar în obiectul nostru se află și câștigarea campionatului. Eu zic că am demonstrat faptul că suntem cei mai buni din România. Îi felicit pe această cale pe toți jucătorii care participă la antrenamente și la meciuri. Avem undeva la 25-29 de jucători care participă non-stop la antrenamente de U19. Sunt 4-5 jucători care participă și în Liga I. Să iei trei ani la rând Cupa României este o performanță, mai ales pentru sportul din Târgu Mureș și pentru clubul nostru”, a declarat Endre Kacsó.

Căpitanule chipei U19, Cherteș Patrick, care face parte și din echipa mare și care a câștigat alături de coechipierii săi pentru a treia oară Cupa României, a declarat că această reușită se datorează muncii și determinării echipei: „Chiar dacă am început mai greu în primele meciuri, poate de la emoții, poate de la sala nouă din Piatra Neamț, eu zic că de la meci la meci am jucat tot mai bine și am reușit în final să câștigăm”.

Patrick a avut parte și de o nefericită accidentare, iar acum, acesta se simte mai bine: „Mă simt tot mai bine. De la săptămână la săptămână sunt tot mai bine și sper să îmi revin la forma la care eram înainte de accidentare și să marchez din nou cât mai multe goluri pentru echipă”.

Ce urmează pentru echipa națională a României?

Endre Kacsó, antrenorul echipei naționale de futsal atât la U19, cât și la seniori, se pregătește pentru o perioadă intensă de competiții. Începând cu data de 4 martie, echipa națională va efectua un stagiu de pregătire în Georgia, în vederea participării la Campionatul European.

Un moment important va avea loc pe 4 aprilie, când echipa națională va disputa o dublă decisivă împotriva Germaniei și Ucrainei: „Sunt meciuri importante. Am în vedere patru cinci jucători care sunt din Târgu Mureș și care au fost selecționați și în urma dublei de acasă. Este important să prindem barajul, deoarece futsalul din România are nevoie. Vizavi de U19, constant sunt 4-5 jucători selecționați”.

Pe 18 martie, aceștia se vor reuni pentru a pregăti calificarea la Campionatul European, turneu ce va avea loc în Slovacia. Grupa este una dificilă, incluzând echipa gazdă Slovacia, alături de Italia și Germania.

„Sperăm să reușim un rezulta bun. Ultima performanță am făcut-o tot la Târgu Mureș, când ne-am calificat la Campionatul European, la U19. Nu este ușor, deoarece opt echipe merg din 53 în Campionatul European, așa că depinde de cum se pregătesc băieții și de ce formă prindem. Obiectivul este Campionatul European, să ne calificăm. Nu va fi ușor. Primul meci îl avem cu Slovacia, echipa gazdă, iar al doilea meci îl avem cu Italia. Dacă batem Slovacia, o să avem șanse mari”, a explicat Endre Kacsó.

În ceea ce privește echipea de seniori, naționala a pierdut doar trei meciuri importante, două împotriva Kazahstanului și unul împotriva Ucrainei, disputat ultima dată la Târgu Mureș. Scopul principal al selecționerului rămâne calificarea la Campionatul European, iar viitorul futsalului românesc depinde de dezvoltarea și susținerea sportivilor tineri.

