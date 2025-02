Trio de excepție la concursul Public Speaking pentru Liceul Teoretic „Lucian Blaga”

Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin se poate mândri cu un nou rezultat de excepție reușit de elevele Daria Murar, Sofia Ursa și Miruna Someșan, calificate la semifinala Concursului Național de Discurs Public în Limba Engleză (Public Speaking) care se va ține în luna martie la București.

„Pregătirea și apoi prezentarea unui discurs în fața unui public avizat este o încercare pentru oricine, chiar și pentru speakerii și moderatorii de succes. În cazul Concursului Internațional Public Speaking, elevii nu doar prezintă un discurs în limba engleză pe o temă dată, ci și interacționează cu publicul, iar modul de formulare a întrebărilor și calitatea răspunsurilor sunt evaluate de asemenea. Este probabil cel mai complex concurs în limba engleză și competențele pe care tinerii le dobândesc sunt utile în orice domeniu. Ne bucurăm că în ultimii ani Liceul Teoretic „Lucian Blaga” a avut 7 elevi calificați la semifinala din București, 3 ajungând în finală. Este o mare realizare pentru acești liceeni talentați și o mândrie pentru comunitatea Blaga. Aș menționa că speakerii nu stăpânesc bine lb.străină și atât. Ei știu că orice cuvânt deține putere, participanții sunt convingători nu doar prin conținutul prezentat ci și prin modul de prezentare – vocea și limbajul corporal fiind elemente cheie”, ne-a declarat Cristina Drescan, profesoară de limba engleză în cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” din Reghin.

„Concursul Public Speaking este o provocare pentru mulți elevi, totuși unii dintre ei devin stăpâni pe situație, își depășesc limitele și excelează în acest domeniu pe cât de complex pe atât de fascinant. Felicit toți participanții care au acceptat această provocare și îndeosebi pe cei care și-au demonstrat priceperea calificându-se la etapa semifinală, a spus prof.Kosztan Katinka.

Stoicism și motivație

„Succesul de la etapa regională de concurs Public Speaking, locul 2 și 95.66 de puncte, a reprezentat pentru mine testamentul muncii , a devotamentului, a implicării și al cunoștințelor mele , dezvoltate și perfecționate de-a lungul a celor 4 ani de liceu. Am muncit mult, am dus la capăt 3 etape de concurs Public Speaking cu stoicism și motivație, totodată îmi propun ca în etapa națională ,care va avea loc la București, să dau dovadă de un nivel la fel de ridicat de diplomație și siguranță de sine.

După o istorie atât de îndelungată în acest concurs , am ajuns la concluzia că toate activitățile extrașcolare, toate proiectele , toate concursurile m-au ajutat într-un fel sau altul să-mi îndeplinesc scopul în acest minunat concurs, esențial în dezvoltarea unui elev, a cunoștințelor și abilităților acestuia”, a declarat Daria Murar, elevă clasa a XII-a.

Amintire minunată

„După câteva încercări nereușite, am reușit nu doar să trec la etapa regională, ci și să fiu una dintre reprezentantele Liceului pe țară.

Cu toate că nu am avut oportunitatea de a participa la concursul interjudețean în varianta clasică – adică prezență fizică în loc de online, nu putem ignora posibilitatea pe care totuși am avut-o de a putea încă să auzim cele mai bune discursuri din zona. Experiența și cunoștințele dobândite, cât și persoanele și ideile lor cu care am avut contact, au reușit să facă acest concurs o amintire minunată, pe care o recomand cât mai multor persoane, deoarece capacitatea de a vorbi în public corect este un atuu pe care orice persoană va beneficia să îl aibă”, a spus Sofia Ursa, elevă în clasa a XI-a.

Miruna Someșan: „Prefer să țin discursul față în față”

„Nu mă așteptam ca faza regională să fie online, în mare parte pentru că este, totuși, un concurs de public speaking. Este într-adevăr ciudat ca, în loc să fii în fața unui public, să te uiți în camera unui laptop, ținând un discurs peretelui din spatele monitorului. Totuși, nu pot nega că există și avantaje. Este mult mai eficient să stai maxim o oră într-un meet în propriul tău dormitor decât să îți pierzi toată ziua pe drumuri, ascultând speech-uri uneori mai puțin reușite, așteptând decizia juriului și altele, ca mai apoi să ajungi acasă obosit și înfometat. Însă, oricât de convenabil ar fi, tot prefer să țin discursul față în față. Simt că mesajul acestuia se transmite mult mai bine în persoană. În plus, pot recontextualiza drumul nu ca pe o pierdere de timp, dar ca pe o mini-excursie. Și cui nu-i plac excursiile?”, a precizat Miruna Someșan, elevă în clasa a X-a.

Alin ZAHARIE