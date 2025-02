Romgaz e la început cu analiza preluării, cel mai probabil, a Azomureș

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a readus astăzi în prim-plan, într-o conferință dedicată sectorului, posibilitatea ca SNGN Romgaz SA să preia “un mare combinat din România”. Fără a avansa nume, prin excludere cel mai probabil ministrul s-a referit la Azomureș, companie despre care au apărut primele informații că acționariatul ar intenționa să vândă în toamna anului trecut. În același timp, reprezentanți ai AZO susțin că sunt în căutare de parteneri pentru reluarea producției.

Totodată, de cealaltă parte, primele demersuri pentru diversificarea portofoliului companiei Romgaz spre industria (petro)chimică au început în 2019, când managementul de atunci a anunțat că va studia piața pentru o potențială intrare în această industrie. Astăzi, Răzvan Popescu, directorul general al companiei a confirmat că ”suntem într-o perioadă incipientă” cu referire la posibila achiziție a AZO.

Principalul producător de gaze naturale autohton analizează mai multe oportunități privind diversificarea portofoliului în perspectiva exploatării gazelor din Marea Neagră, estimat pentru 2027, când producția se va dubla, și în ideea valorificării superioare a volumelor de gaze care vor fi extrase. Una dintre acestea au fost anunțate de dimineață de ministrul Energiei, Sebastian Burduja și confirmată câteva ore mai târziu de către directorul general al companiei, Răzvan Popescu.

“Romgaz are în lucru o analiză pentru preluarea unui mare combinat din România care i-ar permite să dea gaz la un preț care să îi renteze pentru producția de îngrășăminte chimice și, practic, să își extindă portofoliul în acest sens. Este o analiză complexă cost-beneficiu și vom vedea rezultatele, dar mandatul politic și de securitate națională ei îl au să facă astfel de demersuri”, a declarat Sebastian Burduja în cadrul ZF Power Summit.

Acesta a făcut anunțul și în contextul în care România este astăzi în situația de a nu-și putea produce îngrăşămintele chimice necesare pentru agricultură, acestea fiind importate, ceea ce reprezintă un risc de securitate din punctul de vedere al ministrului, iar, pe de altă parte, costurile pentru repornirea unui combinat pus în conservare sunt extrem de ridicate – cifra avansată a fost de circa 300-400 milioane euro.

Răzvan Popescu, directorul general al Romgaz, a subliniat, în intervenția sa, că analiza e la început.

“E o analiză puțin mai complexă, în sensul în care nu ne uităm numai la un combinat sau la un singur combinat, ci ne uităm la piața de îngrășăminte din România. Automat, un producător de gaze naturale ar avea, să spunem, o sinergie interesantă cu un astfel de activ. În acest moment suntem într-o perioadă incipientă, urmează să avem un consultant care să ne ajute să facem acest studiu de piață și să evaluăm mai mult terenul”, a arătat acesta.

Totodată, directorul general al producătorului de gaze naturale, a apreciat că o asemenea achiziție are sens, în teorie, însă e nevoie de un due dilligence complex.

“Ca teorie, are sens, în primul rând, este un producător foarte important de îngrășăminte din România și poate avea o mare bucată din piața de îngrășăminte din țara noastră. Dar e clar că trebuie făcut un due dilligence tehnic, de mediu și orice investiție pe care Romgaz o face acum trebuie integrată în planul de afaceri pe care noi trebuie să îl facem pentru următorii 10 ani. Să nu uităm că în 2025 și 2026 avem cel mai mare CAPEX din istoria companiei, iar jumătate din acesta vine din împrumuturi. Orice investiție pe care compania o va face trebuie să se încadreze în anumite limite din acel plan. În afară de această evaluare tehnică, de mediu și ce implicații ar avea în linie cu reglementările europene din punct de vedere al mediului înconjurător, trebuie să fie și fezabilă”, a mai completat acesta.

Ce e de vânzare?

Cel mai probabil, combinatul vizat este Azomureș, companie care s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe perioade în care producția a fost oprită din cauza creșterii prețului la gaze naturale la o valoare nesustenabilă. Gazul, vă reamintim, este cea mai importantă materie primă utilizată în activitatea producătorului. Cea mai recentă oprire a activității a fost înregistrată în august anul trecut, iar la acest moment producția este suspendată în continuare.

În prima decadă a lunii octombrie 2024, au fost publicate informații privind o intenție a acționariatului Azomureș, combinatul chimic din Târgu Mureș, de vânzare a companiei către Chimcomplex Borzești.

La acel moment, Chimcomplex Borzești, sub semnătura președintelului Consiliului de Administrație, Ștefan Vuza, a remis un comunicat Bursei de Valori București, subliniind că: “Referitor la informațiile apărute în spațiul public (presă) cu privire la o eventuală achiziție a Azomureș SA de către Chimcomplex SA, precizăm următoarele: Chimcomplex explorează în mod constant oportunitățile de business pe piață locală și regională, în linie cu strategiile sale de dezvoltare și extindere. Confirmăm existența unor discuții preliminare legate de Azomureș, că parte a dezideratului nostru de consolidare a industriei chimice din România. Cu toate acestea, dorim să subliniem că nu s-a luat nicio decizie cu privire la o posibilă tranzacție. Vom informa investitorii în concordanță cu prevederile legale aplicabile, la momentul la care un astfel de demers va deveni cert”.

Totodată, în aceeași perioadă, potrivit informațiilor Economedia, “Romgaz a fost indicat – de o sursă Economedia – drept un alt potențial cumpărător, însă compania nu a dorit să comenteze”.

Reprezentanții AZO au oferit azi o reacție la informațiile vehiculate în piață.

”După cum am anunțat încă de anul trecut, căutăm parteneri pentru a relua producția de îngrășăminte. În acest moment, nu putem oferi mai multe detalii, dar scopul nostru este să producem din nou îngrășăminte. România are resurse naturale, are industrie modernă cu angajați bine pregătiți și are agricultura la un nivel foarte înalt. Toate acestea oferă un avantaj economic și social deosebit de important pentru viitor”, a declarat Ovidiu Maior, purtător de cuvând al producătorului târgumureșean.

Potrivit altor analize din piață, alte combinate care ar putea fi vizate sunt cele deținute de Ioan Niculae.

